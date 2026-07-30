Икки қўлли бозор: ишлатилган МГ 4 электромобили 7 минг фунтдан бошланмоқда
Буюк Британияда 2022-йилда чиқарилган МГ 4 електромобили иккиламчи бозорда 7 000 фунт стерлингдан бошланадиган нархларда таклиф етилмоқда. Мазкур русум ҳозирда Британия бозорида енг кўп сотиладиган топ-10 та електромобиллар қаторидан жой олиб, савдолар рейтингида иккинчи ўрингача кўтарилди. Автомобил мутахассиси Стив Кроплей бу хетчбекни синовдан ўтказиб, унинг амалийлиги ва ҳалоллигини алоҳида таъкидлади.
Британия автомобил бозорида электромобиллар сегменти жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, арзон ва амалий русумларни харид қилиш ҳар қачонгидан ҳам долзарб аҳамият касб этмоқда. Автомобил нашрлари маълумотига кўра, Буюк Британияда 2022-йилда сотувга чиқарилган МГ 4 электромобили ҳозирда иккиламчи бозорда ўта жозибали нархларда таклиф этилмоқда ва унинг бошланғич нархи 7 000 фунт стерлингдан бошланади. Мазкур русум ўзининг қулайлиги, замонавий дизайни ва ҳамёнбоплиги эвазига харидорлар эътиборини қозонишга улгурди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Айни пайтда МГ 4 Британия бозорида энг кўп сотиладиган топ-10 та электромобиллар қаторидан жой олиб, ҳатто савдолар рейтингида иккинчи ўрингача кўтарилишга эришди. Автомобил мутахассислари, жумладан, таниқли журналист Стив Кроплей бу хетчбекни узоқ масофаларга синовдан ўтказиб, уни синчковлик билан баҳолаган. Унинг хулосасига кўра, синовдан ўтган Эхтендед Ранге варианти ўзининг амалийлиги ва ҳалоллиги билан бошқа кўплаб электромобиллардан яққол ажралиб туради.
Салондаги қулайликлар ва технологик имкониятларАнъанавий хетчбек қолипида яратилган МГ 4 ҳайдовчига пастроқ ўтириш позицияси, оёқларни узатиб ўтириш имконини берувчи қулайлик ҳамда рул колонкасининг кенг диапазонда созланишини тақдим этади. Салон қопламаларида бироз содда матолар ёки сунъий чарм ишлатилгани ҳамда қаттиқ пластмассалар учраса-да, бу камчиликлар автомобилнинг ҳамёнбоп нархи эвазига тўлиқ оқланади. Умуман олганда, интерер мустаҳкам йиғилган.
Бошқарув функцияларининг аксарияти 10.3 дюймли (2026-йилдан бошлаб 12.8 дюймли) сезгир сенсорли экран орқали амалга оширилади. Қизиғи шундаки, рулдаги тугмаларни ҳарорат ва вентилятор тезлигини созлаши учун мослаштириш мумкин. Бу ғайриоддий ечим кутилганидан ҳам самарали ишлайди. Автомобил кенглиги бўйича Volkswagen ИД 3 ёки Cupra Борн каби рақобатчиларидан бироз ортда қолса-да, орқа ўриндиқдаги йўловчилар учун етарли жой мавжуд. Багаж ҳажми эса ўртача 363 литрни ташкил қилади.
Динамик хусусиятлар ва аккумулятор турлариОрқа приводли МГ 4 ҳайдашни хуш кўрадиган фаол ҳайдовчилар учун яхши динамикани тақдим этади. Рул бошқаруви аниқлиги уни шаҳарчалар ва очиқ йўлларда чаққон ҳаракатлантириш имконини беради. Унинг юмшоқ суспензияси айрим бурилишларда бироз ёнбошлашга олиб келса-да, Kia э-Ниро ёки Peugeot э-308 каби рақобатчиларига нисбатан анча мароқли туюлади.
Харидорлар учун ушбу электромобил уч хил модификацияда тақдим этилади:
- Бошланғич версия — 49 кВ/соат қувватли аккумулятор ва 168 от кучига эга двигател;
- Лонг Ранге — қувват ҳажми 61.7 кВ/соат ва 201 от кучига эга мотор;
- Эхтендед Ранге — энг юқори кўрсаткичга эга бўлиб, 74.4 кВ/соат аккумулятор ва 241 от кучли қувват билан таъминланган.
…