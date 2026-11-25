Der ehemalige Trainer von Manchester City,Pep Guardiola, enthüllte in einem Interview mit der brasilianischen Legende Romário ein weiteres wichtiges Ereignis seiner Karriere. Der spanische Fachmann gab bekannt, dass er ein offizielles Angebot des italienischen Fußballverbandes erhalten hatte, die Nationalmannschaft zu übernehmen, dies jedoch aufgrund von Erschöpfung und der Notwendigkeit einer Pause ablehnen musste.

Eine Entscheidung nach Gesprächen mit Paolo Maldini und Leonardo

Laut Guardiola schätzt er den italienischen Fußball sehr, aber nach 18 Jahren ununterbrochenen Drucks musste er sich Zeit für sich selbst nehmen: