Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда

·79·Техно
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда

Кавасаки Ҳеавй Индустриес компанияси инсонни таши оладиган ноёб тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрлаш борасидаги янги тафсилотларни ошкор қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ғайриоддий лойиҳани ҳаётга татбиқ этиш учун жорий йилнинг апрель ойида ўнлаб муҳандислардан иборат алоҳида жамоа тузилган бўлиб, бошқарув технологияларини такомиллаштириш жараёни NVIDIA билан ҳамкорлик туфайли сезиларли даражада тезлашди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда лойиҳанинг техник жиҳатлари ва уни амалиётга жорий этиш муддатлари аниқлаштирилмоқда. Инженерлар олдида турган асосий вазифа — транспорт воситасининг барқарорлиги ва хавфсизлигини таъминлашдан иборат. Янги авлод технологияларидан фойдаланиш роботнинг ҳаракатланиш имкониятларини янада кенгайтириши кутилмоқда.

Келажак транспорти: имкониятлар ва муддатлар

Лойиҳанинг вақт жадвалига мувофиқ, ушбу ғайриоддий машинанинг ишчи прототипини 2028-йилга келиб тўлиқ якунлаш режалаштирилган. Оммавий ишлаб чиқариш ва Корлео роботининг серияли савдолари бошланиши эса 2035-йилга мўлжалланган бўлиб, бу мутахассислардан узоқ муддатли ва пухта илмий-тадқиқот ишларини талаб этади.

Ташқи кўриниши ва ўлчамларига кўра, Корлео йирик мотоцикл билан солиштириш мумкин бўлган транспорт воситасидир. Кавасаки вакилларининг таъкидлашича, унинг дизайни шер образидан илҳомланган ҳолда яратилган, бироқ интернет фойдаланувчилари орасида бу аппарат кўпроқ гориллани эслатиши ҳақида фикрлар ҳам кенг тарқалган.

Мураккаб йўллар ва бошқарув тизими

Ушбу робот тўрт оёғи ёрдамида ҳаракатланиши кўзда тутилган бўлиб, бу унга тоғ сўқмоқлари ва қийин ўтиш қийин бўлган нотекис ҳудудлар каби мураккаб релефларни муваффақиятли енгиб ўтиш имконини беради. Ҳайдовчи уни худди оддий мотоциклни бошқаргандек устига ўтириб бошқаради.

Бошқариш жараёни махсус рул ҳамда ҳайдовчининг тана вазнини ўзгартириши орқали амалга оширилади. Атрофдаги муҳитни таҳлил қилиш ва энг хавфсиз йўналишни танлаб олиш учун эса робот замонавий камералар ҳамда сенсорлар мажмуаси билан жиҳозланади.

Аввалроқ тақдим этилган дастлабки концепцияда 150 куб см ҳажмли водород генератори ўрнатилгани маълум қилинган эди. Шунингдек, транспорт воситасининг фазовий ҳолати ҳамда навигация маълумотларини реал вақт режимида кўрсатиб турувчи рақамли тизим ҳам шулар жумласидандир.

КавасакиКорлеоNVIDIAРобототехникаИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиХитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиБугун, 13:57OpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқдаOpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқдаБугун, 13:28Сьерра-Леоне касалхоналари Starlink интернетига уланмоқдаСьерра-Леоне касалхоналари Starlink интернетига уланмоқдаБугун, 12:58SpaceX Pentagon учун 1,6 миллиард долларлик янги космик шартномани имзоладиSpaceX Pentagon учун 1,6 миллиард долларлик янги космик шартномани имзоладиБугун, 12:24NASA Марсда ҳайратланарли улкан кўпбурчаклар майдонини аниқладиNASA Марсда ҳайратланарли улкан кўпбурчаклар майдонини аниқладиБугун, 11:56ИТEР термоядровий реактори учун асосий модул ўрнатилдиИТEР термоядровий реактори учун асосий модул ўрнатилдиБугун, 11:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб