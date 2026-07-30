Хитойда NVIDIA GeForce RTX 50 серияли видеокарталари нархи кескин ошди

·61·Техно
Хитойда NVIDIA GeForce RTX 50 серияли видеокарталари нархи кескин ошди
Қисқача

Хитой бозорида NVIDIA видеокарталарининг улгуржи нархлари шиддат билан ўсиб бормоқда, бу еса ўйин компютерларини йиғиш қийматининг кескин қимматлашишига олиб келди. Хусусан, GeForce RTX 5080нинг бошланғич қиймати 12 000 юанга етди ва белгиланган базавий нархидан деярли 45 фоизга юқори шаклланди.

Хитой бозорида NVIDIA видеокарталарининг улгуржи нархлари шиддат билан ўсиб бормоқда, бу эса ўйин компьютерларини йиғиш қийматининг кескин қимматлашишига олиб келди. ixbt.com маълумотига кўра, нархларнинг бу тарзда сакраши нафақат юқори, балки ўрта синф фойдаланувчиларига мўлжалланган қурилмаларга ҳам жиддий таъсир кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хусусан, дистрибюторлар томонидан таклиф қилинаётган GeForce RTX 5080'нинг бошланғич қиймати 12 000 юанга етди. Ваҳоланки, ушбу модел учун тавсия этилган базавий нарх 8 299 юан эди. Демак, ҳақиқий нарх белгиланган қийматдан деярли 45 фоизга юқори шаклланган.

Ўрта синф видеокарталари ҳам қимматлашмоқда

Қимматлашув жараёни бошқа оммабоп моделларни ҳам четлаб ўтмади. Хусусан, 16 GB хотирага эга GeForce RTX 5060 Тининг минимал нархи 5 500 юанга кўтарилди. Сўнгги бир ҳафта ичида GeForce RTX 5070 нархи ҳам бирйўла 800 юанга қимматлаб, 6 000 юанлик белгига яқинлашди.

Шунингдек, GeForce RTX 5060 Ти видеокартасининг иккала версияси ҳам нарх ўсишидан холи бўлмади: улардан бири 400 юанга, иккинчиси эса 600 юанга қимматлашди. Юзага келган бундай вазиятда бозордаги реал чакана нархлар аввалроқ тарқалган ва кўпчилик томонидан ҳаддан ташқари ошириб юборилган деб топилган сиздирилган маълумотларга мос кела бошлади.

Нархлар нима сабабдан ўсмоқда?

Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, видеокарталар нархининг кескин ошишига бир нечта омиллар сабаб бўлмоқда. Биринчидан, NVIDIA ўз ҳамкорлари учун график процессорлар ва хотира нархини оширган. Иккинчидан, Samsung, Микрон ва СК ҳйних каби етакчи ишлаб чиқарувчилар ўз қувватларини сунъий интеллектга мўлжалланган сервер тезлатгичлари учун фойдалироқ бўлган ҲБМ хотирасини ишлаб чиқаришга йўналтирмоқда.

Натижада оддий истеъмолчиларга мўлжалланган ГДДР хотираси ҳажми қисқариб бормоқда. Мутахассисларнинг прогнозларига кўра, иккинчи чоракнинг ўзида DRAM хотираси бўйича шартнома нархлари 63 фоизгача ўсиши мумкин. Бу эса яқин келажакда видеокарталар янада қимматлашишидан далолат беради.

NVIDIAGeForce RTXВидеокарталарХитойЎйин компьютери
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Volvo лидар тизимидан воз кечди, Илон Маск эса огоҳлантирганини айтдиVolvo лидар тизимидан воз кечди, Илон Маск эса огоҳлантирганини айтдиБугун, 14:29Хитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиХитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиБугун, 13:57OpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқдаOpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқдаБугун, 13:28Сьерра-Леоне касалхоналари Starlink интернетига уланмоқдаСьерра-Леоне касалхоналари Starlink интернетига уланмоқдаБугун, 12:58SpaceX Pentagon учун 1,6 миллиард долларлик янги космик шартномани имзоладиSpaceX Pentagon учун 1,6 миллиард долларлик янги космик шартномани имзоладиБугун, 12:24NASA Марсда ҳайратланарли улкан кўпбурчаклар майдонини аниқладиNASA Марсда ҳайратланарли улкан кўпбурчаклар майдонини аниқладиБугун, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб