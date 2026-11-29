Tsarukyan betonte, dass die UFC-Führung ihm die nächste Titelchance versprochen habe und er als Nummer 1 der Herausforderer nicht länger warten wolle:

Der Spitzenreiter der UFC-Leichtgewichtsklasse (70,3 kg), der armenische Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Arman Tsarukyan hat erklärt, dass er den nächsten Kampf um den Meisterschaftsgürtel bestreiten muss. Er äußerte sich scharf zu den Gerüchten über eine mögliche Begegnung zwischen dem amtierenden Champion Justin Gaethje und dem Federgewichtschampion Alexander Volkanovski .

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«Ich werde den nächsten Kampf um den UFC-Meisterschaftsgürtel bestreiten. Wenn Gaethje gegen Volkanovski kämpfen will, muss er den Titel vakant machen. Ich weiß nicht, was sie da vorhaben, aber ich bin der Herausforderer Nummer 1 und habe diese Chance verdient. Wenn sie diesen Kampf organisieren wollen, sollen sie es ohne den Meisterschaftsgürtel tun. Der UFC-Leichtgewichtsgürtel gehört mir und ich werde nicht länger warten», sagte Arman Tsarukyan.

Die aktuelle Situation in der Gewichtsklasse

Zur Erinnerung: Arman Tsarukyan (24-3) bestritt seinen letzten UFC-Kampf beim Turnier UFC 331 und besiegte den Brasilianer Mauricio Ruffy durch K.o. Er erwartet, dass sein Titelkampf im März oder April 2027 stattfindet.

Der amtierende Champion Justin Gaethje (28-5) wurde im Juni 2026 durch einen Sieg über Ilia Topuria zum unangefochtenen Leichtgewichtschampion. Derzeit hat der 38-jährige US-Kämpfer noch keine endgültige Entscheidung über sein Karriereende oder eine Fortsetzung getroffen. Seinerseits hat Alexander Volkanovski den Wunsch geäußert, ins Leichtgewicht aufzusteigen und den Federgewichtsgürtel abzugeben, um Doppel-Champion zu werden.