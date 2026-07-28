Жарликдан сакраган 17 ёшли йигит оғир жароҳат олди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Бразилиялик 17 ёшли ўсмир Sunset Cliffs жарлигидан сакраб, оғир тан жароҳатлари олди.
Ҳодиса ортидан воқеа жойига зудлик билан тез ёрдам ва қутқарув хизмати ходимлари етиб борди. Дастлабки текширувлар давомида ўсмир баландликдан қулаш оқибатида жиддий жароҳат олгани аниқланди.
Қутқарувчилар уни хавфсиз тарзда жарликдан олиб чиқиб, шифохонага етказишди. Шифокорлар унга зарур тиббий ёрдам кўрсатмоқда.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, жарликлар ва бошқа баланд ҳудудлардан сакраш ҳаёт учун катта хавф туғдиради. Бундай эҳтиётсизлик оғир жароҳатлар, ногиронлик ёки ҳатто ўлим билан якунланиши мумкинлиги сабабли фуқаролар хавфсизлик қоидаларига қатъий амал қилишга чақирилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…