Das ungarische Parlament hat ein Gesetz zur Einführung einer Sondervermögenssteuer für die wohlhabendsten Bürger des Landes verabschiedet. Bei der Abstimmung im höchsten gesetzgebenden Organ am 26. November wurde die Regierungsinitiative von 134 Abgeordneten unterstützt, 79 Parlamentarier stimmten dagegen, weitere 7 enthielten sich. Damit das Dokument vollständig in Kraft tritt, muss es nun vom Präsidenten András Baka unterzeichnet werden. Somit hat der Regierungschef Péter Magyar eines seiner zentralen Wahlversprechen umgesetzt.

Steuersätze und Kategorien der Steuerzahler

Die neue Abgabe betrifft ungarische Bürger, deren Vermögenswerte auf über 1 Milliarde Forint geschätzt werden:

1 Prozent Steuersatz: Für Eigentümer mit einem Vermögen von 1 Milliarde bis 99 Milliarden Forint; 1,5 Prozent Steuersatz:

Für Inhaber von extrem großem Vermögen mit einem Kapital von über 99 Milliarden Forint; Regelung für Gebietsansässige:

Für im Land ansässige Personen gilt die Steuer nicht nur für inländische, sondern auch für ausländische Vermögenswerte; Regelung für ausländische Staatsbürger:

Auch ausländische Staatsbürger sind von dem Gesetz betroffen, zahlen jedoch nur Steuern auf Immobilien und Unternehmensanteile, die sich auf ungarischem Staatsgebiet befinden. Zahlungsfristen und Milliardärsliste

Indikatoren

Details und Fristen Stichtag für die Berechnung Jährlich zum 31. Dezember basierend auf dem Wert der Vermögenswerte Erster Berichtszeitraum Laufendes Jahr 2026 Erste Zahlungsfrist Bis zum 31. August 2027 muss an den Haushalt abgeführt werden Milliardäre im Forbes-Ranking Im Land gibt es 36 Milliardäre mit einem Vermögen von über 100 Milliarden Forint. Laut Angaben der ungarischen Ausgabe des Magazins Forbes

haben die meisten dieser Teilnehmer ihr Kapital während der 16-jährigen Regierungszeit des ehemaligen Premierministers Viktor Orbán und seiner Partei „Fidesz“ aufgebaut. Glauben Sie, dass die Einführung einer Sondervermögenssteuer für Superreiche zur sozialen Gerechtigkeit beiträgt oder zur Kapitalflucht aus dem Land führt?

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