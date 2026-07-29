Андреас Кристенсен Барселона сафида ўз мавқеини тиклашга шай

·35·Спорт
Андреас Кристенсен Барселона сафида ўз мавқеини тиклашга шай

Испаниянинг Барселона клуби Буюк Британиядаги мавсумолди ўқув-машғулот йиғинини юқори суръатда давом эттирмоқда. Бош мураббий Ханси Флик таркибга асосий жамоанинг тажрибали ўйинчилари билан бир қаторда Ла Масиянинг 17 нафар иқтидорли ёш битирувчиларини ҳам жалб қилди. Sport нашри хабар қилишича, шундай синовли паллада даниялик ҳимоячи Андреас Кристенсен машғулотлардаги иштиёқи ва ҳаракатлари билан жамоанинг энг диққатга сазовор футболчиларидан бирига айланиб улгурди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган 18 ой давомида жароҳатлар оғирлиги ва асосий таркибдаги ўрнининг қисқариб бориши билан боғлиқ қийинчиликларни бошдан кечирган футболчи яқинда клуб билан 2028-йилгача мўлжалланган янги шартнома имзолаган эди. Ушбу келишув 28 ёшли марказий ҳимоячи учун фаолиятида бутунлай янги саҳифа очиш ҳамда ўзининг энг яхши спорт формасини қайта тиклаш учун катта имконият сифатида баҳоланмоқда.

Янги шартнома ва юксалиш сари интилиш

Андреас Кристенсеннинг асосий мақсади шунчаки сафга қайтиш эмас, балки Европанинг энг нуфузли совринлари учун кечадиган курашларда Барселона шарафини муносиб ҳимоя қилишдир. Футболчининг ўзи бу босқични сўнгги имконият эмас, балки клуб томонидан кўрсатилган юксак ишончни оқлаб, фаолиятини қайтадан бошлаш учун қулай фурсат деб билмоқда.

Sport нашрига берган интервюсида даниялик футболчи жисмоний ҳолатини тиклаш ва барқарор ўйин амалиётига эга бўлиш унинг устувор вазифаси эканини алоҳида таъкидлади. «Ўзимни яхши ҳисв қиляпман. Машғулотлар тобора юқори интенсивликда ўтмоқда, тана буни сезмоқда, бироқ биз айнан шунинг учун шу ердамиз», — деди ҳимоячи.

Ханси Флик билан умумий мақсадлар

Мавсумдаги ўз роли ҳақида тўхталаркан, Кристенсен бош мураббий Ханси Флик билан талаблар борасида тўлиқ тушунишга эришганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, мураббийлар штаби ва футболчиларнинг асосий эътибори жисмоний кондицияни бир маромда ушлаб туриш ҳамда жароҳатларсиз мавсумни ўтказишга қаратилган.

Клубда ўзига билдирилган ишончни оқлашга ҳозирланаётган Андреас Кристенсен учун ушбу мавсум каталонияликлар сафида ўзининг чинакам етакчи қирраларини намоён этиш учун муҳим синов бўлиши аниқ.

БарселонаАндреас КристенсенХанси ФликЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийБугун, 03:40Андреас Кристенсен Барселона сафида янги имкониятга эгаАндреас Кристенсен Барселона сафида янги имкониятга эгаБугун, 03:34«Реал»дан йирик ғалаба: ушбу ўртоқлик баҳсида «Леганес» тор-мор этилди«Реал»дан йирик ғалаба: ушбу ўртоқлик баҳсида «Леганес» тор-мор этилдиБугун, 00:06Умарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиУмарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиКеча, 23:30Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийКеча, 23:12Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Кеча, 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди