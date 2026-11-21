In einer Tiefgarage in der chinesischen Provinz Anhui versuchte ein führerloses Elektroauto die ganze Nacht lang einzuparken und führte dabei 868 Manöver durch. Die seltsamen Bewegungen des Fahrzeugs versetzten sogar den Wachmann in Erstaunen.

Wie der Nachrichtensender NDTV berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 03:00 Uhr morgens. Auf den Überwachungskameras ist zu sehen, wie das Auto ohne Insassen vor- und zurückrollt und versucht, in die Parklücke zu gelangen.

Als der Wachmann die seltsamen Geräusche hörte und nachsah, stellte er fest, dass sich niemand im Fahrzeug befand. Das Auto setzte seine Parkmanöver jedoch ununterbrochen fort.

Am nächsten Tag überprüfte der Besitzer die Systemdaten und stellte fest, dass die automatische Einparkfunktion über Nacht 868 Mal aktiviert worden war. Schließlich blieb das Auto neben einem anderen Fahrzeug stehen.

Die genaue Ursache für diesen Vorfall ist noch unklar. Einige vermuten einen Softwarefehler. Eine andere Möglichkeit ist, dass der Besitzer die automatische Einparkfunktion versehentlich wiederholt über eine mobile App ausgelöst haben könnte.

Es wird auch spekuliert, dass der Vorfall mit einem Wettbewerb für Fahrerassistenzsysteme in China zusammenhängen könnte. Bisher wurde jedoch keine dieser Theorien bestätigt. Auch die Videoaufnahmen geben keinen Aufschluss über den Grund für das Verhalten des Autos.