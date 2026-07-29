Зеброникс 60 долларлик янги ақлли проекторни тақдим этди

·31·Техно
Зеброникс 60 долларлик янги ақлли проекторни тақдим этди

Ixbt.com маълумотига кўра, Зеброникс компанияси ўзининг янги — ПихаПлай 72 Plus деб номланган ҳамёнбоп ақлли проекторини намойиш этди. Мазкур қурилма кинотеатр муҳитини уй шароитида яратишни истаганлар учун атиги 60 доллар нархда таклиф этилаётгани билан жамоатчилик эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги проектор таъсирчан имкониятларга эга бўлиб, у 40 дюймдан бошлаб то 120 дюймгача (тахминан 304 сантиметр) бўлган катталикдаги тасвирни ҳосил қилиш қувватига эга. Ушбу хусусият фойдаланувчиларга севимли фильмлар ва видеоларни кенг экран форматида томоша қилиш имконини беради.

Техник имкониятлар ва тасвир сифати

Қурилма 1280 га 720 пикселли матрица билан жиҳозланган бўлиб, шунингдек, Фулл ҲД 1080p форматидаги контентни ҳам қўллаб-қувватлайди. Проекторнинг ёрқинлиги 4000 люменни ташкил этади, бу эса хона ёруғлигида ҳам етарли даражада аниқ кўринишни таъминлайди.

Тасвирни созлаш жараёнини соддалаштириш мақсадида қурилмага автоматик вертикал трапесия искажениясига қарши корекция функцияси ўрнатилган. Шунингдек, корпус 200 градусгача эгилиш механизми билан таъминланган бўлиб, бу мураккаб ўрнатиш ишораларисиз тасвир ҳолатини осон ўзгартириш имконини беради.

Дастурий таъминот ва уланиш имкониятлари

Зеброникс ПихаПлай 72 Plus замонавий Android 12 операцион тизимида ишлайди. Ундаги тўрт ядроли процессор иловаларни бевосита қурилманинг ўзида муаммосиз ишга тушириш имконини беради.

Тармоқ ва улаш имкониятлари ҳам кенг қамровли бўлиб, қуйидагиларни ўз ичига олади:

  • Икки диапазонли Wi-Fi 6 қўллаб-қувватлаши
  • Bluetooth 5.4 технологияси
  • Миракаст ва АирПлай орқали сиmsиз тасвир узатиш
  • HDMI билан АРК, USB ва АУХ аудио чиқиши
Қурилманинг асосий қисми бўлган ёруғлик манбаи тахминан 30 000 соатлик хизмат муддатига мўлжалланган. Тўпламнинг ўзидаёқ фойдаланувчилар учун масофадан бошқариш пулти, HDMI кабели ва уланиш учун зарур бўлган бошқа аксессуарлар тақдим этилади.

ЗеброниксПихаПлай 72 PlusПроекторГаджетларAndroid 12
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаКикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаБугун, 04:56Black Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиBlack Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиБугун, 04:24Oppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватOppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватБугун, 03:55Apple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиApple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиБугун, 03:26Хитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиХитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиБугун, 02:55ҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиБугун, 02:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб