Ruslan Abdullayev schlägt Gegner K.o. und verteidigt seinen Meistertitel (Video)
Der usbekische Boxer Ruslan Abdullayev hat in den USA seinen nächsten Sieg errungen. In einem auf acht Runden angesetzten Kampf gegen seinen mexikanischen Gegner erzielte unser Landsmann in der sechsten Runde einen K.o.-Sieg und verteidigte erfolgreich seinen WBA Continental Gold-Gürtel.
Der usbekische Boxer Ruslan Abdullayev setzte seine ungeschlagene Serie im Profiring fort. Bei einem Boxabend in Indio, Kalifornien (USA), schlug unser Landsmann den Mexikaner Juan Alfredo Meza Angulo k.o. und behielt seinen Meistertitel.
Abdullayev besiegte seinen Gegner in der sechsten Runde
In dem Kampf im Halbweltergewicht trat Ruslan Abdullayev (6-0, 4 KO) gegen den Mexikaner Juan Alfredo Meza Angulo (9-4, 6 KO) an.
In dem auf acht Runden angesetzten Kampf agierte der usbekische Boxer souverän gegen seinen Gegner und sicherte sich den Sieg durch einen K.o. in der sechsten Runde.
Abdullayev beendete den Kampf vorzeitig. Dieses Ergebnis markiert den sechsten Sieg in Ruslans Profikarriere. In vier seiner bisherigen Kämpfe konnte er seine Gegner durch K.o. besiegen.
Der WBA Continental Gold-Gürtel bleibt bei Abdullayev
Mit diesem Sieg verteidigte Ruslan Abdullayev erfolgreich seinen WBA Continental Gold-Meistertitel im Halbweltergewicht.
Der usbekische Boxer ist im Profiring noch ungeschlagen. Er hat sechs Siege auf seinem Konto, von denen vier durch K.o. endeten.
Ruslan Abdullayev – Welt- und Asienmeister
Bevor Ruslan Abdullayev zum Profiboxen wechselte, erzielte er auch im Amateurbereich große Erfolge.
Er wurde 2023 Weltmeister und gewann 2022 den Asienmeistertitel. Nach seinem erfolgreichen Wechsel vom Amateur- zum Profiboxen setzt Abdullayev mit seinen aktuellen Leistungen seine Karriere als einer der Vertreter des usbekischen Boxsports auf internationaler Bühne fort.
Der erneute Sieg in den USA, die Verteidigung des Meistertitels und die Fortsetzung der ungeschlagenen Serie sind wichtige Meilensteine in Ruslans Profikarriere.
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…