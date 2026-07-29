«Реал»дан йирик ғалаба: ушбу ўртоқлик баҳсида «Леганес» тор-мор этилди
Мадриднинг «Реал» клуби мавсумга тайёргарлик доирасидаги навбатдаги ўртоқлик учрашувида майдонга тушди. «Қироллик клуби» «Леганес»га қарши кечган баҳсда 4:1 ҳисобида ишончли ва йирик ғалабани қўлга киритди.
Zamin.uz мадридликларнинг ушбу баҳси тафсилотлари, голлар кетма-кетлиги ҳамда учрашувнинг асосий фактларини тақдим этади.
1. Биринчи бўлим: Вальверденинг тезкор голи ва «Леганес»нинг жавоби
Учрашув «қироллик клуби»нинг тўлиқ устунлиги остида бошланди. Ҳисоб 22-дақиқада очилди — «Реал» яримҳимоячиси Федерико Вальверде аниқ зарба билан жамоасини олдинга олиб чиқди. Орадан атиги уч дақиқа ўтиб, Гонсало Гарсия мезбонларнинг устунлигини икки тўпга етказди.
Меҳмонлар — «Леганес» футболчилари биринчи бўлим якунланиши олдидан мувозанатни қисман тиклашга эришдилар: 39-дақиқада ҳужумчи Наим Гарсия фарқни қисқартиришга муваффақ бўлди.
2. Иккинчи бўлим: Мастантуоно ва автогол баҳсга нуқта қўйди
Иккинчи бўлимда ҳам мадридликлар темпни туширмадилар ва яна икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилишди.
58-дақиқада Франко Мастантуоно ўзининг маҳоратини кўрсатиб гол муаллифига айланган бўлса, икки дақиқадан сўнг «Леганес» ҳимоячиси Рубен Пулидо ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди (автогол) ва учрашувнинг якуний ҳисобини белгилади — 4:1.
Ўртоқлик учрашуви:
«Реал Мадрид» – «Леганес» 4:1
Голлар: Федерико Вальверде 22, Гонсало Гарсия 25, Франко Мастантуоно 58, Рубен Пулидо 60 (автогол) – Наим Гарсия 39.
«Реал» — «Леганес» учрашуви бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Мусобақа мақоми
Навбатдаги ўртоқлик учрашуви
Якуний ҳисоб
4:1 («Реал» ғалабаси)
«Реал» голлари
Федерико Вальверде (22), Гонсало Гарсия (25), Франко Мастантуоно (58), Рубен Пулидо (60, автогол)
«Леганес» голи
Наим Гарсия (39)
Учрашув қаҳрамонлари
Федерико Вальверде, Франко Мастантуоно
«Реал»нинг мавсумга тайёргарлик жараёни ва жамоанинг сермаҳсул ўйини мухлисларда катта қизиқиш уйғотмоқда.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва мадридликларнинг ашаддий ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Франко Мастантуоно янги мавсумда «Реал»нинг асосий таркибидан мустаҳкам ўрин ола оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…