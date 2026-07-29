«СМЕРШ» бўлинмаси ташкил этилди: Қрим ва Новороссияда янги махсус отряд иш бошлайди

·0·Дунё
«СМЕРШ» бўлинмаси ташкил этилди: Қрим ва Новороссияда янги махсус отряд иш бошлайди

Россиялик сенатор Дмитрий Рогозин Қрим ва Новороссияда аҳоли хавфсизлигини таъминлаш ҳамда саботаж-разведка гуруҳларига қарши курашиш мақсадида «Барс-Сармат» махсус кучлари маркази таркибида «СМЕРШ» тезкор жавоб қайтарувчи бўлинмаси тузилганини маълум қилди.

Zamin.uz ҳарбий-сиёсий соҳадаги ушбу янгилик, янги батальоннинг асосий вазифалари ва Рогозиннинг денгиз операциялари бўйича инновацион таклифлари тафсилотларини тақдим этади.

1. «СМЕРШ» батальони: Асосий вазифалар ва мақсадлар

Запорожье вилоятидан бўлган сенатор Дмитрий Рогозин ўзининг Телеграм-каналида ҳарбий қўмондонлик қарори билан «Барс-Сармат» махсус кучлари маркази базасида батальон катталигидаги янги «СМЕРШ» тезкор жавоб қирувчи отряди тузилганини хабар қилди.

Унинг таъкидлашича, янги бўлинма жангчилари Новороссия ва Қрим ҳудудларида аҳоли хавфсизлигини ҳимоя қилиш ҳамда муҳим логистик йўналишлар барқарорлигини таъминлаш каби ўта масъулиятли вазифаларни бажарадилар. Бундан ташқари, бўлинмага қуйидаги муҳим жанговар топшириқлар юклатилган:

  • «Барс-Сармат» марказининг масъулият ҳудудидаги ҳаво майдонини Украина дронларидан тозалаш;

  • Ер ости тўдалари, диверсия ва саботаж-разведка гуруҳларини (СРГ) аниқлаш ҳамда йўқ қилиш.

Дмитрий Рогозиннинг баёнотидан:

«Бугун ҳарбий қўмондонлик қарори билан "Барс-Сармат" махсус кучлари марказида янги батальон катталигидаги бўлинма — СМЕРШ тезкор жавоб қирувчи отряди ташкил этилди. Ушбу бўлинма аҳолини ҳимоя қилиш ва хавфсиз логистикани таъминлаш билан боғлиқ айниқса муҳим жанговар вазифаларни бажаради.»

«СМЕРШ» бўлинмаси ва янги ҳарбий таклифлар бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Бўлинма номи

«СМЕРШ» тезкор жавоб қирувчи отряди (батальон ҳажмида)

Базаси

«Барс-Сармат» махсус кучлари маркази

Ҳудуд

Қрим ва Новороссия

Асосий вазифалари

Дронлардан ҳимоя, СРГ ва ер ости тўдаларини йўқ қилиш, логистика хавфсизлиги

Инновацион таклиф

Экранопланлар (учувчисиз ер усти транспорт воситалари)

Денгиз ҳавзалари

Қора, Азов, Болтиқбўйи ва Каспий денгизлари

2. Экранопланлар ва дрон катерларга қарши инновацион ечим

Сенатор Рогозин, шунингдек, ҳарбий ҳаракатларнинг денгиз театрларида (Қора, Азов, Болтиқбўйи ва Каспий денгизларида) Украина учувчисиз қайиқлари ҳамда НАТО кемаларини йўқ қилиш бўйича ҳам янги таклифни илгари сурди.

У ушбу таҳдидларга қарши тезкор ва инновацион ечим сифатида учувчисиз экранопланлардан (ер усти транспорт воситалари) фойдаланишни таклиф этди. Ушбу қурилмалар сув юзасида юқори тезликда ҳаракатланиб, дрон катерларга ва денгиздаги бошқа нишонларга қарши самарали зарба бериш имконини яратади.

Минтақада кечаётган ушбу ҳарбий-сиёсий жараёнлар ва хавфсизлик чоралари халқаро жамоатчилик диққат марказида бўлиб турибди.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва геосиёсий янгиликларни кузатувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, янги ташкил этилган «СМЕРШ» бўлинмаси ва экранопланлар технологияси минтақадаги хавфсизлик ҳолатига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қамоқдан қутулиш учун урушда қатнашган қашқадарёлик жароҳат билан Ўзбекистонга қайтдиҚамоқдан қутулиш учун урушда қатнашган қашқадарёлик жароҳат билан Ўзбекистонга қайтдиКеча, 23:20Жарликдан сакраган 17 ёшли йигит оғир жароҳат олди (видео)Жарликдан сакраган 17 ёшли йигит оғир жароҳат олди (видео)Кеча, 22:39Келин тўйни бекор қилиб, ўша куниёқ бошқасига турмушга чиқдиКелин тўйни бекор қилиб, ўша куниёқ бошқасига турмушга чиқдиКеча, 22:2074 йиллик сир очилди: Атлантика тубидан самолёт қолдиқлари топилди74 йиллик сир очилди: Атлантика тубидан самолёт қолдиқлари топилдиКеча, 22:04Зеленский Трамп билан Оқ уйдаги кутилмаган учрашувни якунладиЗеленский Трамп билан Оқ уйдаги кутилмаган учрашувни якунладиКеча, 21:16Шифокорлар хатоси аёлга 17 миллион доллар келтирдиШифокорлар хатоси аёлга 17 миллион доллар келтирдиКеча, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда