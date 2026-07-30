Икки қўлли бозор: ишлатилган МГ 4 электромобили 7 минг фунтдан бошланмоқда

·46·Авто
Икки қўлли бозор: ишлатилган МГ 4 электромобили 7 минг фунтдан бошланмоқда
Қисқача

Буюк Британияда 2022-йилда чиқарилган МГ 4 електромобили иккиламчи бозорда 7 000 фунт стерлингдан бошланадиган нархларда таклиф етилмоқда. Мазкур русум ҳозирда Британия бозорида енг кўп сотиладиган топ-10 та електромобиллар қаторидан жой олиб, савдолар рейтингида иккинчи ўрингача кўтарилди. Автомобил мутахассиси Стив Кроплей бу хетчбекни синовдан ўтказиб, унинг амалийлиги ва ҳалоллигини алоҳида таъкидлади.

Британия автомобил бозорида электромобиллар сегменти жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, арзон ва амалий русумларни харид қилиш ҳар қачонгидан ҳам долзарб аҳамият касб этмоқда. Автомобил нашрлари маълумотига кўра, Буюк Британияда 2022-йилда сотувга чиқарилган МГ 4 электромобили ҳозирда иккиламчи бозорда ўта жозибали нархларда таклиф этилмоқда ва унинг бошланғич нархи 7 000 фунт стерлингдан бошланади. Мазкур русум ўзининг қулайлиги, замонавий дизайни ва ҳамёнбоплиги эвазига харидорлар эътиборини қозонишга улгурди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Айни пайтда МГ 4 Британия бозорида энг кўп сотиладиган топ-10 та электромобиллар қаторидан жой олиб, ҳатто савдолар рейтингида иккинчи ўрингача кўтарилишга эришди. Автомобил мутахассислари, жумладан, таниқли журналист Стив Кроплей бу хетчбекни узоқ масофаларга синовдан ўтказиб, уни синчковлик билан баҳолаган. Унинг хулосасига кўра, синовдан ўтган Эхтендед Ранге варианти ўзининг амалийлиги ва ҳалоллиги билан бошқа кўплаб электромобиллардан яққол ажралиб туради.

Салондаги қулайликлар ва технологик имкониятлар

Анъанавий хетчбек қолипида яратилган МГ 4 ҳайдовчига пастроқ ўтириш позицияси, оёқларни узатиб ўтириш имконини берувчи қулайлик ҳамда рул колонкасининг кенг диапазонда созланишини тақдим этади. Салон қопламаларида бироз содда матолар ёки сунъий чарм ишлатилгани ҳамда қаттиқ пластмассалар учраса-да, бу камчиликлар автомобилнинг ҳамёнбоп нархи эвазига тўлиқ оқланади. Умуман олганда, интерер мустаҳкам йиғилган.

Бошқарув функцияларининг аксарияти 10.3 дюймли (2026-йилдан бошлаб 12.8 дюймли) сезгир сенсорли экран орқали амалга оширилади. Қизиғи шундаки, рулдаги тугмаларни ҳарорат ва вентилятор тезлигини созлаши учун мослаштириш мумкин. Бу ғайриоддий ечим кутилганидан ҳам самарали ишлайди. Автомобил кенглиги бўйича Volkswagen ИД 3 ёки Cupra Борн каби рақобатчиларидан бироз ортда қолса-да, орқа ўриндиқдаги йўловчилар учун етарли жой мавжуд. Багаж ҳажми эса ўртача 363 литрни ташкил қилади.

Динамик хусусиятлар ва аккумулятор турлари

Орқа приводли МГ 4 ҳайдашни хуш кўрадиган фаол ҳайдовчилар учун яхши динамикани тақдим этади. Рул бошқаруви аниқлиги уни шаҳарчалар ва очиқ йўлларда чаққон ҳаракатлантириш имконини беради. Унинг юмшоқ суспензияси айрим бурилишларда бироз ёнбошлашга олиб келса-да, Kia э-Ниро ёки Peugeot э-308 каби рақобатчиларига нисбатан анча мароқли туюлади.

Харидорлар учун ушбу электромобил уч хил модификацияда тақдим этилади:

  • Бошланғич версия — 49 кВ/соат қувватли аккумулятор ва 168 от кучига эга двигател;
  • Лонг Ранге — қувват ҳажми 61.7 кВ/соат ва 201 от кучига эга мотор;
  • Эхтендед Ранге — энг юқори кўрсаткичга эга бўлиб, 74.4 кВ/соат аккумулятор ва 241 от кучли қувват билан таъминланган.

МГ 4ЭлектромобилАвтомобилХетчбекНархлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гиперкар синови ортидаги машаққат: 1600 от кучига эга машина билан беш дақиқаГиперкар синови ортидаги машаққат: 1600 от кучига эга машина билан беш дақиқаБугун, 11:24Автомобилсозлик саноати Буюк Британия бош вазирини ЗEV мандатини зудлик билан қайта кўриб чиқишга чақирдиАвтомобилсозлик саноати Буюк Британия бош вазирини ЗEV мандатини зудлик билан қайта кўриб чиқишга чақирдиБугун, 04:25Mercedes-Benz янги авлод GLA кроссоверини тақдим этдиMercedes-Benz янги авлод GLA кроссоверини тақдим этдиКеча, 23:20Ваухҳалл Грандланд кроссоверининг қаттиқ осма тизими синовдан ўтдиВаухҳалл Грандланд кроссоверининг қаттиқ осма тизими синовдан ўтдиКеча, 16:27Genesis GV60 Magma: юқори унумдорлик ва амалийлик уйғунлигиGenesis GV60 Magma: юқори унумдорлик ва амалийлик уйғунлигиКеча, 15:23Ford Европа бозоридаги мавқейини тиклаш учун BYD раҳбариятини ёлладиFord Европа бозоридаги мавқейини тиклаш учун BYD раҳбариятини ёлладиКеча, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси