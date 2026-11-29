„Es ist erfreulich, dass wir weiterhin gewinnen. Wir wussten, dass das Spiel schwierig werden würde. Die Spannung blieb bis zur letzten Minute bestehen.

Jedes Spiel hat seine eigenen Herausforderungen. Heute war es nicht einfach, den Gegner unter Druck zu setzen und die tiefe Defensive zu knacken. Dennoch haben wir eine Leistung gezeigt, die den Sieg verdient hat.

Wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die defensiv hervorragend agiert und nur sehr wenig Raum lässt, muss man mit ein oder zwei Ballkontakten agieren.

Wir hätten sogar noch mehr Tore erzielen können“, sagte Luis Enrique.