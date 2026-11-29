Videos, die zeigen, wie Steinböcke die Mauer der Cingino-Staumauer in den norditalienischen Alpen erklimmen, sorgen für großes Aufsehen. Man sieht, wie die Tiere sich mühelos an der fast 50 Meter hohen, senkrechten Betonwand bewegen.

Das Interessante daran ist, dass die Ziegen diesen gefährlichen Ort nicht zufällig aufsuchen. Ihr Hauptziel ist es, Salz und Mineralien zu lecken, die sich zwischen den Steinen und Baumaterialien der Staumauer angesammelt haben. Diese Stoffe sind eine wichtige Quelle für lebensnotwendige Mineralien.

Dass die Steinböcke auf einer solch steilen Fläche das Gleichgewicht halten können, liegt an der besonderen Struktur ihrer Hufe. Diese sind zweigeteilt, wobei sich jeder Teil unabhängig bewegen kann. Der äußere Teil des Hufes ist hart, während der innere weich ist und eine hohe Reibung aufweist. Dies ermöglicht es ihnen, sich fest an kleinen Vorsprüngen und Rissen im Gestein abzustützen.

Auch ihre kräftigen Beine und ihre ausgeprägte Fähigkeit, das Gleichgewicht zu halten, spielen bei diesen Kletterpartien eine wichtige Rolle.

Experten weisen darauf hin, dass Alpensteinböcke an die Fortbewegung in steilen Felswänden angepasst sind. Daher ist es für sie eine natürliche Bewegung, die schmalen Haltepunkte an der Staumauer zu nutzen, um nach oben zu gelangen.