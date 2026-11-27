In der indischen Stadt Agra, wo sich das berühmte Taj Mahal befindet, wurde berichtet, dass sich 500 bis 700 Affen auf dem Gelände versammelt haben. In den sozialen Medien verbreiten sich Videos, die zeigen, wie die Tiergruppen ungehindert vor den Ost-, West- und Königstoren herumlaufen.

Ernste Gefahr für Touristen und Verletzungen

Besucher des Komplexes leiden unter dem aggressiven Verhalten der Affen. Berichten zufolge wurden in den letzten Monaten mehrere in- und ausländische Touristen, darunter ein 83-jähriger brasilianischer Gast sowie ein 6-jähriges Kind nach Affenbissen ins Krankenhaus eingeliefert.

Details zur Situation und ergriffene Maßnahmen