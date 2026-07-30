Японияда деҳқонлар шоли далаларида санъат асарларини яратиб барчани ҳайрон қолдирмоқда!

·27·Дунё
Японияда деҳқонлар шоли далаларида санъат асарларини яратиб барчани ҳайрон қолдирмоқда!

Япония деҳқонлари турли рангдаги гуруч навларидан фойдаланиб, шоли майдонларида катта ҳажмдаги расмлар яратади. Бу санъат тури "тамбо-арт" номи билан танилган.

Деҳқонлар аввал тасвирнинг схемасини тайёрлайди. Кейин эса ҳар бир рангга мос гуруч нави белгиланган жойга экилади. Ниҳоллар ўсгач, далада яхлит сурат ёки кенг композиция кўрина бошлайди.

Бу ташаббус 1990 йилларда Инакадатэ қишлоғида маҳаллий туризмни ривожлантириш учун йўлга қўйилган. Ғоя кутилганидек қизиқиш уйғотиб, кейинчалик Япониянинг бошқа ҳудудларига ҳам тарқалган.

Ҳозир бундай асарлар Жанубий Корея ва Хитойда ҳам яратиляпти. Шоли далаларидаги тасвирлар айниқса юқоридан қаралганда тўлиқ намоён бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қора доғларсиз туғилган ноёб панда бутун дунёдаги ҳайвонсеварлар эътиборини тортди!Қора доғларсиз туғилган ноёб панда бутун дунёдаги ҳайвонсеварлар эътиборини тортди!Бугун, 02:56Сунъий дум тақилган товуқлар юриши билан ҳаммани ҳайратга солдиСунъий дум тақилган товуқлар юриши билан ҳаммани ҳайратга солдиБугун, 02:41Чемодандан топилган британиялик аёл ўлимида янги сирлар очилдиЧемодандан топилган британиялик аёл ўлимида янги сирлар очилдиБугун, 02:14Францияда эркак уйидаги қутилардан беш чақалоқ жасадини топдиФранцияда эркак уйидаги қутилардан беш чақалоқ жасадини топдиБугун, 01:3448 йилдан сўнг қабри топилган қиз ким экани аниқланди48 йилдан сўнг қабри топилган қиз ким экани аниқландиБугун, 01:25Танасига санчилган таёқ билан 16 километр юриб, ҳаётини сақлаб қолдиТанасига санчилган таёқ билан 16 километр юриб, ҳаётини сақлаб қолдиКеча, 21:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда