Der ehemalige Cheftrainer von Barcelona, Bayern München und Manchester Cityhat den Namen des Spielers enthüllt, den er nie trainieren konnte, mit dem er aber unbedingt zusammenarbeiten wollte. Der spanische Taktiker nannte den brasilianischen Star Neymar.

Eine Zusammenarbeit, die um nur ein Jahr verpasst wurde

In einem Interview mit dem berühmten Romario TV Projekt gab Guardiola eine kurze und klare Antwort:

„Es ist Neymar.“ — sagte Pep Guardiola

Interessanterweise kreuzten sich die Wege der beiden beim FC Barcelona nur um eine Saison nicht. Pep Guardiola verließ den katalanischen Klub 2012, während Neymar ein Jahr später, 2013, zu den „Blaugrana“ stieß.

Aktueller Status der beiden Legenden

Person Aktueller Status und Verein Zeitraum bei Barcelona Pep Guardiola Seit dem Abschied vonManchester City arbeitslos (Fußballpause) 2008 — 2012 (Cheftrainer) Neymar Spielt für seinen geliebten Santos Klub in Brasilien 2013 — 2017 (Stürmer)

Derzeit trainiert Guardiola nach seinem Abschied von Manchester City kein Team und genießt eine Auszeit. Der 34-jährige Neymar spielt für seinen Jugendverein, das brasilianische Team Santos.

Glauben Sie, dass der brasilianische Stürmer den Ballon d'Or gewonnen hätte, wenn Pep Guardiola 2013 bei Barcelona geblieben wäre und mit Neymar zusammengearbeitet hätte?

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