Der usbekische Boxer Ruslan Abdullayev hat in den USA seinen nächsten Sieg errungen. In einem auf acht Runden angesetzten Kampf gegen seinen mexikanischen Gegner erzielte unser Landsmann in der sechsten Runde einen K.o.-Sieg und verteidigte erfolgreich seinen WBA Continental Gold-Gürtel.

Der usbekische Boxer Ruslan Abdullayev setzte seine ungeschlagene Serie im Profiring fort. Bei einem Boxabend in Indio, Kalifornien (USA), schlug unser Landsmann den Mexikaner Juan Alfredo Meza Angulo k.o. und behielt seinen Meistertitel.

Abdullayev besiegte seinen Gegner in der sechsten Runde

In dem Kampf im Halbweltergewicht trat Ruslan Abdullayev (6-0, 4 KO) gegen den Mexikaner Juan Alfredo Meza Angulo (9-4, 6 KO) an.

In dem auf acht Runden angesetzten Kampf agierte der usbekische Boxer souverän gegen seinen Gegner und sicherte sich den Sieg durch einen K.o. in der sechsten Runde.