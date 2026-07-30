Анчелотти Бразилиянинг мундиалдаги мағлубиятига нима сабаб бўлганини айтди
Жаҳон футболидаги энг йирик таназзуллардан бири содир бўлди. Бразилия терма жамоаси ўз тарихидаги энг паст кўрсаткичлардан бирини қайд этиб, 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг илк босқичидаёқ мусобақани тарк этди. «Пентакампеонлар»нинг 1/8 финалдаёқ Норвегияга мағлуб бўлиши нафақат Самба юрти, балки бутун футбол оламини ларзага келтирди.
Zamin.uz АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилган ЖЧ-2026 нинг энг қайноқ ва шов-шувли интервьюларидан бирини – Карло Анчелоттининг омадсизлик ҳақидаги фикрларини тақдим этади.
1. Тарихий шармандалик: Анчелотти ва Бразилия 1/8 финалда тарк этди!
Бразилия – футбол қироллари, беш карра жаҳон чемпионлари. Ушбу мундиалга улар фақат ғалаба учун келишганди ва бош мураббий Карло Анчелотти Гвардиоланинг «Манчестер Сити»даги муваффақиятлари фонида (мураббий сифатида эмас) тарих яратиши кутилганди. Бироқ, тақдир ўйини бошқача бўлиб чиқди.
Бразилия термаси 1/8 финалда кутилмаганда Норвегия жамоасига 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Бу натижа «селесао» мухлислари учун ҳақиқий фожиага айланди ва жамоанинг бу тарихий таназзули ҳали узоқ вақт муҳокама қилинади.
2. Карло Анчелотти хатосини тан олди: «Сув ичиш танаффуси ва тактик ўзгаришлар...»
ESPN нашри келтирган хабарга кўра, Бразилия устози Карло Анчелотти омадсиз иштирок юзасидан фикр билдириб, мағлубиятнинг асосий сабабларини ва ўз хатосини очиқлади.
Анчелоттининг таъкидлашича, ўйин тақдирига таъсир қилган асосий бурилиш нуқтаси – сув ичиш учун берилган танаффус бўлган. Унгача Бразилия ўйинни назорат қилган.
Карло Анчелоттининг баёнотидан:
«Менимча, ҳал қилувчи палла ана шу сув ичиш учун тўхташ бўлди, чунки унгача биз ўйинни тўлиқ назорат қилиб турардик. Шуни ҳам тан олиш керакки, норвегияликлар ўз ярим майдонларида тўпни кўп ушлаб туришди.
Эҳтимол, хатом шу ерда бўлгандир: мен назоратни йўқотдик, деб ўйладим, аслида эса бундай эмас эди. Бир нечта тактик ўзгаришлар киритдим ва шундан сўнг бизга Холанд гол урди...»
3. Мусобақанинг кейинги статистикаси: Норвегия тақдири ва янги чемпион
Мағлубиятдан сўнг Анчелотти Норвегиянинг ўйин услубини эътироф этди. Бироқ, скандинавияликларнинг ўзи ҳам чорак финалда Англияга қўшимча дақиқаларда 1:2 ҳисобида мағлуб бўлишди.
Мусобақа ғолиблиги эса Испанияга насиб этди! «Қизил фурия» финалда Аргентина устидан 1:0 ҳисобида зафар қозониб, дунёнинг энг кучли терма жамоасига айланди.
Бразилия термасининг ЖЧ-2026 даги омадсизлиги бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Мусобақа
ЖЧ-2026
Босқич (Чиқиш)
1/8 финал
Ҳисоб
Бразилия 1:2 Норвегия
Бош мураббий
Карло Анчелотти (мағлубиятга сабабчи)
Калит омил
Сув ичиш танаффуси (Анчелотти фикрича)
Ҳал қилувчи гол
Эрлинг Холанд (Норвегия)
Анчелотти хатоси
Назорат йўқолган деб, нотўғри тактик ўзгаришлар
Янги Чемпион
Испания
Бразилиянинг ЖЧ-2026 дан шармандали чиқиши ва Анчелоттининг хатосини тан олиши — футбол оламидаги энг йирик воқеалардан биридир.
Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Карло Анчелотти Бразилия терма жамоасида қолиши керакми? Унинг хатоси ҳақиқий мағлубият сабабими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…