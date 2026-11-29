Luis Enrique äußert sich zum Sieg von PSG gegen Lorient
Im Rahmen der französischen Meisterschaft empfing der Pariser PSG im eigenen Stadion Lorient und 2:0 feierte einen souveränen Sieg. Nach der Begegnung teilte der Cheftrainer der Pariser, Luis Enrique seine Gedanken zum Spiel seiner Mannschaft und der Taktik gegen die kompakte Defensive des Gegners. Dies berichtet Foot Mercato .
„Es war nicht einfach, die tiefe Defensive zu durchbrechen“
Der spanische Fachmann betonte, dass die Spannung bis in die letzten Minuten anhielt, seine Mannschaft aber verdient gewonnen habe:
„Es ist erfreulich, dass wir weiterhin gewinnen. Wir wussten, dass das Spiel schwierig werden würde. Die Spannung blieb bis zur letzten Minute bestehen.
Jedes Spiel hat seine eigenen Herausforderungen. Heute war es nicht einfach, den Gegner unter Druck zu setzen und die tiefe Defensive zu knacken. Dennoch haben wir eine Leistung gezeigt, die den Sieg verdient hat.
Wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die defensiv hervorragend agiert und nur sehr wenig Raum lässt, muss man mit ein oder zwei Ballkontakten agieren.
Wir hätten sogar noch mehr Tore erzielen können“, sagte Luis Enrique.
Details zum Spiel und zur nächsten Begegnung
Statistiken
Offizielle Daten
Wettbewerb
Französische Meisterschaft (Ligue 1)
Spielergebnis
PSG — Lorient 2:0
Fazit des Trainers
Gegen die kompakte und tiefe Defensive des Gegners wurde durch schnelles Spiel mit 1-2 Ballkontakten überzeugt, es gab Chancen für ein höheres Ergebnis
Nächstes Spiel
Toulouse — PSG (auswärts)
Zeitpunkt des nächsten Spiels
In der Nacht zum 5. Dezember, um 00:45 Uhr
Glauben Sie, dass PSG unter der Leitung von Luis Enrique seine Siegesserie auch auswärts gegen Toulouse fortsetzen kann?
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