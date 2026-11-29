Ein Leopard namens Pan Baobao, der in einem Zoo in der chinesischen Provinz Sichuan lebt und durch seine Ähnlichkeit mit Clawhauser aus dem Film „Zoomania“ berühmt wurde, wurde von seiner Diät befreit. Aufgrund des hohen Alters des Tieres liegt der Fokus nun eher auf der Erhaltung seiner Gesundheit und Lebensqualität als auf einer Gewichtsreduktion. Dies berichtete die Nachrichtenagentur AFP.

Der 18 bis 19 Jahre alte Pan Baobao erlangte 2024 durch in sozialen Netzwerken verbreitete Videos große Bekanntheit. Sein runder Bauch und sein Körperbau wurden mit dem Polizeibeamten Clawhauser aus „Zoomania“ verglichen. Die Popularität des Leoparden führte auch zu einem Anstieg der Besucherzahlen im Zoo.

Daraufhin erweiterte der Zoo sein Gehege und setzte ihn auf Diät, um sein Gewicht zu reduzieren. Pan Baobao nahm zunächst deutlich ab, doch es erwies sich als schwierig, das Gewicht langfristig zu halten.

Zoopfleger erklärten, dass es dem Leoparden aufgrund seines Alters schwerfalle, Gewicht zu verlieren. In Anbetracht seines Alters könnte ein erzwungener Gewichtsverlust seiner Gesundheit schaden. Daher ist das Hauptziel nun nicht mehr die Gewichtsabnahme, sondern die Erhaltung seines Gesundheitszustands und die Schaffung angenehmer Lebensbedingungen.

Derzeit erhält Pan Baobao täglich etwa 450 Gramm Rindfleisch sowie zusätzliches Hühnerfleisch gemäß einem von Veterinärexperten erstellten Ernährungsplan. Er wird mit ausreichendem und nahrhaftem Futter versorgt.

Neben der Erweiterung des Geheges haben die Zoopfleger dem Leoparden auch spezielles Spielzeug zur Verfügung gestellt, um seine körperliche Aktivität zu fördern. Nun ist es wichtig, dass sein Gewicht stabil bleibt und er sich gesund und wohl fühlt.