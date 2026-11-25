Javohir Sindarov äußert sich nach der ersten Partie gegen Gukesh
Der berühmte usbekische Großmeister Javohir Sindarov teilte nach der ersten Partie gegen seinen indischen Kontrahenten Dommaradju Gukesh seine Eindrücke vom Match, die Nervosität vor dem Spiel sowie seine gewählte Taktik.
«Heute habe ich einfach versucht, die Partie zu genießen»
Sindarov betonte, dass es ihm trotz der großen Anspannung vor Turnierbeginn gelungen sei, am Brett ruhig zu bleiben und die Stellung zu kontrollieren:
«Vor dem Turnier war ich natürlich sehr aufgeregt. Ich habe viel über das Spiel nachgedacht. Aber heute habe ich einfach versucht, die Partie zu genießen und die Atmosphäre aufzusaugen. Ich denke, wir haben gut gespielt und alles ist in Ordnung.
Generell versucht man immer zu gewinnen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Es spielt keine Rolle, um welche Partie es sich handelt. Aber in der ersten Runde versucht man normalerweise, den Gegner zu studieren und vorsichtiger zu agieren. Das habe ich auch getan – ich habe versucht, die Stellung zu kontrollieren und die Zeit gut zu nutzen. Am Ende hat sich mein Gegner sehr gut verteidigt. Ein Remis ist auch kein schlechtes Ergebnis.» — sagte Javohir Sindarov.
Analyse der ersten Partie und Kernpunkte
Statistiken
Details und Sindarovs Einschätzung
Konfrontation
Javohir Sindarov — Dommaradju Gukesh
Phase und Ergebnis
1. Partie — Remis
Spielstrategie
Gegner studieren, Vorsicht, Stellungskontrolle und effiziente Zeitnutzung
Einschätzung der gegnerischen Leistung
Gukesh verteidigte sich am Ende der Partie sehr solide und souverän
Glauben Sie, dass Javohir Sindarov nach diesem Remis in den kommenden Partien Gukeshs Verteidigung durchbrechen und gewinnen kann?
Hinterlassen Sie Ihre Prognosen in den Kommentaren und teilen Sie dieses Interview unseres Großmeisters sofort mit anderen Fans des usbekischen Schachs!
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