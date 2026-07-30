ИТEР термоядровий реактори учун асосий модул ўрнатилди

·31·Техно
ИТEР термоядровий реактори учун асосий модул ўрнатилди
Қисқача

Франсиядаги Қадараше шаҳрида жойлашган дунёдаги енг йирик ИТЕР термоядровий реакторининг вакуум камераси учун навбатдаги йирик модулни ўрнатиш ишлари муваффақиятли якунланди. Хитой миллий ядро корпорацияси (CNNК) муҳандислик консорсиуми томонидан дунёнинг турли мамлакатларидан келган жамоалар билан ҳамкорликда бажарилган мазкур ускунани ўрнатиш жараёни ҳеч қандай узилишларсиз деярли 30 соат давом етди.

Франциядаги Қадараше шаҳрида амалга оширилаётган халқаро илмий лойиҳа доирасида муҳим босқичга эришилди. Хитой миллий ядро корпорацияси (CNNК) маълумотига кўра, дунёдаги энг йирик термоядровий реактор — ИТEРнинг вакуум камераси навбатдаги йирик модулини кўтариш ва ўрнатиш ишлари муваффақиятли якунланди. Ушбу жараён инсоният учун экологик тоза ва деярли чексиз энергия манбасини яратиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Вакуум камераси токамакнинг асосий қисми ҳисобланиб, у тўққизта йирик сектор модулидан иборат. Ҳар бир шундай элементни ташиш, кўтариш, минага ўрнатиш, буриш ва миллиметргача бўлган аниқликда позициялаш ўта мураккаб муҳандислик ечимларини талаб қилади. Минадаги ишчи майдоннинг торлиги ва бир нечта жараёнларнинг бир вақтнинг ўзида кесишиб бажарилиши умумий мувофиқлаштиришни янада қийинлаштирган.

Мураккаб муҳандислик операцияси ва халқаро ҳамкорлик

Мазкур ўққа кўтариш операцияси CNNК муҳандислик консорциуми томонидан дунёнинг турли мамлакатларидан келган жамоалар билан яқин ҳамкорликда амалга оширилди. Ускунани ўрнатиш жараёни ҳеч қандай узилишларсиз, эстафета режимида деярли 30 соат давом этди. Барча ишлар ҳеч қандай фавқулодда вазиятлар ва сифат нуқсонларисиз тўла якунланиб, йирик асосий компонентларни юқори аниқликда ўрнатиш вазифаси муваффақиятли адо этилди.

Эслатиб ўтамиз, ИТEР (Халқаро экспериментал термоядровий реактор) лойиҳаси 1985-йилда бошланган бўлиб, унинг қурилиши ва молиялаштирилишида Европа иттифоқи, Хитой, АҚШ, Россия, Япония, Жанубий Корея ва Ҳиндистон каби етти томон иштирок этмоқда. Лойиҳанинг асосий мақсади бошқариладиган термоядровий синтезнинг тижоратда фойдаланишга яроқлилигини амалда синовдан ўтказишдир.

«Сунъий қуёш» қандай ишлайди ва унинг келажаги

Лойиҳага кўра, мазкур қурилма бор-йўғи 50 мегаватт қувват сарфлаган ҳолда 500 мегаватт термоядровий энергия ишлаб чиқаришга мўлжалланган. Бу энергия миқдорининг ўн баробар ошишини таъминлаб, келгусидаги тижорат термоядровий электр станциялари учун йўл очади. Хитой ушбу лойиҳада фаол қатнашиб, магнитлар ва вакуум камераси қисмларини ўз ичига олган ўндан ортиқ асосий жиҳозларни ишлаб чиқариш ҳамда токамакни йиғиш ишларини бажарган.

Оммавий ахборот воситаларида кўпинча «сунъий қуёш» деб аталувчи ИТEРнинг ишлаш принципи қуёш ичидаги ядровий синтез реакциясига асосланади. Бунда водороднинг икки изотопи — дейтерий ва тритийнинг ўзаро тўқнашуви ва қўшилиши натижасида улкан миқдордаги тоза энергия ажралиб чиқади. Денгиз сувидан олинадиган бир литр дейтерий 300 литр бензинга тенг энергия бериши мумкин.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу ёқилғи захиралари амалда тугамайди ва узоқ муддатли истиқболда зарарли радиоактив чиқиндилар ҳамда иссиқхона газлари чиқишининг олди олинади. Шу боисдан у инсониятнинг углеродсиз энергетика бўйича якуний ва энг истиқболли ечими сифатида эътироф этилмоқда.

ИТEРТермоядровий реакторЭнергияФанТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Volvo лидар тизимидан воз кечди, Илон Маск эса огоҳлантирганини айтдиVolvo лидар тизимидан воз кечди, Илон Маск эса огоҳлантирганини айтдиБугун, 14:29Хитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиХитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиБугун, 13:57OpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқдаOpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқдаБугун, 13:28Сьерра-Леоне касалхоналари Starlink интернетига уланмоқдаСьерра-Леоне касалхоналари Starlink интернетига уланмоқдаБугун, 12:58SpaceX Pentagon учун 1,6 миллиард долларлик янги космик шартномани имзоладиSpaceX Pentagon учун 1,6 миллиард долларлик янги космик шартномани имзоладиБугун, 12:24NASA Марсда ҳайратланарли улкан кўпбурчаклар майдонини аниқладиNASA Марсда ҳайратланарли улкан кўпбурчаклар майдонини аниқладиБугун, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб