Қора доғларсиз туғилган ноёб панда бутун дунёдаги ҳайвонсеварлар эътиборини тортди!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Кўзлари атрофидаги одатий қора доғларсиз туғилган ноёб панда бутун дунёдаги ҳайвонсеварлар эътиборини тортди. Улкан пандалар қора-оқ туси билан танилгани учун бу болакайнинг ташқи кўриниши кўпчиликда қизиқиш уйғотди.
Ёввойи табиат мутахассислари панданинг бундай рангда туғилишини пигментацияга таъсир қилувчи кам учрайдиган генетик ўзгариш билан боғламоқда. Бироқ бу хусусият унинг саломатлигига салбий таъсир кўрсатмаган.
Маълум қилинишича, панда ўзини яхши ҳис қилмоқда ва меъёрда ривожланишда давом этяпти. Унинг озиқланиши, ҳаракати ва умумий ҳолати мутахассислар назоратида.
Ноодатий ташқи кўринишга эга панданинг суратлари ижтимоий тармоқларда ҳам кенг тарқалиб, кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…