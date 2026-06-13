Сунъий интеллект ёрдамида чиқиндиларни ўчирган амалдор ишдан бўшатилди

·1·Дунё
Сунъий интеллект ёрдамида чиқиндиларни ўчирган амалдор ишдан бўшатилди

Қозоғистоннинг Олмаота шаҳрида сунъий интеллект технологияларидан ноўрин фойдаланган давлат хизматчиси ишидан маҳрум қилинди. У чиқиндилар билан тўлиб ётган ҳудуд акс этган фотосуратни СИ ёрдамида таҳрирлаб, муаммо бартараф этилгандек кўрсатишга уринган.

Маълум бўлишича, май ойи ўрталарида Threads ижтимоий тармоғидаги фойдаланувчилардан бири Бўстонлиқ туманидаги ҳовлилардан бирида чиқиндилар узоқ вақтдан бери йиғилиб ётганини кўрсатувчи суратларни эълон қилган.

Ушбу мурожаатга жавобан туман ҳокимлиги коммунал хизматлар томонидан ҳудуд тозаланганини маълум қилиб, фотосуратларни ҳам тақдим этган. Бироқ ижтимоий тармоқ фойдаланувчиси тасвирларда сунъий ўзгартишлар борлигига эътибор қаратган. Ҳатто платформанинг ўзи ҳам суратларни “сунъий интеллект ёрдамида яратилган контент” сифатида белгилаган.

“Мен жойлаган чиқиндили суратларни олиб, СИ орқали чиқиндиларни ўчириб ташлашибди ва шуни тозалаш ишларининг натижаси сифатида кўрсатишибди”, дея муносабат билдирган фойдаланувчи.

9 июнь куни Олмаота шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати мазкур ҳолат бўйича расмий баёнот бериб, постни жойлаштирган давлат хизматчиси ҳақиқатдан ҳам сунъий интеллектдан фойдаланганини тан олганини маълум қилди.

Ҳокимликка кўра, ходим ўз хатосини тан олгани сабабли қўшимча хизмат текшируви ўтказишга эҳтиёж қолмаган. Шу билан бирга, у билан тузилган меҳнат шартномаси бекор қилинган ва давлат органидаги хизмат фаолияти тугатилган.

Расмийлар мазкур ҳолат бўйича масала якунланганини ва қўшимча интизомий жараёнларга зарурат йўқлигини билдиришди.

Бу воқеа сунъий интеллект имкониятларидан нотўғри фойдаланиш қандай оқибатларга олиб келиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳинд океанида қадимий китлар қабристони аниқланди: олимлар ҳайратдаҲинд океанида қадимий китлар қабристони аниқланди: олимлар ҳайратдаБугун, 15:57Хоманаий дафн маросими саналари эълон қилиндиХоманаий дафн маросими саналари эълон қилиндиБугун, 14:45Сўнаётган юлдузнинг сўнгги лаҳзалари илк бор аниқ тасвирландиСўнаётган юлдузнинг сўнгги лаҳзалари илк бор аниқ тасвирландиБугун, 14:34Москвада ёқилғи чеклови жорий этилди — сабаб нимада?Москвада ёқилғи чеклови жорий этилди — сабаб нимада?Бугун, 14:21Журналистнинг Шакира билан сурат учун қилган иши интернетни кулдирдиЖурналистнинг Шакира билан сурат учун қилган иши интернетни кулдирдиБугун, 11:56Покистон бош вазири АҚШ ва Эрон келишувга яқинлигини айтдиПокистон бош вазири АҚШ ва Эрон келишувга яқинлигини айтдиБугун, 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди