NASA Нанкй Грасе Роман космик телескопини тўлдирди ва учиришга ҳозирлик кўрмоқда

·33·Техно
NASA Нанкй Грасе Роман космик телескопини тўлдирди ва учиришга ҳозирлик кўрмоқда

АҚШнинг Миллий космик агентлиги — NASA космик тадқиқотлар тарихидаги муҳим босқичлардан бирини якунлаб, янги авлод Нанкй Грасе Роман космик телескопини ёқилғи билан тўлдирди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур жараён келгуси ойга режалаштирилган йирик космик миссияга тайёргарликнинг сўнгги босқичларидан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассислар Флоридадаги Кеннеди номидаги космик марказда жойлашган Пайлоад Ҳазардоус Сервисинг Фасилитй корхонасида обсерваторияга тахминан 290 галлон, яни 1098 литрга яқин гидразин ёқилғисини қуйдилар. Ушбу захира телескопнинг космосдаги узоқ ва самарали фаолияти учун ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Фазодаги узоқ манзил ва унинг вазифалари

Ракета Нанкй Грасе Роман телескопини коинотга олиб чиққанидан сўнг, аппарат ўз йўналишини ўзгартириш ва керакли нуқтага етиб бориш учун айнан мазкур гидразин захирасидан фойдаланади. Телескоп Қуёш — Ер тизимидаги Лагранж L2 нуқтасига йўл олади.

Мазкур ишчи нуқта Еримиздан нақ 1,5 миллион километр масофада — Ойгача бўлган масофадан деярли 4 баробар узоқликда жойлашган. Ушбу орбитада телескоп Қуёш ва Ерга нисбатан барқарор ҳолатни сақлаб турган ҳолда узлуксиз астрономик кузатишларни амалга ошириш имкониятига эга бўлади.

Ёқилғи ва энергия тизимининг имкониятлари

Топширилган маълумотларга кўра, ёқилғи икки турдаги двигателлар фаолияти учун зарур бўлиб, улар телескоп орбитасини тўғрилаш ҳамда қуёш батареяларининг тўғри йўналишда туришини таъминлаш вазифасини бажаради. Аппарат жами 6 та қуёш панели билан жиҳозланган бўлиб, улар бутун миссия давомида электр энергияси билан таъминлайди.

Телескопнинг асосий илмий дастури 5 йилга мўлжалланган. Бироқ мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, қуйилган ёқилғи захираси белгиланган муддатдан ташқари яна 5 йил давомида қўшимча ишларни бажариш учун етарли бўлиши мумкин.

Учиришга тайёргарлик ва келгуси режалар

Ёқилғи қуйишдан олдин муҳандислар қуёш панелларини тозалаш ва техник текширувдан ўтказиш ишларини муваффақиятли якунладилар. Навбатдаги босқичда мутахассислар телескопни ракетанинг юқори босқичи маҳкамлаш мосламасига ўрнатиб, сўнгра уни махсус ҳимоя қобиғи билан ёпишади.

NASA ва SpaceX ҳамкорлигидаги ушбу муҳим космик миссияни жорий йилнинг 30-август куни АҚШ шарқий вақти билан тонгги 7:26 да амалга ошириш режалаштирилган. Флоридадаги Лаунч Комплех 39A майдончасидан Falcon Heavy ракетаси ёрдамида фазога йўл оладиган ушбу обсерватория минглаб экзосайёҳлар, қоронғи энергия табиати ҳамда қоронғи материя тақсимотини ўрганишга хизмат қилади.

NASAНанкй Грасе РоманSpaceXFalcon HeavyКосмик телескоп
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаКикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаБугун, 04:56Black Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиBlack Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиБугун, 04:24Oppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватOppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватБугун, 03:55Apple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиApple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиБугун, 03:26Хитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиХитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиБугун, 02:55ҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиБугун, 02:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб