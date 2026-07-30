АҚШнинг НАТОдаги доимий вакили Украинани «келажак синов майдони» деб атади
АҚШнинг НАТОдаги доимий вакили Метю Уитакер Киевга ташрифи чоғида Украина хавфсизлик ёрдамини олувчи мамлакатдан келажакдаги жанг майдони технологияларини ишлаб чиқарувчига айланганини таъкидлади. Ташриф давомида Уитакер Украина президенти Владимир Зеленский ва ҳукумат раҳбарлари билан учрашиб, замонавий қурол-яроғ кўргазмаси билан танишди.
АҚШнинг НАТОдаги доимий вакили Метю Уитакер Киевга ташрифи чоғида Украинанинг замонавий ҳарбий технологиялар соҳасидаги ролини юқори баҳолади. У Украина хавфсизлик ёрдамини олувчи мамлакатдан келажакдаги жанг майдони технологияларини ишлаб чиқарувчига айланганини таъкидлади.
Zamin.uz ушбу муҳим ташриф тафсилотлари, Метю Уитакернинг Зеленский билан учрашуви ҳамда Украинанинг ҳарбий салоҳияти ҳақидаги фикрларини тақдим этади.
1. Метю Уитакер Киевда: Учрашув ва қурол-яроғ кўргазмаси
АҚШнинг НАТОдаги доимий вакили Метю Уитакер Киевга расмий ташрифи доирасида Украина президенти Владимир Зеленский ва ҳукумат раҳбарлари билан самарали музокаралар ўтказди. Ташриф давомида у Украинанинг замонавий қурол-яроғ кўргазмасига ҳам ташриф буюриб, мамлакатнинг ҳарбий-техник салоҳияти билан бевосита танишди.
Уитакер ушбу тадбирнинг эътиборли лавҳаларини ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларига жойлаштирди. Ушбу ташрифга оид видеолавҳа «Доналд Трамп рус тилида» Телеграм каналида ҳам чоп этилди.
2. «Украина – технология ишлаб чиқарувчи»: Анқара саммити ва янги давр
Ўз баёнотида АҚШ вакили яқинда бўлиб ўтган Анқара саммити ва унда эришилган муҳим келишувларга алоҳида тўхталиб ўтди. У ушбу саммитда иттифоқчилар Украинанинг трансатлантик хавфсизликка қўшаётган бевосита ҳиссасини эътироф этганларини билдирди.
Метю Уитакернинг баёнотидан:
«Мен Президент Зеленский ва Украина ҳукумати раҳбарлари билан АҚШ Президенти Доналд Трампнинг дронлар бўйича келишувини амалга ошириш ва «Патриот» тутқичларини етказиб бериш бўйича Анқара саммитидан сўнг музокаралар олиб бардим. Украина хавфсизлик ёрдамини олувчидан келажакдаги жанг майдони технологияларини ишлаб чиқарувчига айланди».
3. Жанг майдони технологиялари синови: Келажак қиёфаси
Уитакернинг сўзларига кўра, Украинанинг ҳарбий технологиялар соҳасидаги бундай юксалиши уни келажакдаги жанг майдонлари қиёфасини белгилашдаги асосий иштирокчига айлантиради. Жаҳон чемпионатидаги драма фонида (мураббий сифатида Карло Анчелотти ҳақида эмас), Украинанинг «синов майдони»га айланиши стратегик аҳамиятга эга.
Терма жамоа ушбу босқичда (мусобақани 1/8 финалда тарк этган Пентакампеонлар ҳақида эмас), балки жанг майдонида эришилаётган ютуқлар – дронлар ва замонавий ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимларини ишлаб чиқариш ва синаш – Украинанинг ҳарбий салоҳиятини янги босқичга олиб чиқмоқда.
АҚШ-Украина ҳарбий ҳамкорлиги бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Музокаралар
Метю Уитакер ва Владимир Зеленский
Ташриф жойи
Киев, Украина
Эътироф
Украина – технология ишлаб чиқарувчи
Калит келишувлар (Трамп)
Дронлар бўйича келишув, «Патриот» тутқичлари
Манба (Видео)
«Доналд Трамп рус тилида» (Телеграм)
Асосий саммит
Анқара саммити
АҚШнинг НАТОдаги доимий вакилининг Украинага ташрифи ва унинг «келажак синов майдони» ҳақидаги баёноти – футбол оламидаги воқеалардан кам эмас.
Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Украина ҳақиқатан ҳам ҳарбий технологиялар соҳасида жаҳон етакчисига айлана оладими? Трампнинг дронлар бўйича келишуви минтақадаги вазиятга қандай таъсир қилади? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…