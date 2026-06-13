Москвада ёқилғи чеклови жорий этилди — сабаб нимада?

·0·Дунё
Москвада ёқилғи чеклови жорий этилди — сабаб нимада?

Россиянинг Москва шаҳрида бир қатор автомобил ёқилғи қуйиш шохобчаларида бензин ва дизел сотувига лимитлар жорий этилди.

Bloomberg нашрининг хабар беришича, айрим АЁҚШларда бир мижозга АИ-92 ва АИ-95 бензини 20 литргача, дизел эса 40 литргача берилмоқда. Йирик компаниялар орасида ҳам турли чекловлар кузатилмоқда: баъзиларида битта бак ёки канистра учун 90 литр, бошқаларида эса 100 литргача ёқилғи сотиш белгиланган.

Аввалроқ айрим тармоқларда жорий этилган чекловлар вақтинча бекор қилингани айтилган бўлса-да, сўнгги ҳафталарда Россиянинг бошқа ҳудудларида ҳам шунга ўхшаш чоралар қўлланмоқда.

Расмийларга кўра, бундай қарорлар ёқилғи таъминотидаги узилишлар фонида қабул қилинган. Хусусан, нефтни қайта ишлаш инфратузилмасига қилинган дрон ҳужумлари ва ишлаб чиқариш ҳажмининг камайиши вазиятни мураккаблаштирган.

Ҳозирда мутасаддилар таъминотни барқарорлаштириш чораларини кўраётгани маълум қилинмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Журналистнинг Шакира билан сурат учун қилган иши интернетни кулдирдиЖурналистнинг Шакира билан сурат учун қилган иши интернетни кулдирдиБугун, 11:56Покистон бош вазири АҚШ ва Эрон келишувга яқинлигини айтдиПокистон бош вазири АҚШ ва Эрон келишувга яқинлигини айтдиБугун, 11:51Ниқоб ортидаги хайриячи юзлаб инсонлар ҳаётини ўзгартирмоқдаНиқоб ортидаги хайриячи юзлаб инсонлар ҳаётини ўзгартирмоқдаБугун, 11:28Адам Қодиров иккинчи марта “Чеченистон қаҳрамони” унвонига сазовор бўлдиАдам Қодиров иккинчи марта “Чеченистон қаҳрамони” унвонига сазовор бўлдиБугун, 07:21Уч йилдан сўнг Саудиядан Туркияга поезд қатнаши кутилмоқдаУч йилдан сўнг Саудиядан Туркияга поезд қатнаши кутилмоқдаБугун, 04:26Илон Маск дунёдаги илк триллионерга айландиИлон Маск дунёдаги илк триллионерга айландиБугун, 03:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди