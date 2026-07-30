Чемодандан топилган британиялик аёл ўлимида янги сирлар очилди

·60·Дунё
Чемодандан топилган британиялик аёл ўлимида янги сирлар очилди

Грекия пойтахти Афина шаҳрида чемодан ичида топилган 38 ёшли британиялик аёлнинг ўлими халқаро даражадаги терговга сабаб бўлди. Ҳуқуқ-тартибот идоралари дастлабки маълумотларга кўра, марҳуманинг телефони унинг ўлими яширилганига ишора қилувчи усулда фойдаланилган бўлиши мумкинлигини билдирмоқда.

Маълум қилинишича, Шотландиялик 38 ёшли Элизабет Жейн Росснинг жасади 18 июль куни маҳаллий вақт билан соат тахминан 13:00 ларда Афинанинг Кипсели туманидаги ташландиқ бинода топилган. Уни икки йилдан буён бўш турган Эвелпидон кўчасидаги бино ёнидан ўтаётган бошпанасиз эркак аниқлаган. Айтилишича, у бинодан келаётган ёқимсиз ҳидни сезган ва чемодан ташқарисига чиқиб қолган инсон аъзосини кўриб, дарҳол полицияга хабар берган.

Терговчиларнинг таъкидлашича, Элизабетнинг телефони унинг шахси оммавий ахборот воситалари орқали эълон қилингунига қадар ишлатилган. Ҳатто уни ҳали тирикдек кўрсатиш мақсадида телефон орқали қисқа матнли хабарлар ҳам юборилгани айтилмоқда.

«Телефондан фойдаланилган. Одамларда у ҳали ҳам тирик деган тасаввур уйғотиш учун хабарлар юборилган. Шу сабабли биз ушбу бинога жиноят содир этилган жой сифатида муносабатдамиз», — деган грек полицияси вакилларидан бири.

Дастлабки маълумотларга кўра, аёлнинг жасади топилган вақтга келиб у тахминан саккиз кун аввал вафот этган бўлган. Воқеадан сўнг маҳаллий Cretalive нашри марҳуманинг икки суратини эълон қилди.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳодиса жойига етиб келганида, аёлнинг ҳузурида шахсини тасдиқловчи ҳеч қандай ҳужжат бўлмагани учун уни дарҳол аниқлаш имкони бўлмаган. Кейинчалик унинг бўйи тахминан 163 сантиметр экани, қизғиш сочларини турмаклаб олгани ҳамда Франция университети рамзи туширилган футболка ва қора шорт кийгани маълум қилинди.

Яқин кунларда суд-тиббий экспертиза ўтказилиши режалаштирилган бўлиб, унинг ўлими сабаблари ва бошқа муҳим ҳолатлар аниқланади.

Тергов доирасида Грекия ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари Interpol ҳамда АҚШ терговчилари ёрдамини жалб қилди. Душанба куни Интерпол ДНК таҳлиллари натижасида жасад Буюк Британия фуқароси Элизабет Жейн Россга тегишли эканини Грекия полициясига маълум қилди.

Маълумотларга кўра, Элизабет 29 июнь куни АҚШдан Кипр орқали Грекияга келган. Энди терговчилар унинг ўлимидан аввал мулоқот қилган шахслар билан суҳбатлашмоқда ҳамда унинг сўнгги ҳаракатлари ва йўналишини тиклашга уриняпти.

Ҳозирча ушбу иш бўйича ҳеч ким гумонланувчи сифатида аниқланмаган. Шотландия полицияси эса мазкур ҳолатдан хабардор эканини ва Грекия ҳуқуқ-тартибот органлари билан ҳамкорлик қилаётганини маълум қилди.

«Биз Афина шаҳрида шотландиялик аёлнинг вафоти ҳақида хабардормиз. Грекия расмийлари билан яқин ҳамкорлик қилмоқдамиз. Шунингдек, унинг Шотландиядаги оиласига зарур ёрдам кўрсатилмоқда», — дейилади полиция баёнотида.

Айни вақтда воқеа юзасидан кенг қамровли тергов ҳаракатлари давом этмоқда. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар барча эҳтимолий версияларни синчиклаб ўрганмоқда.

Элизабет Жейн РоссАфинаШотландияКипселиКреталайв
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қора доғларсиз туғилган ноёб панда бутун дунёдаги ҳайвонсеварлар эътиборини тортди!Қора доғларсиз туғилган ноёб панда бутун дунёдаги ҳайвонсеварлар эътиборини тортди!Бугун, 02:56Японияда деҳқонлар шоли далаларида санъат асарларини яратиб барчани ҳайрон қолдирмоқда!Японияда деҳқонлар шоли далаларида санъат асарларини яратиб барчани ҳайрон қолдирмоқда!Бугун, 02:45Сунъий дум тақилган товуқлар юриши билан ҳаммани ҳайратга солдиСунъий дум тақилган товуқлар юриши билан ҳаммани ҳайратга солдиБугун, 02:41Францияда эркак уйидаги қутилардан беш чақалоқ жасадини топдиФранцияда эркак уйидаги қутилардан беш чақалоқ жасадини топдиБугун, 01:3448 йилдан сўнг қабри топилган қиз ким экани аниқланди48 йилдан сўнг қабри топилган қиз ким экани аниқландиБугун, 01:25Танасига санчилган таёқ билан 16 километр юриб, ҳаётини сақлаб қолдиТанасига санчилган таёқ билан 16 километр юриб, ҳаётини сақлаб қолдиКеча, 21:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда