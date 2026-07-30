Хитойда NVIDIA GeForce RTX 50 серияли видеокарталари нархи кескин ошди
Хитой бозорида NVIDIA видеокарталарининг улгуржи нархлари шиддат билан ўсиб бормоқда, бу еса ўйин компютерларини йиғиш қийматининг кескин қимматлашишига олиб келди. Хусусан, GeForce RTX 5080нинг бошланғич қиймати 12 000 юанга етди ва белгиланган базавий нархидан деярли 45 фоизга юқори шаклланди.
Хитой бозорида NVIDIA видеокарталарининг улгуржи нархлари шиддат билан ўсиб бормоқда, бу эса ўйин компьютерларини йиғиш қийматининг кескин қимматлашишига олиб келди. ixbt.com маълумотига кўра, нархларнинг бу тарзда сакраши нафақат юқори, балки ўрта синф фойдаланувчиларига мўлжалланган қурилмаларга ҳам жиддий таъсир кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Хусусан, дистрибюторлар томонидан таклиф қилинаётган GeForce RTX 5080'нинг бошланғич қиймати 12 000 юанга етди. Ваҳоланки, ушбу модел учун тавсия этилган базавий нарх 8 299 юан эди. Демак, ҳақиқий нарх белгиланган қийматдан деярли 45 фоизга юқори шаклланган.
Ўрта синф видеокарталари ҳам қимматлашмоқдаҚимматлашув жараёни бошқа оммабоп моделларни ҳам четлаб ўтмади. Хусусан, 16 GB хотирага эга GeForce RTX 5060 Тининг минимал нархи 5 500 юанга кўтарилди. Сўнгги бир ҳафта ичида GeForce RTX 5070 нархи ҳам бирйўла 800 юанга қимматлаб, 6 000 юанлик белгига яқинлашди.
Шунингдек, GeForce RTX 5060 Ти видеокартасининг иккала версияси ҳам нарх ўсишидан холи бўлмади: улардан бири 400 юанга, иккинчиси эса 600 юанга қимматлашди. Юзага келган бундай вазиятда бозордаги реал чакана нархлар аввалроқ тарқалган ва кўпчилик томонидан ҳаддан ташқари ошириб юборилган деб топилган сиздирилган маълумотларга мос кела бошлади.
Нархлар нима сабабдан ўсмоқда?Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, видеокарталар нархининг кескин ошишига бир нечта омиллар сабаб бўлмоқда. Биринчидан, NVIDIA ўз ҳамкорлари учун график процессорлар ва хотира нархини оширган. Иккинчидан, Samsung, Микрон ва СК ҳйних каби етакчи ишлаб чиқарувчилар ўз қувватларини сунъий интеллектга мўлжалланган сервер тезлатгичлари учун фойдалироқ бўлган ҲБМ хотирасини ишлаб чиқаришга йўналтирмоқда.
Натижада оддий истеъмолчиларга мўлжалланган ГДДР хотираси ҳажми қисқариб бормоқда. Мутахассисларнинг прогнозларига кўра, иккинчи чоракнинг ўзида DRAM хотираси бўйича шартнома нархлари 63 фоизгача ўсиши мумкин. Бу эса яқин келажакда видеокарталар янада қимматлашишидан далолат беради.
…