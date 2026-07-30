АҚШнинг НАТОдаги доимий вакили Украинани «келажак синов майдони» деб атади

·70·Дунё
АҚШнинг НАТОдаги доимий вакили Украинани «келажак синов майдони» деб атади
Қисқача

АҚШнинг НАТОдаги доимий вакили Метю Уитакер Киевга ташрифи чоғида Украина хавфсизлик ёрдамини олувчи мамлакатдан келажакдаги жанг майдони технологияларини ишлаб чиқарувчига айланганини таъкидлади. Ташриф давомида Уитакер Украина президенти Владимир Зеленский ва ҳукумат раҳбарлари билан учрашиб, замонавий қурол-яроғ кўргазмаси билан танишди.

АҚШнинг НАТОдаги доимий вакили Метю Уитакер Киевга ташрифи чоғида Украинанинг замонавий ҳарбий технологиялар соҳасидаги ролини юқори баҳолади. У Украина хавфсизлик ёрдамини олувчи мамлакатдан келажакдаги жанг майдони технологияларини ишлаб чиқарувчига айланганини таъкидлади.

Zamin.uz ушбу муҳим ташриф тафсилотлари, Метю Уитакернинг Зеленский билан учрашуви ҳамда Украинанинг ҳарбий салоҳияти ҳақидаги фикрларини тақдим этади.

1. Метю Уитакер Киевда: Учрашув ва қурол-яроғ кўргазмаси

АҚШнинг НАТОдаги доимий вакили Метю Уитакер Киевга расмий ташрифи доирасида Украина президенти Владимир Зеленский ва ҳукумат раҳбарлари билан самарали музокаралар ўтказди. Ташриф давомида у Украинанинг замонавий қурол-яроғ кўргазмасига ҳам ташриф буюриб, мамлакатнинг ҳарбий-техник салоҳияти билан бевосита танишди.

Уитакер ушбу тадбирнинг эътиборли лавҳаларини ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларига жойлаштирди. Ушбу ташрифга оид видеолавҳа «Доналд Трамп рус тилида» Телеграм каналида ҳам чоп этилди.

2. «Украина – технология ишлаб чиқарувчи»: Анқара саммити ва янги давр

Ўз баёнотида АҚШ вакили яқинда бўлиб ўтган Анқара саммити ва унда эришилган муҳим келишувларга алоҳида тўхталиб ўтди. У ушбу саммитда иттифоқчилар Украинанинг трансатлантик хавфсизликка қўшаётган бевосита ҳиссасини эътироф этганларини билдирди.

Метю Уитакернинг баёнотидан:

«Мен Президент Зеленский ва Украина ҳукумати раҳбарлари билан АҚШ Президенти Доналд Трампнинг дронлар бўйича келишувини амалга ошириш ва «Патриот» тутқичларини етказиб бериш бўйича Анқара саммитидан сўнг музокаралар олиб бардим. Украина хавфсизлик ёрдамини олувчидан келажакдаги жанг майдони технологияларини ишлаб чиқарувчига айланди».

3. Жанг майдони технологиялари синови: Келажак қиёфаси

Уитакернинг сўзларига кўра, Украинанинг ҳарбий технологиялар соҳасидаги бундай юксалиши уни келажакдаги жанг майдонлари қиёфасини белгилашдаги асосий иштирокчига айлантиради. Жаҳон чемпионатидаги драма фонида (мураббий сифатида Карло Анчелотти ҳақида эмас), Украинанинг «синов майдони»га айланиши стратегик аҳамиятга эга.

Терма жамоа ушбу босқичда (мусобақани 1/8 финалда тарк этган Пентакампеонлар ҳақида эмас), балки жанг майдонида эришилаётган ютуқлар – дронлар ва замонавий ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимларини ишлаб чиқариш ва синаш – Украинанинг ҳарбий салоҳиятини янги босқичга олиб чиқмоқда.

АҚШ-Украина ҳарбий ҳамкорлиги бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Музокаралар

Метю Уитакер ва Владимир Зеленский

Ташриф жойи

Киев, Украина

Эътироф

Украина – технология ишлаб чиқарувчи

Калит келишувлар (Трамп)

Дронлар бўйича келишув, «Патриот» тутқичлари

Манба (Видео)

«Доналд Трамп рус тилида» (Телеграм)

Асосий саммит

Анқара саммити

АҚШнинг НАТОдаги доимий вакилининг Украинага ташрифи ва унинг «келажак синов майдони» ҳақидаги баёноти – футбол оламидаги воқеалардан кам эмас.

Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Украина ҳақиқатан ҳам ҳарбий технологиялар соҳасида жаҳон етакчисига айлана оладими? Трампнинг дронлар бўйича келишуви минтақадаги вазиятга қандай таъсир қилади? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Мэттью УитакерВладимир ЗеленскийНАТОДональд ТрампКиев
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қизини фастфуддан қайтариш учун ота ноодатий усулни танладиҚизини фастфуддан қайтариш учун ота ноодатий усулни танладиБугун, 13:29АҚШ Эрон ҳудудидаги ҳарбий нишонларга оммавий ҳаво зарбалари бердиАҚШ Эрон ҳудудидаги ҳарбий нишонларга оммавий ҳаво зарбалари бердиБугун, 12:00Португалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиПортугалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиБугун, 11:57Қора доғларсиз туғилган ноёб панда бутун дунёдаги ҳайвонсеварлар эътиборини тортди!Қора доғларсиз туғилган ноёб панда бутун дунёдаги ҳайвонсеварлар эътиборини тортди!Бугун, 02:56Японияда деҳқонлар шоли далаларида санъат асарларини яратиб барчани ҳайрон қолдирмоқда!Японияда деҳқонлар шоли далаларида санъат асарларини яратиб барчани ҳайрон қолдирмоқда!Бугун, 02:45Сунъий дум тақилган товуқлар юриши билан ҳаммани ҳайратга солдиСунъий дум тақилган товуқлар юриши билан ҳаммани ҳайратга солдиБугун, 02:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда