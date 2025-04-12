Россия Суми йўналишидан ҳужум бошлайдими? Украина Россиядан янги фронт очилишидан хавотирда
Россия армияси янги йирик ҳужум амалиётига тайёргарлик кўрмоқда, деб ёзмоқда The Telegraph нашри. Манбаларга кўра, ҳужум учун эҳтимолий йўналишлардан бири — Суми вилояти бўлиши мумкин.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Курскдан Сумига — Украина қўшинларининг ҳаракати нима англатади?
The Telegraph маълумотига кўра, Курск вилоятидан Украина қўшинлари олиб чиқилиб, улар Суми йўналишига жойлаштирилмоқда. Бу эса Киев ушбу йўналишда ҳужумни кутмоқда, деган хулосага олиб келмоқда.
Шунга қарамай, нашр билан суҳбатлашган экспертлар Россия армиясининг Суми фронтидан жиддий юриш қилиши эҳтимолини паст баҳолаган.
Ҳужум бор, лекин кенг қамровли эмас
FDD ташкилотининг Россия дастури директори ўринбосари Жон Ҳарди шундай дейди:
“Биз ҳужумлар сони ошганини кўряпмиз, лекин бу чекланган кучлар билан амалга ошириляпти. Улар фронтни ёриши мумкин, лекин стратегик ютуқ олишлари қийин.”
Ҳарбий операциялар асосан пиёда қўшинлар орқали олиб борилаётгани таъкидланди. Бу техника ва зирҳли воситалар тақчиллиги билан изоҳланмоқда.
The Telegraph статистикаси: Россия нима йўқотди?
Ўтган бир йил ичида:
- 3 000 дан ортиқ танк,
- 9 000 дан ортиқ зирҳли техника,
- 13 000 дан ортиқ артиллерия тизимлари йўқотилган.
“Захирадаги техникага қараб, уларнинг хизматга яроқли қисми камайиб боряпти. Йил охирига келиб Россия янги кучларни сафарбар этишда жиддий муаммоларга дуч келади,” — дейди Ҳарди.
Суми ва Харьковда фаоллик ортмоқда
Украина Бош қўмондони Олександр Сирскийнинг баёнотига кўра, Россия Суми ва Харьков йўналишларида ҳужумларни бошлаган. Фронтнинг бир неча нуқталарда жанглар сони сезиларли даражада кўпайган.
Украина разведкаси баҳор охири ёки ёз бошларида ҳужум янада кучайиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.
Курскдан Сумига — Украина қўшинларининг ҳаракати нима англатади?
The Telegraph маълумотига кўра, Курск вилоятидан Украина қўшинлари олиб чиқилиб, улар Суми йўналишига жойлаштирилмоқда. Бу эса Киев ушбу йўналишда ҳужумни кутмоқда, деган хулосага олиб келмоқда.
Шунга қарамай, нашр билан суҳбатлашган экспертлар Россия армиясининг Суми фронтидан жиддий юриш қилиши эҳтимолини паст баҳолаган.
Ҳужум бор, лекин кенг қамровли эмас
FDD ташкилотининг Россия дастури директори ўринбосари Жон Ҳарди шундай дейди:
“Биз ҳужумлар сони ошганини кўряпмиз, лекин бу чекланган кучлар билан амалга ошириляпти. Улар фронтни ёриши мумкин, лекин стратегик ютуқ олишлари қийин.”
Ҳарбий операциялар асосан пиёда қўшинлар орқали олиб борилаётгани таъкидланди. Бу техника ва зирҳли воситалар тақчиллиги билан изоҳланмоқда.
The Telegraph статистикаси: Россия нима йўқотди?
Ўтган бир йил ичида:
- 3 000 дан ортиқ танк,
- 9 000 дан ортиқ зирҳли техника,
- 13 000 дан ортиқ артиллерия тизимлари йўқотилган.
“Захирадаги техникага қараб, уларнинг хизматга яроқли қисми камайиб боряпти. Йил охирига келиб Россия янги кучларни сафарбар этишда жиддий муаммоларга дуч келади,” — дейди Ҳарди.
Суми ва Харьковда фаоллик ортмоқда
Украина Бош қўмондони Олександр Сирскийнинг баёнотига кўра, Россия Суми ва Харьков йўналишларида ҳужумларни бошлаган. Фронтнинг бир неча нуқталарда жанглар сони сезиларли даражада кўпайган.
Украина разведкаси баҳор охири ёки ёз бошларида ҳужум янада кучайиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…