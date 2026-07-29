Зеброникс 60 долларлик янги ақлли проекторни тақдим этди
Ixbt.com маълумотига кўра, Зеброникс компанияси ўзининг янги — ПихаПлай 72 Plus деб номланган ҳамёнбоп ақлли проекторини намойиш этди. Мазкур қурилма кинотеатр муҳитини уй шароитида яратишни истаганлар учун атиги 60 доллар нархда таклиф этилаётгани билан жамоатчилик эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги проектор таъсирчан имкониятларга эга бўлиб, у 40 дюймдан бошлаб то 120 дюймгача (тахминан 304 сантиметр) бўлган катталикдаги тасвирни ҳосил қилиш қувватига эга. Ушбу хусусият фойдаланувчиларга севимли фильмлар ва видеоларни кенг экран форматида томоша қилиш имконини беради.
Техник имкониятлар ва тасвир сифатиҚурилма 1280 га 720 пикселли матрица билан жиҳозланган бўлиб, шунингдек, Фулл ҲД 1080p форматидаги контентни ҳам қўллаб-қувватлайди. Проекторнинг ёрқинлиги 4000 люменни ташкил этади, бу эса хона ёруғлигида ҳам етарли даражада аниқ кўринишни таъминлайди.
Тасвирни созлаш жараёнини соддалаштириш мақсадида қурилмага автоматик вертикал трапесия искажениясига қарши корекция функцияси ўрнатилган. Шунингдек, корпус 200 градусгача эгилиш механизми билан таъминланган бўлиб, бу мураккаб ўрнатиш ишораларисиз тасвир ҳолатини осон ўзгартириш имконини беради.
Дастурий таъминот ва уланиш имкониятлариЗеброникс ПихаПлай 72 Plus замонавий Android 12 операцион тизимида ишлайди. Ундаги тўрт ядроли процессор иловаларни бевосита қурилманинг ўзида муаммосиз ишга тушириш имконини беради.
Тармоқ ва улаш имкониятлари ҳам кенг қамровли бўлиб, қуйидагиларни ўз ичига олади:
- Икки диапазонли Wi-Fi 6 қўллаб-қувватлаши
- Bluetooth 5.4 технологияси
- Миракаст ва АирПлай орқали сиmsиз тасвир узатиш
- HDMI билан АРК, USB ва АУХ аудио чиқиши
…