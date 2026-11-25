Der berühmte usbekische Großmeister Javohir Sindarov teilte nach der ersten Partie gegen seinen indischen Kontrahenten Dommaradju Gukesh seine Eindrücke vom Match, die Nervosität vor dem Spiel sowie seine gewählte Taktik.

«Heute habe ich einfach versucht, die Partie zu genießen»

Sindarov betonte, dass es ihm trotz der großen Anspannung vor Turnierbeginn gelungen sei, am Brett ruhig zu bleiben und die Stellung zu kontrollieren: