Гиперкар синови ортидаги машаққат: 1600 от кучига эга машина билан беш дақиқа

·31·Авто
Гиперкар синови ортидаги машаққат: 1600 от кучига эга машина билан беш дақиқа
Қисқача

Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбири арафасида автомобил нашрлари ходимлари ўта қисқа фурсатда минглаб от кучига ега ноёб транспорт воситаларини синовдан ўтказишга мажбур бўлишади. Журналистлар Буюк Британиядаги машҳур фестивалга бир кун қолганда ёндош пойга трассасида 1600 от кучига ега ўта қувватли гиперкар билан учрашиш учун йўл олишади.

Автомобил журналистикаси олами кўпчиликка доимий байрам ва ёрқин таассуротлардек туюлади, бироқ аслида бу соҳа мутахассислари учун жисмоний ва руҳий чарчоққа бой машаққатли жараёндир. ixbt.com маълумотига кўра, жаҳонга машҳур Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбири арафасида автомобил нашрлари ходимлари ўта қисқа фурсатда минглаб от кучига эга ноёб транспорт воситаларини синовдан ўтказишга мажбур бўлишади. Бу эса ҳар бир журналистдан юқори профессионал маҳорат ва темир интизомни талаб қилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Тонгги соат 4:30 да янграйдиган будилник одатдаги иш кунининг бошланишини эмас, балки минглаб автоҳаваскорлар босиб ўтадиган 150 милялик йўлга чиқиш заруриятини билдиради. Манзил битта — Буюк Британиядаги машҳур Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбири. Бироқ журналистлар бу ерга фестивал бошланишидан бир кун олдин, унга ёндош пойга трассасида 1600 от кучига эга ўта қувватли гиперкар билан учрашиш учун йўл олишади.

Замонавий гиперкарлар синовидаги янги тенденциялар

Сўнгги йилларда Гоодвоод фестивали нафақат томошабинлар, балки автоишлаб чиқарувчилар учун ҳам янги спорт автомобилларини оммага намойиш этишнинг асосий майдонига айланиб бормоқда. Шу боис йирик компаниялар ўзларининг энг сўнгги премераларини айнан шу кунларга тўғрилаб, оммавий ахборот воситалари учун дастлабки синов тадбирларини ташкил этишади. Бу эса синов дастурларининг жуда тиғиз ва чекланган вақт доирасида ўтишига сабаб бўлади.

Журналистлар жамоаси олдида турган вазифа ўта масъулиятли: бутун дунё эътибор қаратаётган тамомила янги электромобил — учта моторли қувват тизимига эга спорт машинасини нашр учун биринчи бўлиб синовдан ўтказиш керак. Ўн олти юз от кучига эга бундай техник мўъжизани бошқариш ва унинг имкониятларини атиги қисқа фурсат ичида тўлақонли баҳолаш осон иш эмас.

Вақт тақчиллиги ва қатъий талаблар

Автомобилсозлик саноатидаги рақобатнинг кескинлашуви синов жараёнларига ҳам ўз таъсирини ўтказмоқда. Бугунги кунда ишлаб чиқарувчилар матбуот вакилларига қимматбаҳо прототиплар ёки янги чиққан гиперкарларни синаш учун кўпи билан саноқли дақиқаларни ажратишади. Беш дақиқалик вақт оралиғида машинанинг бошқаруви, тезланиш динамикаси ва умумий характерини тушуниб етиш талаб этилади.

Шунга қарамай, бундай синовлар ўқувчилар учун энг ишончли ва холис ахборот манбаи бўлиб қолмоқда. Мутахассислар қисқа вақт ичида олинган таассуротлар асосида автомобилнинг бозордаги ўрни ва унинг муҳандислик салоҳиятини баҳолаб беришади. Бу каби шарт-шароитлар автомобил журналистикасининг нақадар мураккаб, айни пайтда қизиқарли соҳа эканини яна бир бор тасдиқлайди.

ГиперкарЭлектромобилАвтосиновГоодвоодЖурналистика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Икки қўлли бозор: ишлатилган МГ 4 электромобили 7 минг фунтдан бошланмоқдаИкки қўлли бозор: ишлатилган МГ 4 электромобили 7 минг фунтдан бошланмоқдаБугун, 10:30Автомобилсозлик саноати Буюк Британия бош вазирини ЗEV мандатини зудлик билан қайта кўриб чиқишга чақирдиАвтомобилсозлик саноати Буюк Британия бош вазирини ЗEV мандатини зудлик билан қайта кўриб чиқишга чақирдиБугун, 04:25Mercedes-Benz янги авлод GLA кроссоверини тақдим этдиMercedes-Benz янги авлод GLA кроссоверини тақдим этдиКеча, 23:20Ваухҳалл Грандланд кроссоверининг қаттиқ осма тизими синовдан ўтдиВаухҳалл Грандланд кроссоверининг қаттиқ осма тизими синовдан ўтдиКеча, 16:27Genesis GV60 Magma: юқори унумдорлик ва амалийлик уйғунлигиGenesis GV60 Magma: юқори унумдорлик ва амалийлик уйғунлигиКеча, 15:23Ford Европа бозоридаги мавқейини тиклаш учун BYD раҳбариятини ёлладиFord Европа бозоридаги мавқейини тиклаш учун BYD раҳбариятини ёлладиКеча, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси