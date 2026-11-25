Die weltweit größte MMA-Organisation UFC prüft die Möglichkeit, im dritten Quartal 2027 ein Turnier in Taschkent auszurichten. Als vorläufiger Austragungsort für den Wettkampf wurde der Komplex „Humo Arena“ genannt, berichtet UZ24.

Laut UZ24 ist ein Auszug aus einem internen Dokument über die Expansionspläne der UFC in Europa, dem Nahen Osten und Zentralasien in den sozialen Medien aufgetaucht. In dem auf den 12. November datierten Dokument mit dem Titel „UFC Event Expansion: EMEA & Central Asia“ ist auch Taschkent als eine der möglichen Städte für die Ausrichtung eines Turniers aufgeführt. Diese Information wurde auch von der Publikation La Gazzetta Georgia verbreitet.

Dem vorläufigen Plan im Dokument zufolge könnte der Wettkampf in Taschkent zwischen Juli und September 2027 stattfinden. Sollte die „Humo Arena“ für das Turnier ausgewählt werden, könnten etwa 12.500 Zuschauer das Event besuchen.

Im Dokument ist der Status des Projekts in Taschkent jedoch als „Under Review“, also „in Prüfung“, gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass noch keine endgültige Entscheidung über die Durchführung des Turniers getroffen wurde. Auch das genaue Datum des Wettkampfs ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Frage der Organisation eines UFC-Turniers in Taschkent wurde bereits früher diskutiert. Im Juni 2026 traf sich Otabek Umarov, der erste stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Olympischen Komitees von Usbekistan, in den USA mit UFC-Präsident Dana White. Während des Gesprächs wurden die Perspektiven für die Organisation von Zuffa Boxing-Wettkämpfen in Usbekistan sowie die Möglichkeit der Ausrichtung eines offiziellen UFC-Turniers in Taschkent in der Zukunft erörtert.

In dem verbreiteten Dokument werden auch andere Städte in Zentralasien und den angrenzenden Regionen erwähnt. Dazu gehören Almaty in Kasachstan, Bischkek in Kirgisistan und Tiflis in Georgien.

Dem vorläufigen Plan zufolge könnte das Turnier in Almaty am 1. Mai 2027 stattfinden. Die Wettkämpfe in Tiflis und Taschkent sind für das dritte Quartal des Jahres vorgesehen. Keiner dieser Pläne wurde jedoch bisher offiziell bestätigt.