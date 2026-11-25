Der ehemalige Trainer des FC Barcelona, Pep Guardiola, teilte seine Gedanken über die langjährige historische Rivalität zwischen den zwei größten Legenden des modernen Fußballs: dem Argentinier Lionel Messi und dem Portugiesen Cristiano Ronaldo. Der spanische Experte betonte, dass genau diese gegenseitige Konkurrenz der Hauptantrieb für die beispiellosen Erfolge dieser beiden Superstars war.

„Ich möchte mehr Trophäen gewinnen als er“

The Touchline Publikation Romario TV In einem Interview, das sich auf die Quelle stützt, erklärte Guardiola, wie die beiden Fußballer sich gegenseitig ständig auf höchstem Niveau hielten:

„Sie haben sich gegenseitig geholfen, das hohe Niveau zu halten. Ohne diese Rivalität wären ihre erreichten Ergebnisse wahrscheinlich nicht so beeindruckend gewesen. Jeder von ihnen beobachtete das Spiel des anderen und dachte: 'Ich möchte besser sein als er. Ich möchte mehr Trophäen gewinnen als er.' Genau solche Gedanken haben sie dazu angespornt, immer weiter nach vorne zu streben.“ — Pep Guardiola

Die aktuelle Karriere und die letzten Ergebnisse der beiden Legenden

Derzeit setzt Cristiano Ronaldo Saudi-Arabienseine Karriere beim Verein Al-Nassr fort, während Lionel Messi für das Team Inter Miami in den USA spielt.

Spieler Aktueller Verein Ergebnisse in den letzten Pflichtspielen Cristiano Ronaldo Al-Nassr (Saudi-Arabien) Trug am 24. November mit einem verwandelten Elfmeter zum 2:1-Sieg gegen Al-Sadd in der AFC Champions League Elite bei Lionel Messi Inter Miami (USA, MLS) Spielte am 22. November über die vollen 90 Minuten in der MLS-Playoff-Partie gegen Columbus Crew (0:3)

Guardiolas Worte erinnern erneut an die Essenz der Ära Messi-Ronaldo, die während der El-Clásico-Zeit in der spanischen La Liga über ein Jahrzehnt lang die ganze Welt in Staunen versetzte.

Was denken Sie, hat Pep Guardiola recht – hätte einer der beiden ohne den anderen die Rekorde auf dem heutigen Niveau aufstellen können?

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