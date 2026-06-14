Хитойда роботлар одамлардан пул сўраб, тиланчилик қилмоқда

·33·Дунё
Хитойда роботлар одамлардан пул сўраб, тиланчилик қилмоқда

Хитойда суратга олингани айтилаётган ноодатий видео ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Унда робот жамоат жойида тиз чўкиб ўтирган ҳолда қўл ишоралари билан одамлардан пул сўраётгандек кўринади.

Энг қизиқ жиҳати шундаки, робот ёнига рақамли тўлов учун QR-код ҳам жойлаштирилган. Бу эса замонавий технологиялар билан “тиланчилик”ни уйғунлаштиргандек таассурот қолдирмоқда. Видеога қўйилган таъсирчан мусиқа эса саҳнани янада драматик қилиб, одамларнинг эътиборини кучайтирган.

Мазкур ҳолат кўплаб фойдаланувчиларни ҳайратга солиб, турли фикр ва тахминларга сабаб бўлмоқда. Айримлар буни маркетинг ёки ижтимоий эксперимент деб баҳолаётган бўлса, бошқалар робот технологияларининг қанчалик тез ривожланаётганига урғу бермоқда.

Шу билан бирга, видео ортида қандай мақсад ётгани — реклама, санъат лойиҳаси ёки шунчаки тажриба экани ҳозирча аниқ эмас.

Xitoy
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сохта диплом билан 17 йил парвоз қилган учувчи қўлга олиндиСохта диплом билан 17 йил парвоз қилган учувчи қўлга олиндиБугун, 05:02Олимлар ҳайратда: Антарктида музлари остида улкан сирли тузилма топилдиОлимлар ҳайратда: Антарктида музлари остида улкан сирли тузилма топилдиБугун, 20:42Эрон АҚШ тинчлик келишуви: уруш тугаши яқинлашяптимиЭрон АҚШ тинчлик келишуви: уруш тугаши яқинлашяптимиБугун, 20:22Эрон АҚШ мусодарасидан қўрқиб ядровий объектларини янада мустаҳкамладиЭрон АҚШ мусодарасидан қўрқиб ядровий объектларини янада мустаҳкамладиКеча, 17:20Сунъий интеллект ёрдамида чиқиндиларни ўчирган амалдор ишдан бўшатилдиСунъий интеллект ёрдамида чиқиндиларни ўчирган амалдор ишдан бўшатилдиКеча, 17:11Ҳинд океанида қадимий китлар қабристони аниқланди: олимлар ҳайратдаҲинд океанида қадимий китлар қабристони аниқланди: олимлар ҳайратдаКеча, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди