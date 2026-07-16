Месси чўмилтирган чақалоқ энди унга қарши майдонга тушади

·0·Дунё
Месси чўмилтирган чақалоқ энди унга қарши майдонга тушади

Аргентина ва Испания ўртасидаги Жаҳон чемпионати финали нафақат икки кучли жамоанинг баҳси, балки Лионель Месси ва Ламин Ямал ўртасидаги илк расмий тўқнашув сифатида ҳам тарихга кириши мумкин. Аммо уларнинг танишуви бугун эмас, 19 йил аввал бошланган.

2007 йилда, Месси эндигина “Барселона”нинг асосий таркибида мустаҳкам ўрин эгаллаётган 20 ёшли футболчи бўлганида, Ламин Ямал атиги беш ойлик чақалоқ эди. Ўша куни Ямалнинг оиласи “Барселона”, UNICEF ва Sport газетаси ташкил этган танловда ғолиб чиқиб, футболчилар билан фотосессияда иштирок этган. Тасодифан уларга айнан Месси тўғри келган.

Фотограф Жоан Монфорт томонидан олинган суратларда Месси кичик Ямални қўлига олиб, уни чўмилтираётганини кўриш мумкин. Бу кадрлар 2024 йилда Ямалнинг отаси томонидан ижтимоий тармоқларда эълон қилиниб, яна бутун дунё эътиборини тортган.

Ota-ona ko'piklar ichida cho'milayotgan chaqaloqqa qarab jilmaymoqda.

Монфортнинг айтишича, Месси аввалроқ чақалоқ билан қандай муносабатда бўлишни билмай қолган, аммо тез орада вазиятга мослашган. У бу воқеани “тақдирнинг ҳақиқий мўъжизаси” деб атаган.

Бугун эса ўша беш ойлик чақалоқ Испания терма жамоасининг етакчиларидан бирига айланган. 19 ёшигача Ямал 56 та гол уриб, Ла Лига, Испания Кубоги ва Евро–2024 ғолиблигини қўлга киритишга улгурди.

Шундай қилиб, қарийб йигирма йил аввал бир фотосессияда бошланган ноодатий ҳикоя энди Жаҳон чемпионати финалида янги саҳифа очиши мумкин.

Лионель МессиЛамин ЯмалБарселонаАргентинаЮНИСЕФ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жазоирдаги болалар уйи ёнғинида 11 киши ҳалок бўлдиЖазоирдаги болалар уйи ёнғинида 11 киши ҳалок бўлдиБугун, 20:41Беларусда ўзбеклар учун «яшил йўлак»: 5 минг ишчига уй-жой, мактаб ва боғчалар ваъда қилиндиБеларусда ўзбеклар учун «яшил йўлак»: 5 минг ишчига уй-жой, мактаб ва боғчалар ваъда қилиндиБугун, 20:37Эрон ҳусийларга Қизил денгизни ёпиш буйруғини бердими?Эрон ҳусийларга Қизил денгизни ёпиш буйруғини бердими?Бугун, 20:34БААда аълочи битирувчиларга 27 минг доллардан мукофот берилдиБААда аълочи битирувчиларга 27 минг доллардан мукофот берилдиБугун, 19:587 йил молхонада сақланган аёл қандай қутқарилди?7 йил молхонада сақланган аёл қандай қутқарилди?Бугун, 19:23Жанубий Корея президенти уйини сотиб, шахсий уйсиз қолдиЖанубий Корея президенти уйини сотиб, шахсий уйсиз қолдиБугун, 18:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди