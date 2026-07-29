NASA Нанкй Грасе Роман космик телескопини тўлдирди ва учиришга ҳозирлик кўрмоқда
АҚШнинг Миллий космик агентлиги — NASA космик тадқиқотлар тарихидаги муҳим босқичлардан бирини якунлаб, янги авлод Нанкй Грасе Роман космик телескопини ёқилғи билан тўлдирди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур жараён келгуси ойга режалаштирилган йирик космик миссияга тайёргарликнинг сўнгги босқичларидан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассислар Флоридадаги Кеннеди номидаги космик марказда жойлашган Пайлоад Ҳазардоус Сервисинг Фасилитй корхонасида обсерваторияга тахминан 290 галлон, яни 1098 литрга яқин гидразин ёқилғисини қуйдилар. Ушбу захира телескопнинг космосдаги узоқ ва самарали фаолияти учун ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Фазодаги узоқ манзил ва унинг вазифалариРакета Нанкй Грасе Роман телескопини коинотга олиб чиққанидан сўнг, аппарат ўз йўналишини ўзгартириш ва керакли нуқтага етиб бориш учун айнан мазкур гидразин захирасидан фойдаланади. Телескоп Қуёш — Ер тизимидаги Лагранж L2 нуқтасига йўл олади.
Мазкур ишчи нуқта Еримиздан нақ 1,5 миллион километр масофада — Ойгача бўлган масофадан деярли 4 баробар узоқликда жойлашган. Ушбу орбитада телескоп Қуёш ва Ерга нисбатан барқарор ҳолатни сақлаб турган ҳолда узлуксиз астрономик кузатишларни амалга ошириш имкониятига эга бўлади.
Ёқилғи ва энергия тизимининг имкониятлариТопширилган маълумотларга кўра, ёқилғи икки турдаги двигателлар фаолияти учун зарур бўлиб, улар телескоп орбитасини тўғрилаш ҳамда қуёш батареяларининг тўғри йўналишда туришини таъминлаш вазифасини бажаради. Аппарат жами 6 та қуёш панели билан жиҳозланган бўлиб, улар бутун миссия давомида электр энергияси билан таъминлайди.
Телескопнинг асосий илмий дастури 5 йилга мўлжалланган. Бироқ мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, қуйилган ёқилғи захираси белгиланган муддатдан ташқари яна 5 йил давомида қўшимча ишларни бажариш учун етарли бўлиши мумкин.
Учиришга тайёргарлик ва келгуси режаларЁқилғи қуйишдан олдин муҳандислар қуёш панелларини тозалаш ва техник текширувдан ўтказиш ишларини муваффақиятли якунладилар. Навбатдаги босқичда мутахассислар телескопни ракетанинг юқори босқичи маҳкамлаш мосламасига ўрнатиб, сўнгра уни махсус ҳимоя қобиғи билан ёпишади.
NASA ва SpaceX ҳамкорлигидаги ушбу муҳим космик миссияни жорий йилнинг 30-август куни АҚШ шарқий вақти билан тонгги 7:26 да амалга ошириш режалаштирилган. Флоридадаги Лаунч Комплех 39A майдончасидан Falcon Heavy ракетаси ёрдамида фазога йўл оладиган ушбу обсерватория минглаб экзосайёҳлар, қоронғи энергия табиати ҳамда қоронғи материя тақсимотини ўрганишга хизмат қилади.
…