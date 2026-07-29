Ваймо ва бошқа автоном такси операторлари қаттиқ назорат остида
АҚШда Ваймо ва бошқа роботакси операторлари фавқулодда хизматлар билан боғлиқ юзага келган муаммолар сабабли жиддий эътибор ва федерал даражадаги янги талаблар остида қолмоқда. ixbt.com ва TechCrunch нашрлари маълумотига кўра, автоном транспорт воситаларининг тез ёрдам ва ўт ўчириш машиналарини тўсиб қўйиши ҳамда фаол жиноят жойларига кириб бориши саноат учун жиддий тартибга солиш хавфини келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сан-Францискода ўтказилган матбуот анжуманида Калифорниядан сайланган Конгресс вакили Кевин Маллин янги қонун лойиҳасини эълон қилди. "АВ Эмергенкй Респонсе Координатион Акт" деб номланган мазкур ташаббус федерал регуляторлардан автоном транспорт воситалари операторлари учун ягона миллий хавфсизлик стандартларини белгилашни талаб қилади. Ҳужжат бир қатор хавфли ҳолатлар, жумладан, транспорт воситаларининг йўл белгилари ва сигнал конусларини танимаслиги ортидан ишлаб чиқилган.
Фавқулодда вазиятлар ва йўл қўйилган камчиликларСан-Франциско ўт ўчириш бошқармаси бошлиғи Дин Krispен шаҳар хизматлари компаниялар билан ишлашга ҳаракат қилганини, бироқ такрорланаётган ҳолатлар ўзгаришлар зарурлигини кўрсатганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, роботаксилар йўловчиларни тўғридан-тўғри ўт ўчириш станциялари ва тез ёрдам масканлари рўпарасида тушириб-чиқариб, фавқулодда хизматлар ҳаракатига тўсқинлик қилмоқда.
TechCrunch суриштирувига кўра, Ваймо компанияси муаммоларга дуч келганда автомобилларни қўлда бошқариш учун бир неча бор биринчи ёрдам хизмати ходимларига таяниб қолган. Бу эса автоном тизимларнинг фавқулодда вазиятлардаги етарли даражада мустақил эмаслигини яна бир бор кўрсатди ва жамоатчилик танқидини кучайтирди.
Қонун лойиҳасининг асосий талаблариТаклиф этилаётган қонун лойиҳаси автомобилсозлик ва технология компанияларига нисбатан бир қатор қатъий мажбуриятларни жорий этишни кўзда тутади:
- Биринчи ёрдам хизматлари учун аниқ фавқулодда протоколларни тақдим этиш.
- Давлат амалдорларига компаниялар билан тўғридан-тўғри боғланиш имконини берувчи 24 соатлик тезкор линия яратиш.
- Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармасига (НҲТСА) минимал миллий фавқулодда жавоб қайтариш стандартларини ишлаб чиқиш вазифасини юклаш.
- Фавқулодда вазиятларда давлат амалдорларига роботаксилар ҳаракатини чеклаш имконини берувчи "геофенсинг" тизимини жорий этиш.
Ваймо ўз баёнотида автомобилсозлик саноати учун ягона федерал стандартларни ҳар доим қўллаб-қувватлаганини билдирди. Компания вакилларининг таъкидлашича, фавқулодда вазиятлар протоколлари ва биринчи ёрдам ходимлари билан олиб борилган кенг қамровли тренинглар бутун тармоқ учун мустаҳкам пойдевор яратиб, йўлларда хавфсизликни таъминлайди.
…