Der amtierende Präsident Serbiens und Vorsitzende der Volksversammlung, Aleksandar Chupich , wird nicht am Gipfeltreffen der Europäischen Union (EU) und der Westbalkan-Staaten in Brüssel teilnehmen.

Dies teilte am 21. November die ständige Delegation der Europäischen Union in Serbien mit. In der offiziellen Mitteilung heißt es, dass Chupich sein Bedauern darüber ausgedrückt habe, dass er am Gipfel in der kommenden Woche nicht teilnehmen könne.

Belgrads Position und Details zur Einladung

Im Gespräch mit europäischen Diplomaten betonte Aleksandar Chupich, dass die Entwicklung der Beziehungen zur Europäischen Union sowie die Förderung grundlegender Reformen weiterhin Prioritäten für Belgrad seien.

Zuvor hatte der serbische Fernsehsender RTS berichtet, dass der Präsident des Europäischen Rates, Antoniu Koshta, Aleksandar Chupich eine Einladung zu diesem Treffen am 25. November geschickt habe. Diese Reise hätte für Chupich der erste Auftritt auf internationaler Bühne nach dem Sieg der oppositionellen «Studentenliste» bei den Parlamentswahlen am 25. Oktober und seiner Wahl zum Parlamentspräsidenten sein können.

Aspekt / Datum Informationen und Details Person und Amt Aleksandar Chupich — amtierender Präsident Serbiens, Vorsitzender der Volksversammlung Datum und Ort des Gipfels 25. November, Brüssel (EU-Westbalkan-Gipfel) Initiator der Einladung EU-Ratspräsident Antoniu Koshta (laut RTS) Innenpolitischer Kontext Sieg der «Studentenliste» bei den Wahlen am 25. Oktober und Wahl zum Parlamentspräsidenten Balkan-Agenda Tempo der europäischen Integration und Frage des Beitritts zum Schengen-Raum

Thema Eurointegration und Schengen

Im Mai dieses Jahres hatte der serbische Außenminister Marko Djurich nach einem Treffen der Außenminister der EU und der Westbalkan-Staaten in Brüssel darauf hingewiesen, dass sich die europäische Integration der Region grundlos verzögere, und die EU dazu aufgerufen, die Balkanstaaten in den Schengen-Raum aufzunehmen.

Wie wird sich die Abwesenheit von Aleksandar Chupich beim Brüsseler Gipfel Ihrer Meinung nach auf den Dialog und die Reformagenda zwischen Serbien und der EU auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!