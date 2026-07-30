Гиперкар синови ортидаги машаққат: 1600 от кучига эга машина билан беш дақиқа
Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбири арафасида автомобил нашрлари ходимлари ўта қисқа фурсатда минглаб от кучига ега ноёб транспорт воситаларини синовдан ўтказишга мажбур бўлишади. Журналистлар Буюк Британиядаги машҳур фестивалга бир кун қолганда ёндош пойга трассасида 1600 от кучига ега ўта қувватли гиперкар билан учрашиш учун йўл олишади.
Автомобил журналистикаси олами кўпчиликка доимий байрам ва ёрқин таассуротлардек туюлади, бироқ аслида бу соҳа мутахассислари учун жисмоний ва руҳий чарчоққа бой машаққатли жараёндир. ixbt.com маълумотига кўра, жаҳонга машҳур Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбири арафасида автомобил нашрлари ходимлари ўта қисқа фурсатда минглаб от кучига эга ноёб транспорт воситаларини синовдан ўтказишга мажбур бўлишади. Бу эса ҳар бир журналистдан юқори профессионал маҳорат ва темир интизомни талаб қилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Тонгги соат 4:30 да янграйдиган будилник одатдаги иш кунининг бошланишини эмас, балки минглаб автоҳаваскорлар босиб ўтадиган 150 милялик йўлга чиқиш заруриятини билдиради. Манзил битта — Буюк Британиядаги машҳур Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбири. Бироқ журналистлар бу ерга фестивал бошланишидан бир кун олдин, унга ёндош пойга трассасида 1600 от кучига эга ўта қувватли гиперкар билан учрашиш учун йўл олишади.
Замонавий гиперкарлар синовидаги янги тенденцияларСўнгги йилларда Гоодвоод фестивали нафақат томошабинлар, балки автоишлаб чиқарувчилар учун ҳам янги спорт автомобилларини оммага намойиш этишнинг асосий майдонига айланиб бормоқда. Шу боис йирик компаниялар ўзларининг энг сўнгги премераларини айнан шу кунларга тўғрилаб, оммавий ахборот воситалари учун дастлабки синов тадбирларини ташкил этишади. Бу эса синов дастурларининг жуда тиғиз ва чекланган вақт доирасида ўтишига сабаб бўлади.
Журналистлар жамоаси олдида турган вазифа ўта масъулиятли: бутун дунё эътибор қаратаётган тамомила янги электромобил — учта моторли қувват тизимига эга спорт машинасини нашр учун биринчи бўлиб синовдан ўтказиш керак. Ўн олти юз от кучига эга бундай техник мўъжизани бошқариш ва унинг имкониятларини атиги қисқа фурсат ичида тўлақонли баҳолаш осон иш эмас.
Вақт тақчиллиги ва қатъий талабларАвтомобилсозлик саноатидаги рақобатнинг кескинлашуви синов жараёнларига ҳам ўз таъсирини ўтказмоқда. Бугунги кунда ишлаб чиқарувчилар матбуот вакилларига қимматбаҳо прототиплар ёки янги чиққан гиперкарларни синаш учун кўпи билан саноқли дақиқаларни ажратишади. Беш дақиқалик вақт оралиғида машинанинг бошқаруви, тезланиш динамикаси ва умумий характерини тушуниб етиш талаб этилади.
Шунга қарамай, бундай синовлар ўқувчилар учун энг ишончли ва холис ахборот манбаи бўлиб қолмоқда. Мутахассислар қисқа вақт ичида олинган таассуротлар асосида автомобилнинг бозордаги ўрни ва унинг муҳандислик салоҳиятини баҳолаб беришади. Бу каби шарт-шароитлар автомобил журналистикасининг нақадар мураккаб, айни пайтда қизиқарли соҳа эканини яна бир бор тасдиқлайди.
…