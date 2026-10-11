Schiff mit Migranten auf dem Weg in die Golfstaaten vor Dschibuti gesunken

Vor der Küste des ostafrikanischen Staates Dschibuti ist ein mit Migranten überfülltes Schiff verunglückt und gesunken. Nach neuesten Informationen sind bei dieser schrecklichen Tragödie offiziell 109 Menschen ums Leben gekommen, darunter 15 kleine Kinder .

Weitere 116 Passagiere gelten als vermisst; derzeit läuft in der Region eine Notfall-Rettungsaktion.

Wie kam es zu der Tragödie? Das Unglück ereignete sich in der Nacht

Die wichtigsten Fakten zu den Details und dem Ausmaß des Vorfalls:

Ort und Zeit des Unglücks: Die Tragödie ereignete sich in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober 2026 vor der Küste des Bezirks Goderiya (Guxere) im Norden Dschibutis;

Überfüllung des Schiffes: Ersten Schätzungen zufolge befanden sich auf dem Wasserfahrzeug etwa 305 bis 350 Personen ;

Überlebende: Dank sofort eingeleiteter Maßnahmen konnten nur 80 Passagiere lebend gerettet werden.

Was war das Ziel der Migranten?

Menschen, die vor schwierigen Lebensbedingungen flohen, sahen sich gezwungen, den gefährlichen Seeweg zu wählen:

Auf der Suche nach Arbeit: Ein Großteil der Migranten hatte die Absicht, über den Jemen die wohlhabenden Golfstaaten zu erreichen, um dort Arbeit zu finden und Geld an ihre Familien zu schicken;

Gefährliche Route: Die Seeroute vom Horn von Afrika (Somalia, Äthiopien, Eritrea und Dschibuti) in Richtung Jemen wird von Menschenschmugglern kontrolliert und gilt als eine der gefährlichsten Migrationsrouten der Welt.

Derzeit führen die Küstenwache von Dschibuti und lokale Rettungskräfte Such- und Rettungsmaßnahmen durch, um die verbleibenden vermissten Passagiere zu finden.