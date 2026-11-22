Die Dokumente erwähnen auch ein ungewöhnliches Ereignis, das im November 1957 in der Nähe der Stadt Levelland im US-Bundesstaat Texas beobachtet wurde. Mehrere Zeugen berichteten, sie hätten helle, ovale und runde Objekte am Himmel gesehen. Interessanterweise fielen zur gleichen Zeit bei einigen Autos die Motoren aus, während Scheinwerfer und Radios den Dienst versagten.

Einige der neuen Videos wurden im Nahen Osten aufgenommen. In einer Aufnahme aus dem Jahr 2020 ist ein unbekanntes Objekt vor dem Hintergrund eines Schiffes zu sehen, das einem Tanker oder Flugzeugträger ähnelt. Ein Video vom Januar 2026 zeigt mehrere sich bewegende Objekte. Eine weitere 20-sekündige Aufnahme wurde über den Infrarotsensor einer militärischen Plattform gemacht und zeigt, wie ein Objekt von rechts nach links fliegt.

Das US-Verteidigungsministerium hat am 20. November neue deklassifizierte Materialien zu unbekannten Flugobjekten (UFOs) und ungewöhnlichen Phänomenen veröffentlicht. Das achte Paket umfasst 40 Dokumente und drei Videoclips.

Die US-Luftwaffe untersuchte sechs dieser Berichte. Nachdem der Vorfall öffentlich wurde, gingen innerhalb weniger Tage Hunderte ähnlicher Meldungen ein. Als mögliche Ursache nannten die Militärs seltene atmosphärische Phänomene wie Kugelblitze. Beweise für außerirdische Fluggeräte wurden jedoch nicht gefunden.

Unbekanntes Flugobjekt in der Nähe von Japan beeindruckt durch Geschwindigkeit

Ein weiteres Material enthält die Aussage eines amerikanischen Militärpiloten, der in der Nähe von Japan ein unbekanntes, halbkugelförmiges Objekt gesichtet hatte. Dem Bericht zufolge beschleunigte das Objekt abrupt auf 3333 Kilometer pro Stunde, als sich das Flugzeug ihm auf etwa neun Kilometer näherte.

Radargeräte am Boden erfassten dieses Ziel jedoch nicht, und ein zweiter Pilot gab an, das Objekt nicht gesehen zu haben.

Zudem wird in Dokumenten der CIA aus den frühen 1950er Jahren darauf hingewiesen, dass in den USA fast 1500 Berichte über UFO-Sichtungen registriert wurden, von denen etwa 20 Prozent ungeklärt blieben.

In den CIA-Unterlagen wurde auch die Möglichkeit erörtert, das öffentliche Interesse an UFOs für psychologische Operationen zu nutzen. Gleichzeitig wurde betont, dass eine Zunahme solcher Meldungen die amerikanischen Kommunikationssysteme nicht überlasten dürfe.

Die vom Pentagon veröffentlichten Materialien bieten Informationen über unbekannte Objekte, die in verschiedenen Zeiträumen beobachtet wurden. Eine endgültige wissenschaftliche Schlussfolgerung über deren Herkunft und Natur liegt jedoch bisher nicht vor.