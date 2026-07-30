Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки Ҳеавй Индустриес компанияси инсонни таши оладиган ноёб тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрлаш борасидаги янги тафсилотларни ошкор қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ғайриоддий лойиҳани ҳаётга татбиқ этиш учун жорий йилнинг апрель ойида ўнлаб муҳандислардан иборат алоҳида жамоа тузилган бўлиб, бошқарув технологияларини такомиллаштириш жараёни NVIDIA билан ҳамкорлик туфайли сезиларли даражада тезлашди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда лойиҳанинг техник жиҳатлари ва уни амалиётга жорий этиш муддатлари аниқлаштирилмоқда. Инженерлар олдида турган асосий вазифа — транспорт воситасининг барқарорлиги ва хавфсизлигини таъминлашдан иборат. Янги авлод технологияларидан фойдаланиш роботнинг ҳаракатланиш имкониятларини янада кенгайтириши кутилмоқда.
Келажак транспорти: имкониятлар ва муддатларЛойиҳанинг вақт жадвалига мувофиқ, ушбу ғайриоддий машинанинг ишчи прототипини 2028-йилга келиб тўлиқ якунлаш режалаштирилган. Оммавий ишлаб чиқариш ва Корлео роботининг серияли савдолари бошланиши эса 2035-йилга мўлжалланган бўлиб, бу мутахассислардан узоқ муддатли ва пухта илмий-тадқиқот ишларини талаб этади.
Ташқи кўриниши ва ўлчамларига кўра, Корлео йирик мотоцикл билан солиштириш мумкин бўлган транспорт воситасидир. Кавасаки вакилларининг таъкидлашича, унинг дизайни шер образидан илҳомланган ҳолда яратилган, бироқ интернет фойдаланувчилари орасида бу аппарат кўпроқ гориллани эслатиши ҳақида фикрлар ҳам кенг тарқалган.
Мураккаб йўллар ва бошқарув тизимиУшбу робот тўрт оёғи ёрдамида ҳаракатланиши кўзда тутилган бўлиб, бу унга тоғ сўқмоқлари ва қийин ўтиш қийин бўлган нотекис ҳудудлар каби мураккаб релефларни муваффақиятли енгиб ўтиш имконини беради. Ҳайдовчи уни худди оддий мотоциклни бошқаргандек устига ўтириб бошқаради.
Бошқариш жараёни махсус рул ҳамда ҳайдовчининг тана вазнини ўзгартириши орқали амалга оширилади. Атрофдаги муҳитни таҳлил қилиш ва энг хавфсиз йўналишни танлаб олиш учун эса робот замонавий камералар ҳамда сенсорлар мажмуаси билан жиҳозланади.
Аввалроқ тақдим этилган дастлабки концепцияда 150 куб см ҳажмли водород генератори ўрнатилгани маълум қилинган эди. Шунингдек, транспорт воситасининг фазовий ҳолати ҳамда навигация маълумотларини реал вақт режимида кўрсатиб турувчи рақамли тизим ҳам шулар жумласидандир.
…