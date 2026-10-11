Neun Menschen in Pennsylvania, USA, erschossen

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Neun Menschen in Pennsylvania, USA, erschossen

In der Stadt Erie im US-Bundesstaat Pennsylvania kam es zu einem schrecklichen bewaffneten Angriff. CBS berichtete unter Berufung auf die örtliche Polizei, dass infolge der Schießerei insgesamt neun Menschen, darunter zwei kleine Kinder ums Leben gekommen sind.

Der bewaffnete Täter verschanzte sich in einem Gebäude und beging nach Verhandlungen mit der Polizei Suizid.

Wie geschah die Tragödie? Schüsse auf der Straße und die Opfer

Der von den örtlichen Strafverfolgungsbehörden vorgelegten vorläufigen Chronologie zufolge ereignete sich der Vorfall am 9. Oktober gegen 17:00 Uhr Ortszeit:

  • Angriff auf der Straße: Zeugen zufolge eröffnete der Angreifer das Feuer auf Menschen im Freien, bevor er das Wohngebäude betrat. Die eingetroffenen Polizeibeamten fanden die Leichen von zwei Frauen auf der Straße;

  • Opfer im Haus: Bei der Durchsuchung des Hauses wurde festgestellt, dass dort weitere Personen, darunter zwei Minderjährige, erschossen worden waren;

  • Belagerung und Verhandlungen: Als die erste Streife eintraf, lebte der Täter noch, hatte sich jedoch im Haus verschanzt und die Türen verriegelt.

Warum ergab sich der Angreifer nicht?

Die Polizisten versuchten, Notfallverhandlungen zu führen, um den Verdächtigen dazu zu bewegen, die Waffe niederzulegen und sich zu ergeben:

  • Schüsse aus dem Inneren: Als Reaktion auf die Aufforderungen zur Kapitulation waren weitere Schüsse aus dem Haus zu hören;

  • Tod des Täters: Als Spezialeinheiten das Haus stürmten, fanden sie den Täter tot vor, nachdem er sich selbst erschossen hatte.

Derzeit setzt die Polizei von Erie ihre umfassenden Ermittlungen fort, um die Hintergründe und das Motiv des Täters für dieses schreckliche Verbrechen zu klären.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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