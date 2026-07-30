31 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
31 июл куни амал қиладиган валюта қиймати 28–29 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди. Шунингдек, хабарда банклар бўйича долларни сотиш ва сотиб олиш бўйича енг яхши курслар келтириб ўтилди. Кун давомида курс ўзгариши мумкинлиги сабабли аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюриш тавсия етилади.
31 июль куни амал қиладиган доллар курси 28–29 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• МКБанк — 12 030 сўм.
• Anorбанк — 12 020 сўм.
• Миллий банк — 12 020 сўм.
• Асиа Аллиансе Банк — 12 005 сўм.
• Капиталбанк — 12 005 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Apex Банк — 12 040 сўм.
• Асакабанк — 12 050 сўм.
• Халқ банки — 12 050 сўм.
• Асиа Аллиансе Банк — 12 070 сўм.
• Алоқабанк — 12 070 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
…