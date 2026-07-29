Озло Слеепбудс 2 қулоқчинлари тақдим этилди

·55·Техно
Озло Слеепбудс 2 қулоқчинлари тақдим этилди

Собиқ Босе муҳандислари томонидан асос солинган Озло аксессуарлар стартапи ўзининг навбатдаги қурилмаси — Слеепбудс 2 ақлли қулоқчинларини расман намойиш этди. Янги модел батарея қуввати, уланиш барқарорлиги ва овоз сифати каби асосий йўналишларни яхшилашга қаратилган бўлиб, у уйқу сифатини яхшилаш ва қулайликни ошириш учун мўлжалланган муҳим технологик қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com ва TechCrunch хабар беришича, янги қурилманинг нархи 279 долларни ташкил этади, бу аввалги авлодга нисбатан 12 фоизга қимматроқ демакдир. Мазкур тақдимот Озло компаниясининг дастлабки қурилмаси чиққанидан бери илк йирик янгиланиши бўлиб, бренд фаолияти шунчаки Босе лойиҳасини давом эттиришдан мустақил уйқу технологиялари платформасига айланганини кўрсатади.

Эслатиб ўтамиз, асл Слеепбудс қулоқчинлари 2024 йил охирида Босе ушбу бозорни тарк этганидан кейин бўш қолган ўринни тўлдириш мақсадида чиқарилган эди. Озло асосчилари Н.Б. Патил, Браян Мулкей ва Чарли Тейлор Босе компаниясининг собиқ ходимлари бўлиб, улар ушбу йўналишдаги ишланмалар ва интеллектуал мулк ҳуқуқларини сотиб олиб, ўз стартапига асос солишган эди. Дастлабки модел бугунга келиб 200 мингдан ортиқ харидорга эга бўлишга улгурди.

Техник янгиланишлар ва қулайликлар

Слеепбудс 2 модели фойдаланувчилар дуч келган асосий муаммоларни бартараф этишга мўлжалланган. Хусусан, қурилманинг батарея қуввати тахминан 10 соатдан 14 соатгача узайтирилди. Зарядлаш қутиси эса қўшимча равишда 2–3 кеча учун етарли қувватни сақлай олади ҳамда телефонни олиб ўтирмасдан туриб уйқу товушини ёқиш ёки будилникни тўхтатиш имконини берувчи махсус тугма билан жиҳозланди.

Шунингдек, фойдаланувчиларнинг асосий эътирозларидан бири бўлган Bluetooth алоқасидаги узилишлар муаммоси ҳам ҳал этилди. Қайта ишланган антенна ва узайтиргич туфайли алоқа диапазони кенгайиб, уланиш янада барқарорлашди. Audiо тизимга овозни ниқоблаш ва сифатини ошириш учун ўрнатилган кучайтиргич қўшилди, шунингдек, Спокен Ворд, Аирплане моде ва Фокус моде каби режимларни қўллаб-қувватлайдиган шахсийлаштирилган овоз созламалари жорий этилди.

Уйқу таҳлили ва келажакдаги режалар

Қулоқчинлар биометрик датчиклар ёрдамида нафас олиш ва ҳаракатни кузатиб борса, зарядлаш қутиси хонадаги шароитларни — товуш даражаси, ёруғлик ва ҳароратни назорат қилади. Бу фойдаланувчиларга қайси муҳитда чуқурроқ дам олиш мумкинлигини аниқлашга ёрдам беради. Озло келгусида маълумотларни таҳлил қилиш учун сунъий интеллект технологияларини жорий этишни ва фойдаланувчилар билан мулоқот қила оладиган сунъий интеллект ёрдамчисини яратишни режалаштирмоқда.

ОзлоСлеепбудсТехнологияГаджетУйқу
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаКикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаБугун, 04:56Black Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиBlack Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиБугун, 04:24Oppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватOppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватБугун, 03:55Apple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиApple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиБугун, 03:26Хитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиХитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиБугун, 02:55ҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиБугун, 02:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб