„Barfuß“-Schuhe aus der Chanel-Kollektion ziehen auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich

Margaret Qualley stand bei der Londoner Premiere des Films The Dog Stars mit ihrem ungewöhnlichen Look im Mittelpunkt. Das Chanel-Outfit und die Schuhe der Schauspielerin sorgten in den sozialen Medien für großes Aufsehen.

Qualley erschien auf dem roten Teppich in einem Look aus Chanels Resort Collection 2027. Das interessanteste Detail ihres Outfits waren jedoch ihre Schuhe.

Die Schauspielerin entschied sich für Chanels ungewöhnliches Modell „schuhlose Schuhe“, das den Eindruck nackter Füße erweckt.

Auf den ersten Blick entsteht der Eindruck, Qualley sei ganz ohne Schuhe auf dem roten Teppich erschienen. Ihr Auftritt erregte auch wegen eines weiteren Details aus ihrem Privatleben Aufmerksamkeit. Nach Berichten über das Ende ihrer Beziehung mit Jack Antonoff zeigte sich Qualley erstmals wieder auf einem roten Teppich.

Diesmal war der Ehering, den sie zuvor getragen hatte, nicht an ihrer Hand zu sehen.

Die ungewöhnlichen Schuhe der Schauspielerin und ihr fehlender Ring blieben Fans und Modebegeisterten nicht verborgen. Besonders Chanels außergewöhnliches Design wurde zum meistdiskutierten Detail ihres Looks.

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