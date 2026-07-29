Озло Слеепбудс 2 қулоқчинлари тақдим этилди
Собиқ Босе муҳандислари томонидан асос солинган Озло аксессуарлар стартапи ўзининг навбатдаги қурилмаси — Слеепбудс 2 ақлли қулоқчинларини расман намойиш этди. Янги модел батарея қуввати, уланиш барқарорлиги ва овоз сифати каби асосий йўналишларни яхшилашга қаратилган бўлиб, у уйқу сифатини яхшилаш ва қулайликни ошириш учун мўлжалланган муҳим технологик қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com ва TechCrunch хабар беришича, янги қурилманинг нархи 279 долларни ташкил этади, бу аввалги авлодга нисбатан 12 фоизга қимматроқ демакдир. Мазкур тақдимот Озло компаниясининг дастлабки қурилмаси чиққанидан бери илк йирик янгиланиши бўлиб, бренд фаолияти шунчаки Босе лойиҳасини давом эттиришдан мустақил уйқу технологиялари платформасига айланганини кўрсатади.
Эслатиб ўтамиз, асл Слеепбудс қулоқчинлари 2024 йил охирида Босе ушбу бозорни тарк этганидан кейин бўш қолган ўринни тўлдириш мақсадида чиқарилган эди. Озло асосчилари Н.Б. Патил, Браян Мулкей ва Чарли Тейлор Босе компаниясининг собиқ ходимлари бўлиб, улар ушбу йўналишдаги ишланмалар ва интеллектуал мулк ҳуқуқларини сотиб олиб, ўз стартапига асос солишган эди. Дастлабки модел бугунга келиб 200 мингдан ортиқ харидорга эга бўлишга улгурди.
Техник янгиланишлар ва қулайликларСлеепбудс 2 модели фойдаланувчилар дуч келган асосий муаммоларни бартараф этишга мўлжалланган. Хусусан, қурилманинг батарея қуввати тахминан 10 соатдан 14 соатгача узайтирилди. Зарядлаш қутиси эса қўшимча равишда 2–3 кеча учун етарли қувватни сақлай олади ҳамда телефонни олиб ўтирмасдан туриб уйқу товушини ёқиш ёки будилникни тўхтатиш имконини берувчи махсус тугма билан жиҳозланди.
Шунингдек, фойдаланувчиларнинг асосий эътирозларидан бири бўлган Bluetooth алоқасидаги узилишлар муаммоси ҳам ҳал этилди. Қайта ишланган антенна ва узайтиргич туфайли алоқа диапазони кенгайиб, уланиш янада барқарорлашди. Audiо тизимга овозни ниқоблаш ва сифатини ошириш учун ўрнатилган кучайтиргич қўшилди, шунингдек, Спокен Ворд, Аирплане моде ва Фокус моде каби режимларни қўллаб-қувватлайдиган шахсийлаштирилган овоз созламалари жорий этилди.
…