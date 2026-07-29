«Реал»дан йирик ғалаба: ушбу ўртоқлик баҳсида «Леганес» тор-мор этилди

·0·Спорт
«Реал»дан йирик ғалаба: ушбу ўртоқлик баҳсида «Леганес» тор-мор этилди

Мадриднинг «Реал» клуби мавсумга тайёргарлик доирасидаги навбатдаги ўртоқлик учрашувида майдонга тушди. «Қироллик клуби» «Леганес»га қарши кечган баҳсда 4:1 ҳисобида ишончли ва йирик ғалабани қўлга киритди.

Zamin.uz мадридликларнинг ушбу баҳси тафсилотлари, голлар кетма-кетлиги ҳамда учрашувнинг асосий фактларини тақдим этади.

1. Биринчи бўлим: Вальверденинг тезкор голи ва «Леганес»нинг жавоби

Учрашув «қироллик клуби»нинг тўлиқ устунлиги остида бошланди. Ҳисоб 22-дақиқада очилди — «Реал» яримҳимоячиси Федерико Вальверде аниқ зарба билан жамоасини олдинга олиб чиқди. Орадан атиги уч дақиқа ўтиб, Гонсало Гарсия мезбонларнинг устунлигини икки тўпга етказди.

Меҳмонлар — «Леганес» футболчилари биринчи бўлим якунланиши олдидан мувозанатни қисман тиклашга эришдилар: 39-дақиқада ҳужумчи Наим Гарсия фарқни қисқартиришга муваффақ бўлди.

2. Иккинчи бўлим: Мастантуоно ва автогол баҳсга нуқта қўйди

Иккинчи бўлимда ҳам мадридликлар темпни туширмадилар ва яна икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилишди.

58-дақиқада Франко Мастантуоно ўзининг маҳоратини кўрсатиб гол муаллифига айланган бўлса, икки дақиқадан сўнг «Леганес» ҳимоячиси Рубен Пулидо ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди (автогол) ва учрашувнинг якуний ҳисобини белгилади — 4:1.

Ўртоқлик учрашуви:

«Реал Мадрид» – «Леганес» 4:1

Голлар: Федерико Вальверде 22, Гонсало Гарсия 25, Франко Мастантуоно 58, Рубен Пулидо 60 (автогол) – Наим Гарсия 39.

«Реал» — «Леганес» учрашуви бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Мусобақа мақоми

Навбатдаги ўртоқлик учрашуви

Якуний ҳисоб

4:1 («Реал» ғалабаси)

«Реал» голлари

Федерико Вальверде (22), Гонсало Гарсия (25), Франко Мастантуоно (58), Рубен Пулидо (60, автогол)

«Леганес» голи

Наим Гарсия (39)

Учрашув қаҳрамонлари

Федерико Вальверде, Франко Мастантуоно

«Реал»нинг мавсумга тайёргарлик жараёни ва жамоанинг сермаҳсул ўйини мухлисларда катта қизиқиш уйғотмоқда.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва мадридликларнинг ашаддий ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Франко Мастантуоно янги мавсумда «Реал»нинг асосий таркибидан мустаҳкам ўрин ола оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиУмарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиКеча, 23:30Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийКеча, 23:12Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Кеча, 22:21Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиСуперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиКеча, 22:19Зинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиЗинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиКеча, 22:07Милан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаМилан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаКеча, 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди