In jeder Stadt und jedem Bezirk wird mindestens ein Volleyballclub an Schulen gegründet
Ab dem 1. Dezember 2026 wird in mindestens einer allgemeinbildenden Schule in allen Bezirken und Städten Usbekistans der Betrieb von auf Volleyball spezialisierten Sportclubs aufgenommen. Dieses umfassende Programm zielt darauf ab, den Volleyballsport im Land zu popularisieren, junge Talente frühzeitig zu identifizieren und die Reserve für die Nationalmannschaft zu stärken.
Hauptpfeiler des Programms: Von der Ausrüstung bis zur Nationalen Liga
Im Rahmen des neuen Systems werden eine Reihe wichtiger Änderungen umgesetzt, um die Kontinuität zwischen Schulsport und professionellem Volleyball zu gewährleisten:
Clubs und Ausstattungsversorgung: Die spezialisierten Schul-Volleyballclubs werden vollständig mit der notwendigen Sportausrüstung versorgt. Sportlehrern, die in diesen Clubs tätig sind, wird auf Empfehlung des Volleyballverbandes von Usbekistan gestattet, an Fortbildungskursen teilzunehmen, auch wenn sie über keine sportliche Qualifikationsstufe verfügen.
Schulsektionen und Arbeitsgemeinschaften: Bis zum Ende des Schuljahres 2026/2027 werden in allen allgemeinbildenden Schulen, die über die notwendige Sportinfrastruktur verfügen, Volleyballsektionen und Arbeitsgemeinschaften eröffnet.
Wettbewerb «Sterne der Zukunft»: Ab dem 1. Dezember 2026 werden zwischen den spezialisierten Schulclubs regelmäßig «Sterne der Zukunft» Wettbewerbe ausgetragen.
Nationale Volleyball-Liga: Innerhalb der Struktur des Volleyballverbandes von Usbekistan wird eine Nationale Volleyball-Liga gegründet, die Profi-, Studenten-, Amateur- und andere Ligen in einem einheitlichen System vereint.
Strategische Ziele bis 2030
Indikatoren
Festgelegte Ziele und Aufgaben
Breitenwirkung
Erhöhung der Anzahl der Volleyball spielenden Bevölkerung bis 2030 auf 1 Million Menschen erreichen
Internationales Ranking
Verbesserung der Platzierung der usbekischen Nationalmannschaft im Ranking des Internationalen Volleyballverbandes (FIVB) auf höhere Positionen
Kontinentales Ziel
Aufnahme Usbekistans in die fünf führenden Volleyball-Nationen Asiens erreichen
Glauben Sie, dass die Eröffnung spezialisierter Volleyballclubs an Schulen in jedem Bezirk und jeder Stadt Usbekistan bis 2030 unter die Top-5-Volleyballnationen Asiens bringen kann?
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