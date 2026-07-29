«СМЕРШ» бўлинмаси ташкил этилди: Қрим ва Новороссияда янги махсус отряд иш бошлайди
Россиялик сенатор Дмитрий Рогозин Қрим ва Новороссияда аҳоли хавфсизлигини таъминлаш ҳамда саботаж-разведка гуруҳларига қарши курашиш мақсадида «Барс-Сармат» махсус кучлари маркази таркибида «СМЕРШ» тезкор жавоб қайтарувчи бўлинмаси тузилганини маълум қилди.
Zamin.uz ҳарбий-сиёсий соҳадаги ушбу янгилик, янги батальоннинг асосий вазифалари ва Рогозиннинг денгиз операциялари бўйича инновацион таклифлари тафсилотларини тақдим этади.
1. «СМЕРШ» батальони: Асосий вазифалар ва мақсадлар
Запорожье вилоятидан бўлган сенатор Дмитрий Рогозин ўзининг Телеграм-каналида ҳарбий қўмондонлик қарори билан «Барс-Сармат» махсус кучлари маркази базасида батальон катталигидаги янги «СМЕРШ» тезкор жавоб қирувчи отряди тузилганини хабар қилди.
Унинг таъкидлашича, янги бўлинма жангчилари Новороссия ва Қрим ҳудудларида аҳоли хавфсизлигини ҳимоя қилиш ҳамда муҳим логистик йўналишлар барқарорлигини таъминлаш каби ўта масъулиятли вазифаларни бажарадилар. Бундан ташқари, бўлинмага қуйидаги муҳим жанговар топшириқлар юклатилган:
«Барс-Сармат» марказининг масъулият ҳудудидаги ҳаво майдонини Украина дронларидан тозалаш;
Ер ости тўдалари, диверсия ва саботаж-разведка гуруҳларини (СРГ) аниқлаш ҳамда йўқ қилиш.
Дмитрий Рогозиннинг баёнотидан:
«Бугун ҳарбий қўмондонлик қарори билан "Барс-Сармат" махсус кучлари марказида янги батальон катталигидаги бўлинма — СМЕРШ тезкор жавоб қирувчи отряди ташкил этилди. Ушбу бўлинма аҳолини ҳимоя қилиш ва хавфсиз логистикани таъминлаш билан боғлиқ айниқса муҳим жанговар вазифаларни бажаради.»
«СМЕРШ» бўлинмаси ва янги ҳарбий таклифлар бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Бўлинма номи
«СМЕРШ» тезкор жавоб қирувчи отряди (батальон ҳажмида)
Базаси
«Барс-Сармат» махсус кучлари маркази
Ҳудуд
Қрим ва Новороссия
Асосий вазифалари
Дронлардан ҳимоя, СРГ ва ер ости тўдаларини йўқ қилиш, логистика хавфсизлиги
Инновацион таклиф
Экранопланлар (учувчисиз ер усти транспорт воситалари)
Денгиз ҳавзалари
Қора, Азов, Болтиқбўйи ва Каспий денгизлари
2. Экранопланлар ва дрон катерларга қарши инновацион ечим
Сенатор Рогозин, шунингдек, ҳарбий ҳаракатларнинг денгиз театрларида (Қора, Азов, Болтиқбўйи ва Каспий денгизларида) Украина учувчисиз қайиқлари ҳамда НАТО кемаларини йўқ қилиш бўйича ҳам янги таклифни илгари сурди.
У ушбу таҳдидларга қарши тезкор ва инновацион ечим сифатида учувчисиз экранопланлардан (ер усти транспорт воситалари) фойдаланишни таклиф этди. Ушбу қурилмалар сув юзасида юқори тезликда ҳаракатланиб, дрон катерларга ва денгиздаги бошқа нишонларга қарши самарали зарба бериш имконини яратади.
Минтақада кечаётган ушбу ҳарбий-сиёсий жараёнлар ва хавфсизлик чоралари халқаро жамоатчилик диққат марказида бўлиб турибди.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва геосиёсий янгиликларни кузатувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, янги ташкил этилган «СМЕРШ» бўлинмаси ва экранопланлар технологияси минтақадаги хавфсизлик ҳолатига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…