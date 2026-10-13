Benzinknappheit auf Bali führt zu kilometerlangen Schlangen von Rollern (Video)

·11·Welt
Benzinknappheit auf Bali führt zu kilometerlangen Schlangen von Rollern (Video)

In einem der weltweit bekanntesten Touristenzentren, dem indonesischen Bali, ist ein akuter Kraftstoffmangel aufgetreten. Aufgrund von Unterbrechungen in der Lieferkette der örtlichen Tankstellen bildeten sich auf der ganzen Insel riesige Schlangen von Hunderten, wenn nicht Tausenden Menschen, die Benzin tanken wollten.

Die Videos und Bilder der Situation zeigen deutlich, wie vor allem Roller- und Motorradfahrer die Straßen vor den Tankstellen komplett blockieren und stundenlang in der Schlange stehen.

Ursachen des Mangels: Lieferengpässe

Die schwierige Lage auf der Insel verschärfte sich durch folgende Faktoren:

  • Logistikverzögerungen: Aufgrund verspäteter Lieferungen von Transportfahrzeugen und Tankern, die Kraftstoff nach Bali bringen, sind die Reserven an den Tankstellen erschöpft;

  • Massenpanik: Sobald sich die Nachrichten über knappe Vorräte verbreiteten, stürmten Einheimische und Tausende ausländische Touristen die Tankstellen, um ihre Tanks zu füllen;

  • Lähmung des Verkehrssystems: Da Mopeds und Roller das Hauptverkehrsmittel auf der Insel sind, hat die Gefahr, ohne Kraftstoff dazustehen, das tägliche Leben und den Tourismus schwer beeinträchtigt.

Die Lage vor den Tankstellen: Stau der Zweiräder

In sozialen Netzwerken verbreitete Aufnahmen zeigen, wie ernst die Lage auf der Insel ist:

  • Die Zufahrten zu den Stationen und die angrenzenden Straßen sind mit Hunderten von Motorrädern überfüllt, sodass ein Durchkommen zu Fuß oder mit dem Auto kaum möglich ist;

  • Trotz des heißen Wetters sind die Menschen gezwungen, vor den Zapfsäulen in der Schlange zu warten;

  • An einigen Tankstellen wurde der Betrieb vorübergehend eingestellt, da Limits eingeführt wurden oder der Kraftstoff komplett ausgegangen ist.

Derzeit ergreifen die Inselverwaltung und die Versorgungsunternehmen Sofortmaßnahmen, um die Logistikprobleme umgehend zu lösen und zusätzliche Kraftstofflieferungen nach Bali zu bringen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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