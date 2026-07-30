31 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда

·126·Иқтисодиёт
31 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
Қисқача

31 июл куни амал қиладиган валюта қиймати 28–29 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди. Шунингдек, хабарда банклар бўйича долларни сотиш ва сотиб олиш бўйича енг яхши курслар келтириб ўтилди. Кун давомида курс ўзгариши мумкинлиги сабабли аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюриш тавсия етилади.

31 июль куни амал қиладиган доллар курси 28–29 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

МКБанк — 12 030 сўм.
Anorбанк — 12 020 сўм.
• Миллий банк — 12 020 сўм.
• Асиа Аллиансе Банк — 12 005 сўм.
Капиталбанк — 12 005 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Apex Банк — 12 040 сўм.
• Асакабанк — 12 050 сўм.
• Халқ банки — 12 050 сўм.
• Асиа Аллиансе Банк — 12 070 сўм.
• Алоқабанк — 12 070 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

МКБанкAnorбанкКапиталбанкАсакабанкАлоқабанк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

30 нафар афғон тадбиркори Тошкентда: мақсад нима? (фото)30 нафар афғон тадбиркори Тошкентда: мақсад нима? (фото)Кеча, 23:0530 июль учун валюта курслари эълон қилинди30 июль учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:1930 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда30 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаКеча, 11:4029 июль учун валюта курслари эълон қилинди29 июль учун валюта курслари эълон қилинди28.07, 17:35Марказий банк 28 июль учун валюталар курсини эълон қилди: Доллар ва евро тушдиМарказий банк 28 июль учун валюталар курсини эълон қилди: Доллар ва евро тушди28.07, 12:0229 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда29 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда28.07, 11:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди
7 июль учун валюта курслари эълон қилинди
7 июль учун валюта курслари эълон қилинди