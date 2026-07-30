Японияда деҳқонлар шоли далаларида санъат асарларини яратиб барчани ҳайрон қолдирмоқда!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Япония деҳқонлари турли рангдаги гуруч навларидан фойдаланиб, шоли майдонларида катта ҳажмдаги расмлар яратади. Бу санъат тури "тамбо-арт" номи билан танилган.
Деҳқонлар аввал тасвирнинг схемасини тайёрлайди. Кейин эса ҳар бир рангга мос гуруч нави белгиланган жойга экилади. Ниҳоллар ўсгач, далада яхлит сурат ёки кенг композиция кўрина бошлайди.
Бу ташаббус 1990 йилларда Инакадатэ қишлоғида маҳаллий туризмни ривожлантириш учун йўлга қўйилган. Ғоя кутилганидек қизиқиш уйғотиб, кейинчалик Япониянинг бошқа ҳудудларига ҳам тарқалган.
Ҳозир бундай асарлар Жанубий Корея ва Хитойда ҳам яратиляпти. Шоли далаларидаги тасвирлар айниқса юқоридан қаралганда тўлиқ намоён бўлади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…