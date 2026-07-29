2029 йилда миллиардлаб инсон Апофис астероидини кўз билан кўради
Олимлар 2029 йил 13 апрель куни содир бўладиган ноёб космик ҳодиса бўйича янги кузатув хариталарини эълон қилди. Унга кўра, 99942 Апофис астероиди Ерга фавқулодда яқин масофадан хавфсиз тарзда ўтиб кетади ва қулай шароитда уни Ер аҳолисининг қарийб 90 фоизи оддий кўз билан кузатиши мумкин бўлади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, Апофис 2029 йил 13 апрель куни Ер юзасидан тахминан 32 минг километр масофада учиб ўтади. Бу геостационар сунъий йўлдошлар орбитасидан ҳам яқинроқ масофа ҳисобланади. Бироқ олимлар бу учрашув Ер учун ҳеч қандай хавф туғдирмаслигини ва астероид сайёрамиз билан тўқнашмаслигини алоҳида қайд этмоқда.
Янги ҳисоб-китобларга асосланган хариталарга кўра, астероиднинг ҳаракатини Австралия, Осиё, Африка, Европа, Яқин Шарқ ва Жанубий Американинг айрим ҳудудларида яшовчи миллиардлаб одамлар кузатиши мумкин. Осмон мусаффо бўлса ва ёруғлик ифлосланиши кам бўлган жойларда Апофис ёруғ юлдузга ўхшаб, осмон бўйлаб секин ҳаракатланаётган нуқта сифатида кўринади. Кузатув тахминан етти соат давом этади.
Апофиснинг диаметри тахминан 340–375 метр атрофида бўлиб, у 2004 йилда кашф этилган. Илк ҳисоб-китобларда унинг Ер билан тўқнашиш эҳтимоли муҳокама қилинган эди. Аммо кейинги йилларда аниқлаштирилган кузатувлар натижасида 2029 йилда ҳам, келаси юз йил давомида ҳам Ерга урилиш хавфи йўқлиги тўлиқ тасдиқланган.
…