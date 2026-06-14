Дунёдаги энг кучли университетлар рўйхати эълон қилинди

·0·Дунё
Дунёдаги энг кучли университетлар рўйхати эълон қилинди

Жаҳон университетлари рейтинги маркази (CWUR) 2025–2026 йиллар учун дунёнинг энг яхши 1000 та олий таълим муассасаси рўйхатини тақдим этди.

Янги рейтингда биринчи ўринни яна АҚШнинг Гарвард университети эгаллади. Кучли ўнталикдан асосан Америка ва Буюк Британия университетлари жой олган. Жумладан, Стэнфорд университети, Массачусетс технология институти, Кембриж ва Оксфорд университетлари, шунингдек, Йел, Пенсилвания ва Колумбия университетлари ҳам юқори ўринларни эгаллади. Ўнталикни Калифорния технология институти якунлаб берди.

Мутахассислар таъкидлашича, етакчи университетлар билан қолганлари ўртасидаги фарқ тобора ортиб бормоқда. Бунда асосий омил — илмий тадқиқотлар ва инновацион фаолият ҳисобланади.

Янги рўйхатга 60 дан ортиқ давлат университетлари киритилган. Уларнинг катта қисми АҚШ, Хитой ва Буюк Британия ҳиссасига тўғри келади. Шунингдек, Жанубий Корея, Италия, Испания, Канада ва Австралия каби давлатлар ҳам муносиб ўрин эгаллаган.

Афсуски, мазкур рейтингдан Ўзбекистон олий таълим муассасалари ўрин олмаган.

Қайд этилишича, рейтингни шакллантиришда таълим сифати, битирувчиларнинг ишга жойлашиш даражаси, илмий ишлар сони ва уларнинг таъсири каби мезонлар асос қилиб олинган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ютуб қироли MrBeast ярим миллиардлик маррани биринчи бўлиб забт этдиЮтуб қироли MrBeast ярим миллиардлик маррани биринчи бўлиб забт этдиБугун, 11:56Доналд Трамп АҚШ ва Эрон ўртасидаги тинчлик келишувини эълон қилдиДоналд Трамп АҚШ ва Эрон ўртасидаги тинчлик келишувини эълон қилдиБугун, 11:43Қизчанинг илон билан видеолари ижтимоий тармоқларда катта шов-шувга сабаб бўлдиҚизчанинг илон билан видеолари ижтимоий тармоқларда катта шов-шувга сабаб бўлдиБугун, 11:39Бир лаҳзалик хато: Бразилиядаги даҳшатли фожиаБир лаҳзалик хато: Бразилиядаги даҳшатли фожиаБугун, 11:25Ҳиндистонда ҳарбий самолёт қўниш вақтида бир неча бўлакка парчаландиҲиндистонда ҳарбий самолёт қўниш вақтида бир неча бўлакка парчаландиБугун, 10:33Анқарада кучли ёмғир сув тошқинларига сабаб бўлдиАнқарада кучли ёмғир сув тошқинларига сабаб бўлдиБугун, 10:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди