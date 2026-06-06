Украина дронларини чалғитиш: Россия юк машиналарни зебра каби бўямоқда

·126·Дунё
Украина дронларини чалғитиш: Россия юк машиналарни зебра каби бўямоқда

Жаҳон ҳарбий тўқнашувлар тарихида янги технологиялар, айниқса, сунъий интеллект ва учувчисиз учиш аппаратлари (дронлар)дан фойдаланиш кундан-кунга янгича усул ва тактикаларни юзага келтирмоқда. Бугунги кунда фронт чизиғида нафақат қурол-яроғлар, балки ниқобланиш ва СИ (сунъий интеллект) алгоритмларини алдаш борасида ҳам ҳақиқий "ақллар жанги" кетмоқда. Германиянинг нуфузли «Bild» нашри хабарига кўра, Россия ҳарбий кучлари Украина дронларидан ҳимояланиш мақсадида ўз таъминот автомобилларининг ташқи қиёфасини кутилмаган тарзда ўзгартиришни бошлашган.

Ижтимоий тармоқлар ва ҳарбий блогерлар томонидан тарқатилаётган фотосуратларда Россия армиясининг асосий кучи ҳисобланган «КамАЗ» ва «Урал» ҳарбий юк машиналари одатдаги ҳарбий ниқобланиш (камуфляж) рангларидан воз кечиб, қора-оқ йўл-йўл чизиқларга бўялаётгани акс этган.

Сунъий интеллект алгоритмларини чалғитиш стратегияси

Ушбу ўзига хос ва ғаройиб усул замирида замонавий технологияларни алдаш режаси ётибди. Ҳарбий экспертларнинг фикрига кўра, вазият қуйидагича изоҳланмоқда:

  • Алгоритмлар адашуви: Украина армияси фойдаланаётган энг замонавий дронлар сунъий интеллект негизида ишлайди ва нишонни техник контурлари (шакли) орқали танийди.

  • Контраст чизиқлар эффекти: Машина корпусига чизилган ўта фарқ қилувчи (контрастли) оқ ва қора чизиқлар рақамли тизим алгоритмларининг объект шаклини тўғри аниқлашига ва уни юк машинаси сифатида қабул қилишига жиддий халақит бериши мумкин.

Бироқ, бундай ибтидоий ниқобланиш услубининг самарадорлиги ҳарбий оламда катта баҳсларга сабаб бўлмоқда. Сабаби, замонавий учувчисиз қурилмалар нишонни фақатгина оддий оптик камералар орқали қидирмайди. Улар кучли тепловизорлар (иссиқлик сезувчи мосламалар) ва бошқа махсус сенсорлар билан жиҳозланган бўлиб, машина двигателидан чиқаётган иссиқликни масофадан туриб пайқай олади.

Фронт чизиғидаги муносабатлар ва таъминот уруши

Ушбу янгиликка Украина ҳарбий қўмондонлиги анча кинояли ва қатъий муносабат билдирди. Украина масъул офицери Николай Колесник вазиятни қуйидагича изоҳлади:

«Улар ўз техникаларига зебраларни, туяқушларни ёки каркидонларни — нимани чизишмасин, бундан қатъи назар, биз барибир нишонни аниқлаймиз ва уларни йўқ қиламиз».

Айни пайтда Украина қуролли кучлари Россия армиясини таъминот ва логистика тизимидан узиб қўйишга қаратилган кенг қамровли операцияларни амалга оширмоқда. Ушбу ҳаракатлар нафақат тўқнашув чизиғида, балки Россия ичкарисидаги чегара ҳудудларида ҳам фаол олиб бориляпти.

Логистиканинг заифлашуви — ҳужумнинг тўхташи демакдир

Ҳарбий ҳаракатларда таъминот занжирининг аҳамияти қуйидаги қисқа таҳлилий жадвалда ўз аксини топган:

Операция йўналиши

Ҳарбий ҳаракат усули

Кутилаётган натижа ва мақсад

Логистика ва таъминот

Юк машиналари, ёнилғи ва ўқ-дори ташувчи техникаларни йўқ қилиш.

Фронтдаги ҳарбий бўлинмаларни зарур воситалардан маҳрум этиш.

Фронт чизиғи

Таъминот камайиши ҳисобига рақибнинг фаоллигини сусайтириш.

Глобал ҳужумкор ҳаракатлар ва босимнинг сезиларли даражада камайиши.

Украина рақамли трансформация вазири Михаил Федоров ҳам ушбу тактиканинг аҳамиятига тўхталиб: «Россия ҳарбий логистикаси қанчалик кўп ва аёвсиз тугатилса, уларнинг фронтдаги ҳужумкор ҳаракатлари шунчалик тез сусаяди ва камаяди», — дея алоҳида таъкидлаб ўтган.

Замин шарҳи: Ушбу ҳолат замонавий урушлар нафақат жисмоний куч, балки юқори технологиялар ва СИ алгоритмлари курашига айланганини яна бир бор исботламоқда. Машиналарни ҳайвонлар териси рангларига бўяш билан дронларни қисман чалғитиш мумкиндир, бироқ иссиқлик сенсорлари ва радарлар ривожланган асрда бу усул узоқ вақт хизмат қила олмайди. Фронтдаги таъминот занжирларининг бузилиши эса яқин келажакда умумий ҳарбий ҳаракатлар йўналишини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин. Жараёнларни диққат билан кузатишда давом этамиз.

Дунё ҳамжамиятидаги энг шов-шувли геосиёсий воқеалар, замонавий ҳарбий технологиялар таҳлили ва халқаро майдондаги энг қайноқ янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

РосияУкраинаБилдКамАЗУрал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ироқ терма жамоаси юлдузи АҚШ аэропортида етти соат сўроқ қилиндиИроқ терма жамоаси юлдузи АҚШ аэропортида етти соат сўроқ қилиндиКеча, 18:58Бир оғиз латифа сабабли турк миллиардери терговга тортилдиБир оғиз латифа сабабли турк миллиардери терговга тортилдиКеча, 18:27Олимлар 5000 йиллик мумиё микроорганизмидан нон ёпдиОлимлар 5000 йиллик мумиё микроорганизмидан нон ёпдиКеча, 18:10Роман Абрамович Киевда Володимир Зеленский билан "яширин" учрашдими? Роман Абрамович Киевда Володимир Зеленский билан "яширин" учрашдими? Кеча, 17:41Латифа ортидан можаро: Туркияда миллиардерга нисбатан тергов бошландиЛатифа ортидан можаро: Туркияда миллиардерга нисбатан тергов бошландиКеча, 16:4412 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўладиКеча, 15:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Украина дронларини чалғитиш: Россия юк машиналарни зебра каби бўямоқда – Zamin.uz, 06.06.2026