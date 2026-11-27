Indien: Affen besetzen drei Tore des Taj Mahal und greifen Touristen an
In der indischen Stadt Agra, wo sich das berühmte Taj Mahal befindet, wurde berichtet, dass sich 500 bis 700 Affen auf dem Gelände versammelt haben. In den sozialen Medien verbreiten sich Videos, die zeigen, wie die Tiergruppen ungehindert vor den Ost-, West- und Königstoren herumlaufen.
Ernste Gefahr für Touristen und Verletzungen
Besucher des Komplexes leiden unter dem aggressiven Verhalten der Affen. Berichten zufolge wurden in den letzten Monaten mehrere in- und ausländische Touristen, darunter ein 83-jähriger brasilianischer Gast sowie ein 6-jähriges Kind nach Affenbissen ins Krankenhaus eingeliefert.
Details zur Situation und ergriffene Maßnahmen
Richtung
Lage und Details
Sachschäden und Angriffe
Die Affen jagen Touristen und entreißen ihnen (Brillen, Handys und Taschen) Lebensmittel und persönliche Gegenstände.
Hauptursache des Problems
Die für den Komplex verantwortlichen Behörden – der Archaeological Survey of India und die Stadtverwaltung – koordinieren sich nicht ausreichend, weshalb Versuche, die Affen einzufangen und umzusiedeln, bisher erfolglos blieben.
Sicherheitsdienst
Um das Gebiet zu schützen und die Tiere zu vertreiben, wurden spezielle Mitarbeiter eingesetzt, die mit Steinschleudern bewaffnet sind.
Empfehlungen für Touristen
Die Verwaltung rät Besuchern, sich den Affen nicht zu nähern, keine Fotos mit ihnen zu machen und keine Lebensmittel oder glänzenden Gegenstände offen mit sich zu führen.
Was meinen Sie: Ist es besser, die Tiere in spezielle Schutzgebiete umzusiedeln, um solche Vorfälle an weltberühmten Orten wie dem Taj Mahal zu verhindern, oder reicht eine verstärkte Kontrolle aus?
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