Наманганда бир кунда 4 киши дарёда чўкиб кетди

·31·Жамият
Наманганда бир кунда 4 киши дарёда чўкиб кетди

Наманган вилоятида Сирдарё дарёсида бедарак йўқолган йигитни қидириш ишлари давомида қутқарувчилар бошқа бир фуқаронинг жасадига дуч келди. Айни вақтда яна икки нафар чўкиб кетган шахсни излаш ишлари ҳам тўхтатилмаган.

Вилоят Фавқулодда вазиятлар бошқармаси маълумотига кўра, 26 июль куни соат 14:06 да 112 қисқа рақамига Наманган шаҳрининг “Гулбоғ” маҳалласида яшовчи, 2004 йилда туғилган йигит Наманган туманидаги “Шўрқўрғон” маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи Сирдарёга чўкиб кетгани ҳақида хабар келиб тушган.

Мурожаатдан сўнг Махсус қутқарув отрядининг сувда қутқарув гуруҳи ғаввослари томонидан қидирув-қутқарув ишлари бошланган. Бироқ қидирув жараёнида кутилмаган ҳолат юз бериб, 27 июль куни дарёдан бошқа бир фуқаронинг жасади топилди. Марҳумнинг жасади соҳилга олиб чиқилиб, белгиланган тартибда тегишли идораларга топширилди.

Ҳозирда 2004 йилда туғилган йигитни излаш ишлари давом этмоқда. Шунингдек, мавсум бошидан буён чўмилиш тақиқланган ҳудудларда содир бўлган бахтсиз ҳодисалар оқибатида яна икки нафардан ортиқ фуқарони қидириш ишлари ҳам олиб борилаётгани маълум қилинди.

Фавқулодда вазиятлар бошқармаси фуқароларни яна бир бор огоҳлантириб, фақат рухсат этилган ва хавфсиз деб белгиланган ҳудудларда чўмилишга чақирди. Мутахассасларнинг таъкидлашича, тақиқланган сув ҳавзаларида чўмилиш инсон ҳаёти учун жиддий хавф туғдиради.

НаманганСирдарёГулбоғШорқўрғон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Футболчи Ҳожимат Эркинов оила қурди (видео)Футболчи Ҳожимат Эркинов оила қурди (видео)Кеча, 23:01Бедарак йўқолган эркакнинг жасади ишхонасидан топилдиБедарак йўқолган эркакнинг жасади ишхонасидан топилдиКеча, 18:58Самарқанд вилоятида Ангус зотли буқа нархи билан кўпчиликни ҳайрон қолдирди!Самарқанд вилоятида Ангус зотли буқа нархи билан кўпчиликни ҳайрон қолдирди!Кеча, 16:51Тошкентда жинсий эксплуатация билан шуғулланган гуруҳ қўлга олиндиТошкентда жинсий эксплуатация билан шуғулланган гуруҳ қўлга олиндиКеча, 16:00Ўзбекистонда Хитойнинг “сунъий тухумлари” топилганми? Хитой тухумлари ҳақидаги миш-мишга аниқлик киритилдиЎзбекистонда Хитойнинг “сунъий тухумлари” топилганми? Хитой тухумлари ҳақидаги миш-мишга аниқлик киритилдиКеча, 12:34Сурхондарёдаги мудҳиш ҳодиса бўйича шокка солувчи қўшимча тафсилотларСурхондарёдаги мудҳиш ҳодиса бўйича шокка солувчи қўшимча тафсилотларКеча, 11:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди