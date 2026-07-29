Ваймо ва бошқа автоном такси операторлари қаттиқ назорат остида

·37·Техно
Ваймо ва бошқа автоном такси операторлари қаттиқ назорат остида

АҚШда Ваймо ва бошқа роботакси операторлари фавқулодда хизматлар билан боғлиқ юзага келган муаммолар сабабли жиддий эътибор ва федерал даражадаги янги талаблар остида қолмоқда. ixbt.com ва TechCrunch нашрлари маълумотига кўра, автоном транспорт воситаларининг тез ёрдам ва ўт ўчириш машиналарини тўсиб қўйиши ҳамда фаол жиноят жойларига кириб бориши саноат учун жиддий тартибга солиш хавфини келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сан-Францискода ўтказилган матбуот анжуманида Калифорниядан сайланган Конгресс вакили Кевин Маллин янги қонун лойиҳасини эълон қилди. "АВ Эмергенкй Респонсе Координатион Акт" деб номланган мазкур ташаббус федерал регуляторлардан автоном транспорт воситалари операторлари учун ягона миллий хавфсизлик стандартларини белгилашни талаб қилади. Ҳужжат бир қатор хавфли ҳолатлар, жумладан, транспорт воситаларининг йўл белгилари ва сигнал конусларини танимаслиги ортидан ишлаб чиқилган.

Фавқулодда вазиятлар ва йўл қўйилган камчиликлар

Сан-Франциско ўт ўчириш бошқармаси бошлиғи Дин Krispен шаҳар хизматлари компаниялар билан ишлашга ҳаракат қилганини, бироқ такрорланаётган ҳолатлар ўзгаришлар зарурлигини кўрсатганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, роботаксилар йўловчиларни тўғридан-тўғри ўт ўчириш станциялари ва тез ёрдам масканлари рўпарасида тушириб-чиқариб, фавқулодда хизматлар ҳаракатига тўсқинлик қилмоқда.

TechCrunch суриштирувига кўра, Ваймо компанияси муаммоларга дуч келганда автомобилларни қўлда бошқариш учун бир неча бор биринчи ёрдам хизмати ходимларига таяниб қолган. Бу эса автоном тизимларнинг фавқулодда вазиятлардаги етарли даражада мустақил эмаслигини яна бир бор кўрсатди ва жамоатчилик танқидини кучайтирди.

Қонун лойиҳасининг асосий талаблари

Таклиф этилаётган қонун лойиҳаси автомобилсозлик ва технология компанияларига нисбатан бир қатор қатъий мажбуриятларни жорий этишни кўзда тутади:

  • Биринчи ёрдам хизматлари учун аниқ фавқулодда протоколларни тақдим этиш.
  • Давлат амалдорларига компаниялар билан тўғридан-тўғри боғланиш имконини берувчи 24 соатлик тезкор линия яратиш.
  • Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармасига (НҲТСА) минимал миллий фавқулодда жавоб қайтариш стандартларини ишлаб чиқиш вазифасини юклаш.
  • Фавқулодда вазиятларда давлат амалдорларига роботаксилар ҳаракатини чеклаш имконини берувчи "геофенсинг" тизимини жорий этиш.
Ушбу қонундаги геофенсинг қоидаси айниқса муҳим саналиб, у шаҳар ва хавфсизлик расмийларига компанияларнинг ўзини ўзи тартибга солишини кутиб ўтирмасдан, фавқулодда вазиятларда транспорт воситаларининг қаерда ҳаракатланишини реал вақт режимида чеклаш ҳуқуқини беради.

Ваймо ўз баёнотида автомобилсозлик саноати учун ягона федерал стандартларни ҳар доим қўллаб-қувватлаганини билдирди. Компания вакилларининг таъкидлашича, фавқулодда вазиятлар протоколлари ва биринчи ёрдам ходимлари билан олиб борилган кенг қамровли тренинглар бутун тармоқ учун мустаҳкам пойдевор яратиб, йўлларда хавфсизликни таъминлайди.

ВаймоРоботаксиАвтоном машиналарТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаКикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаБугун, 04:56Black Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиBlack Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиБугун, 04:24Oppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватOppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватБугун, 03:55Apple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиApple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиБугун, 03:26Хитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиХитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиБугун, 02:55ҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиБугун, 02:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб