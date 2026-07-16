Месси чўмилтирган чақалоқ энди унга қарши майдонга тушади
Аргентина ва Испания ўртасидаги Жаҳон чемпионати финали нафақат икки кучли жамоанинг баҳси, балки Лионель Месси ва Ламин Ямал ўртасидаги илк расмий тўқнашув сифатида ҳам тарихга кириши мумкин. Аммо уларнинг танишуви бугун эмас, 19 йил аввал бошланган.
2007 йилда, Месси эндигина “Барселона”нинг асосий таркибида мустаҳкам ўрин эгаллаётган 20 ёшли футболчи бўлганида, Ламин Ямал атиги беш ойлик чақалоқ эди. Ўша куни Ямалнинг оиласи “Барселона”, UNICEF ва Sport газетаси ташкил этган танловда ғолиб чиқиб, футболчилар билан фотосессияда иштирок этган. Тасодифан уларга айнан Месси тўғри келган.
Фотограф Жоан Монфорт томонидан олинган суратларда Месси кичик Ямални қўлига олиб, уни чўмилтираётганини кўриш мумкин. Бу кадрлар 2024 йилда Ямалнинг отаси томонидан ижтимоий тармоқларда эълон қилиниб, яна бутун дунё эътиборини тортган.
Монфортнинг айтишича, Месси аввалроқ чақалоқ билан қандай муносабатда бўлишни билмай қолган, аммо тез орада вазиятга мослашган. У бу воқеани “тақдирнинг ҳақиқий мўъжизаси” деб атаган.
Бугун эса ўша беш ойлик чақалоқ Испания терма жамоасининг етакчиларидан бирига айланган. 19 ёшигача Ямал 56 та гол уриб, Ла Лига, Испания Кубоги ва Евро–2024 ғолиблигини қўлга киритишга улгурди.
Шундай қилиб, қарийб йигирма йил аввал бир фотосессияда бошланган ноодатий ҳикоя энди Жаҳон чемпионати финалида янги саҳифа очиши мумкин.
…