Россия Суми йўналишидан ҳужум бошлайдими? Украина Россиядан янги фронт очилишидан хавотирда

·2.4K·Дунё
Россия Суми йўналишидан ҳужум бошлайдими? Украина Россиядан янги фронт очилишидан хавотирда
Россия армияси янги йирик ҳужум амалиётига тайёргарлик кўрмоқда, деб ёзмоқда The Telegraph нашри. Манбаларга кўра, ҳужум учун эҳтимолий йўналишлардан бири — Суми вилояти бўлиши мумкин.

Курскдан Сумига — Украина қўшинларининг ҳаракати нима англатади?

The Telegraph маълумотига кўра, Курск вилоятидан Украина қўшинлари олиб чиқилиб, улар Суми йўналишига жойлаштирилмоқда. Бу эса Киев ушбу йўналишда ҳужумни кутмоқда, деган хулосага олиб келмоқда.

Шунга қарамай, нашр билан суҳбатлашган экспертлар Россия армиясининг Суми фронтидан жиддий юриш қилиши эҳтимолини паст баҳолаган.

Ҳужум бор, лекин кенг қамровли эмас

FDD ташкилотининг Россия дастури директори ўринбосари Жон Ҳарди шундай дейди:

“Биз ҳужумлар сони ошганини кўряпмиз, лекин бу чекланган кучлар билан амалга ошириляпти. Улар фронтни ёриши мумкин, лекин стратегик ютуқ олишлари қийин.”

Ҳарбий операциялар асосан пиёда қўшинлар орқали олиб борилаётгани таъкидланди. Бу техника ва зирҳли воситалар тақчиллиги билан изоҳланмоқда.

The Telegraph статистикаси: Россия нима йўқотди?

Ўтган бир йил ичида:
- 3 000 дан ортиқ танк,
- 9 000 дан ортиқ зирҳли техника,
- 13 000 дан ортиқ артиллерия тизимлари йўқотилган.

“Захирадаги техникага қараб, уларнинг хизматга яроқли қисми камайиб боряпти. Йил охирига келиб Россия янги кучларни сафарбар этишда жиддий муаммоларга дуч келади,” — дейди Ҳарди.

Суми ва Харьковда фаоллик ортмоқда

Украина Бош қўмондони Олександр Сирскийнинг баёнотига кўра, Россия Суми ва Харьков йўналишларида ҳужумларни бошлаган. Фронтнинг бир неча нуқталарда жанглар сони сезиларли даражада кўпайган.

Украина разведкаси баҳор охири ёки ёз бошларида ҳужум янада кучайиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.
Россия ҲужумУкраина ФронтСуми ВилоятиАрмия ТайёргарлигиЖанглар СоноТактика Такчиллиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лондонда йўловчилар эмас, хатлар ташилган махсус метро бўлганЛондонда йўловчилар эмас, хатлар ташилган махсус метро бўлганБугун, 16:22Хитойликлар чивинларга қарши “ҳаво мудофааси” яратдиХитойликлар чивинларга қарши “ҳаво мудофааси” яратдиБугун, 15:18Зеленскийнинг Трампга 4 та илтимоси: Киев АҚШдан нималарни сўрамоқда?Зеленскийнинг Трампга 4 та илтимоси: Киев АҚШдан нималарни сўрамоқда?Бугун, 14:37Астрономлар ғайриоддий янги космик объектни аниқладиАстрономлар ғайриоддий янги космик объектни аниқладиБугун, 14:33АҚШда 16 йил ичида илк бор бир кунда 3 киши қатл этиладиАҚШда 16 йил ичида илк бор бир кунда 3 киши қатл этиладиБугун, 14:22Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)Бугун, 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди