Schiff mit Migranten auf dem Weg in die Golfstaaten vor Dschibuti gesunken

·12·Welt
Schiff mit Migranten auf dem Weg in die Golfstaaten vor Dschibuti gesunken

Vor der Küste des ostafrikanischen Staates Dschibuti ist ein mit Migranten überfülltes Schiff verunglückt und gesunken. Nach neuesten Informationen sind bei dieser schrecklichen Tragödie offiziell 109 Menschen ums Leben gekommen, darunter 15 kleine Kinder .

Weitere 116 Passagiere gelten als vermisst; derzeit läuft in der Region eine Notfall-Rettungsaktion.

Wie kam es zu der Tragödie? Das Unglück ereignete sich in der Nacht

Die wichtigsten Fakten zu den Details und dem Ausmaß des Vorfalls:

  • Ort und Zeit des Unglücks: Die Tragödie ereignete sich in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober 2026 vor der Küste des Bezirks Goderiya (Guxere) im Norden Dschibutis;

  • Überfüllung des Schiffes: Ersten Schätzungen zufolge befanden sich auf dem Wasserfahrzeug etwa 305 bis 350 Personen ;

  • Überlebende: Dank sofort eingeleiteter Maßnahmen konnten nur 80 Passagiere lebend gerettet werden.

Was war das Ziel der Migranten?

Menschen, die vor schwierigen Lebensbedingungen flohen, sahen sich gezwungen, den gefährlichen Seeweg zu wählen:

  • Auf der Suche nach Arbeit: Ein Großteil der Migranten hatte die Absicht, über den Jemen die wohlhabenden Golfstaaten zu erreichen, um dort Arbeit zu finden und Geld an ihre Familien zu schicken;

  • Gefährliche Route: Die Seeroute vom Horn von Afrika (Somalia, Äthiopien, Eritrea und Dschibuti) in Richtung Jemen wird von Menschenschmugglern kontrolliert und gilt als eine der gefährlichsten Migrationsrouten der Welt.

Derzeit führen die Küstenwache von Dschibuti und lokale Rettungskräfte Such- und Rettungsmaßnahmen durch, um die verbleibenden vermissten Passagiere zu finden.

DschibutiMigrationsunglückGoderiyaHorn von AfrikaSeenot
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Dschibuti wird das 72. Land, das den Artemis Accords der NASA beitrittDschibuti wird das 72. Land, das den Artemis Accords der NASA beitritt15 September 18:28Golfstaaten enttäuscht von Sicherheitsgarantien der USAGolfstaaten enttäuscht von Sicherheitsgarantien der USA15 September 13:459-Millionen-Euro-Yacht gesunken9-Millionen-Euro-Yacht gesunken17 August 14:02Fast 400 Jahre altes Schiff mit 5 Tonnen Gold entdecktFast 400 Jahre altes Schiff mit 5 Tonnen Gold entdeckt27 August 21:28Ausflugsboot mit 110 Passagieren in der Türkei gesunkenAusflugsboot mit 110 Passagieren in der Türkei gesunken31 Mai 15:54Ausflugsboot mit 110 Passagieren in der Türkei gesunkenAusflugsboot mit 110 Passagieren in der Türkei gesunken31 Mai 20:26
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt