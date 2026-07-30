Анчелотти Бразилиянинг мундиалдаги мағлубиятига нима сабаб бўлганини айтди

·88·Спорт
Анчелотти Бразилиянинг мундиалдаги мағлубиятига нима сабаб бўлганини айтди

Жаҳон футболидаги энг йирик таназзуллардан бири содир бўлди. Бразилия терма жамоаси ўз тарихидаги энг паст кўрсаткичлардан бирини қайд этиб, 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг илк босқичидаёқ мусобақани тарк этди. «Пентакампеонлар»нинг 1/8 финалдаёқ Норвегияга мағлуб бўлиши нафақат Самба юрти, балки бутун футбол оламини ларзага келтирди.

Zamin.uz АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилган ЖЧ-2026 нинг энг қайноқ ва шов-шувли интервьюларидан бирини – Карло Анчелоттининг омадсизлик ҳақидаги фикрларини тақдим этади.

1. Тарихий шармандалик: Анчелотти ва Бразилия 1/8 финалда тарк этди!

Бразилия – футбол қироллари, беш карра жаҳон чемпионлари. Ушбу мундиалга улар фақат ғалаба учун келишганди ва бош мураббий Карло Анчелотти Гвардиоланинг «Манчестер Сити»даги муваффақиятлари фонида (мураббий сифатида эмас) тарих яратиши кутилганди. Бироқ, тақдир ўйини бошқача бўлиб чиқди.

Бразилия термаси 1/8 финалда кутилмаганда Норвегия жамоасига 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Бу натижа «селесао» мухлислари учун ҳақиқий фожиага айланди ва жамоанинг бу тарихий таназзули ҳали узоқ вақт муҳокама қилинади.

2. Карло Анчелотти хатосини тан олди: «Сув ичиш танаффуси ва тактик ўзгаришлар...»

ESPN нашри келтирган хабарга кўра, Бразилия устози Карло Анчелотти омадсиз иштирок юзасидан фикр билдириб, мағлубиятнинг асосий сабабларини ва ўз хатосини очиқлади.

Анчелоттининг таъкидлашича, ўйин тақдирига таъсир қилган асосий бурилиш нуқтаси – сув ичиш учун берилган танаффус бўлган. Унгача Бразилия ўйинни назорат қилган.

Карло Анчелоттининг баёнотидан:

«Менимча, ҳал қилувчи палла ана шу сув ичиш учун тўхташ бўлди, чунки унгача биз ўйинни тўлиқ назорат қилиб турардик. Шуни ҳам тан олиш керакки, норвегияликлар ўз ярим майдонларида тўпни кўп ушлаб туришди.

Эҳтимол, хатом шу ерда бўлгандир: мен назоратни йўқотдик, деб ўйладим, аслида эса бундай эмас эди. Бир нечта тактик ўзгаришлар киритдим ва шундан сўнг бизга Холанд гол урди...»

3. Мусобақанинг кейинги статистикаси: Норвегия тақдири ва янги чемпион

Мағлубиятдан сўнг Анчелотти Норвегиянинг ўйин услубини эътироф этди. Бироқ, скандинавияликларнинг ўзи ҳам чорак финалда Англияга қўшимча дақиқаларда 1:2 ҳисобида мағлуб бўлишди.

Мусобақа ғолиблиги эса Испанияга насиб этди! «Қизил фурия» финалда Аргентина устидан 1:0 ҳисобида зафар қозониб, дунёнинг энг кучли терма жамоасига айланди.

Бразилия термасининг ЖЧ-2026 даги омадсизлиги бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Мусобақа

ЖЧ-2026

Босқич (Чиқиш)

1/8 финал

Ҳисоб

Бразилия 1:2 Норвегия

Бош мураббий

Карло Анчелотти (мағлубиятга сабабчи)

Калит омил

Сув ичиш танаффуси (Анчелотти фикрича)

Ҳал қилувчи гол

Эрлинг Холанд (Норвегия)

Анчелотти хатоси

Назорат йўқолган деб, нотўғри тактик ўзгаришлар

Янги Чемпион

Испания

Бразилиянинг ЖЧ-2026 дан шармандали чиқиши ва Анчелоттининг хатосини тан олиши — футбол оламидаги энг йирик воқеалардан биридир.

Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Карло Анчелотти Бразилия терма жамоасида қолиши керакми? Унинг хатоси ҳақиқий мағлубият сабабими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Карло АнчелоттиБразилияНорвегияМанчестер СитиИ-Эс-Пи-Эн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолиятини якунлаганига муносабат билдирдиКарло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолиятини якунлаганига муносабат билдирдиБугун, 13:31Бавария спорт директори FIFA ғоясидан норозилигини билдирдиБавария спорт директори FIFA ғоясидан норозилигини билдирдиБугун, 12:36Ҳусанов «Манчестер Сити» билан янги шартнома имзолагач нималар деди?Ҳусанов «Манчестер Сити» билан янги шартнома имзолагач нималар деди?Бугун, 12:36Карим Адееми Барселона сафида ўзининг тезлиги билан шерикларини лол қолдирдиКарим Адееми Барселона сафида ўзининг тезлиги билан шерикларини лол қолдирдиБугун, 11:53Микел Артета: Чемпионлик — бу якун эмас, янги давр бошланишиМикел Артета: Чемпионлик — бу якун эмас, янги давр бошланишиБугун, 11:52Расмan: Жон Стоунз «Сити»ни тарк этди — буюк ҳимоячи энди «Интер»да!Расмan: Жон Стоунз «Сити»ни тарк этди — буюк ҳимоячи энди «Интер»да!Бугун, 09:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди