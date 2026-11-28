Am Bahnhof Dakshineshwar im indischen Bundesstaat Westbengalen ist eine 11.000-Volt-Stromleitung auf einen Nahverkehrszug gestürzt. Der Vorfall löste starke Funkenbildung aus und hüllte den Bahnhof in Rauch. Dies berichtete The Sunday Guardian.

Es wurde bekannt, dass der Kontakt der Stromleitung mit dem Zug zu heftigen Funken und hellen Blitzen führte. Der Rauch und die unerwarteten Blitze am Unfallort lösten bei den Fahrgästen im Zug sowie bei den auf dem Bahnsteig wartenden Menschen Panik aus.

In den sozialen Medien verbreitete Videos zeigen, wie elektrische Funken mehrfach aufblitzten, Rauch aufstieg und Menschen versuchten, sich in Sicherheit zu bringen.

Aufgrund des Vorfalls kam es zu vorübergehenden Unterbrechungen im Bahnverkehr. Die Verantwortlichen schalteten die Stromversorgung ab, um den Defekt zu beheben und die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten.

Ersten Berichten zufolge gibt es keine Informationen über Todesopfer oder Verletzte.

Einige Publikationen führen das Überleben der Fahrgäste auf die Metallkarosserie des Zuges zurück. Die Metallhülle kann dazu führen, dass sich die elektrische Ladung über die Außenfläche verteilt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich Personen im Inneren des Zuges in jeder Situation in Sicherheit befinden.

Experten betonen, dass man sich in solchen Fällen nicht in die Nähe von Hochspannungsleitungen begeben, keine äußeren Teile des Zuges berühren und nicht versuchen sollte, den Waggon zu verlassen, bevor die Behörden die Abschaltung der Stromversorgung bestätigt haben.