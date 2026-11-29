Der amerikanische Eiskunstläufer Ilya Malinin, dessen Eltern bei internationalen Wettbewerben für Usbekistan antraten, hat einen neuen Weltrekord im Kurzprogramm aufgestellt. Beim Grand-Prix-Turnier in Tokio erzielte er 114,81 Punkte und übertraf damit die bisherige Bestmarke. Dies wurde auf der offiziellen Website der International Skating Union (ISU) bekannt gegeben.

Malinin präsentierte sein Kurzprogramm am 27. November beim NHK Trophy-Wettbewerb in der japanischen Hauptstadt Tokio. Seine Darbietung wurde von den Preisrichtern mit 114,81 Punkten bewertet. Das sind 0,84 Punkte mehr als der bisherige Höchstwert im Kurzprogramm.

Zuvor hielt der Amerikaner Nathan Chen den Weltrekord. Er hatte bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking 113,97 Punkte für sein Kurzprogramm erhalten.

Zur Information: Die Eltern von Ilya Malinin, Tatyana Malinina und Roman Skornyakov, waren ebenfalls professionelle Eiskunstläufer. Sie vertraten Usbekistan bei den Olympischen Winterspielen 1998 und 2002. Derzeit sind sie als Trainer ihres Sohnes tätig.