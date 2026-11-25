Guardiola erklärt, warum er das Angebot der „Squadra Azzurra“ abgelehnt hat
Der ehemalige Trainer von Manchester City,Pep Guardiola, enthüllte in einem Interview mit der brasilianischen Legende Romário ein weiteres wichtiges Ereignis seiner Karriere. Der spanische Fachmann gab bekannt, dass er ein offizielles Angebot des italienischen Fußballverbandes erhalten hatte, die Nationalmannschaft zu übernehmen, dies jedoch aufgrund von Erschöpfung und der Notwendigkeit einer Pause ablehnen musste.
Eine Entscheidung nach Gesprächen mit Paolo Maldini und Leonardo
Laut Guardiola schätzt er den italienischen Fußball sehr, aber nach 18 Jahren ununterbrochenen Drucks musste er sich Zeit für sich selbst nehmen:
„Ich habe mit ihnen (dem italienischen Fußballverband) gesprochen. Ich sage das zum ersten Mal, aber es war mir unangenehm, einem Land wie Italien eine Absage zu erteilen. Es ist eine große Ehre, als Kandidat für den Posten des Nationaltrainers in Betracht gezogen zu werden, aber ich spürte, dass ich eine Pause brauchte.
Hätten sie mir diesen Job vor ein paar Jahren angeboten, hätte ich vielleicht zugesagt. Aber damals, nach den Gesprächen mit Paolo Maldini und Leonardo, verstand ich, dass ich anhalten musste. Ich brauchte mehr Zeit für mich. Ich habe 18 Jahre lang als Trainer gearbeitet und alle drei Tage Spiele bestritten. An einem gewissen Punkt muss man einfach eine Pause einlegen...“ — sagte Pep Guardiola (aus einem Interview mit Romário).
Die wichtigsten Details zu Guardiolas Aussage
Kennzahlen
Details und Fakten
Verhandlungspartner
Italienischer Fußballverband
Grund für die Ablehnung
Notwendigkeit einer körperlichen und geistigen Pause nach 18 Jahren ununterbrochener Tätigkeit
Personen, die die Entscheidung beeinflussten
Paolo Maldini und Leonardo durch geführte Gespräche
Trainer-Erfahrung
18 Jahre ununterbrochene Tätigkeit im Rhythmus von Spielen alle 3 Tage
Quelle
Exklusives Interview mit Romário (Romario TV)
Zur Erinnerung: Pep Guardiola hatte zuvor auch Angebote der Nationalmannschaften der USA sowie Saudi-Arabiens aufgrund seiner Auszeit abgelehnt.
Glauben Sie, dass Pep Guardiola die „Squadra Azzurra“ wieder an die Weltspitze hätte führen können, wenn er das Angebot angenommen hätte?
Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie dieses Geständnis des Trainers mit anderen Fußballfans!
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